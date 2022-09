PM usa técnicas adquiridas em curso para convencer mulher a desistir de suicídio

O Cabo PM Godoy, prestes a se aposentar da carreira militar se deparou com uma ocorrência de tentativa de suicídio por volta das 16h00 desta segunda-feira (05).

Em patrulhamento pela zona leste, o Cabo Godoy na companhia do Soldado Helton foram solicitados a comparecer na ponte sobre a linha férrea ao lado do SESI, por lá uma mulher estava prestes a tirar a própria vida, ameaçando se jogar de uma altura de aproximadamente 15 metros.

O Cabo Godoy, usando de técnicas de persuasão adquiridas em um curso disponibilizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, chamado “Abordagem Humanizada a Pessoas com Proposito Suicida” dialogou com a mulher em estado de depressão profunda, a qual disse fazer tratamento para a doença e que estaria sem medicamentos há algum tempo e encontrava se determinada a tirar a própria vida.

Após longo diálogo, a mulher saiu do guarda corpo da ponte e sentou se ao lado do Cabo Godoy e minutos após se dirigiu para a viatura do Corpo de Bombeiros onde foi encaminhada para o UPA do Jardim Novo II e medicada.