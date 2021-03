PM vai atender ocorrência de briga familiar e prende homem armado

No início da tarde desta segunda (29), os PMs Cabo Samuel e Lepri foram acionados na Rua Julia Caporali Coelho, Jardim América, por lá, os ânimos estavam alterados entre os familiares que promoviam uma desinteligência.

Com apoio dos PMs Sargento Adriano e Soldado Simoni ouviram os envolvidos e foram informados do desentendimento e que W.R.B. havia sacado uma arma de fogo e feito ameaças aos parentes.

Ao ser questionado, o acusado tentou se evadir, mas foi detido. No local foi encontrado um pote com 5 munições de revólver calibre .22 e no telhado da casa do vizinho foi localizada a arma de fogo, o revólver calibre .22. a qual o acusado tentou se desfazer da mesma.

Sem autorização para porte e posse da arma, W.R.B. foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde foi atuado e arbitrado uma fiança de um salário mínimo, ele pagou e vai responder pelo crime em liberdade.