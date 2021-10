PM prende traficante menor de idade com quase 5 mil pinos de cocaína

Uma equipe da 1º Cia do BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de Mogi Guaçu apreendeu uma grande quantidade de cocaína na noite de sábado (02), na Zona Norte de Mogi Guaçu, um adolescente de 17 anos foi detido.

A ocorrência começou por volta das 20h00, quando a equipe do sargento Charles, composta pelo cabo Alan e soldado F. Pozzer, fazia o patrulhamento pela rodovia SP-340, sentido Norte.

Na altura do Km 168, próximo ao bairro Guaçu Mirim, os policiais foram ultrapassados por um Hyundai HB20 prata em altíssima velocidade. Imediatamente, a viatura da PM passou a acompanhar o veículo suspeito. A todo o momento, os PMs faziam sinal luminosos e sonoro para que o motorista parasse o carro.

A ação foi infrutífera e a fuga continuou. Desta vez, no perímetro urbano de Mogi Guaçu, já que o motorista do HB20 acessou o bairro São Pedro. Quando o veículo chegou à avenida Honório Orlando Martini, o condutor do carro se perdeu em uma curva e acabou colidindo contra uma árvore.

Os policiais militares foram até o carro e detiveram o motorista, um menor de idade de apenas 17 anos. O adolescente ainda tentou agredir os PMs, sendo preciso contê-lo com o uso de algemas. Em seguida, o carro foi minuciosamente revistado e para surpresa da guarnição, em uma sacola branca, encontraram mais de 4,8 mil tubetes de cocaína.

A droga estava em seis sacolas plásticas menores. Além disso, com o menor, foram apreendidos R$ 120. O jovem foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, onde a droga (4.860 tubetes) pesou um total de 2,5 quilos.

Além do tráfico, o adolescente ainda deve ser autuado por dirigir sem ser habilitado, não obedecer ao sinal de parada do agente e dirigir ameaçando os pedestres que passavam pela rua. Até o fechamento desta matéria, ainda não havia informações se o menor será encaminhado à Fundação Casa. O carro também foi apreendido, assim como a cocaína.

Na sexta-feira, a mesma equipe da Polícia Militar já havia prendido um rapaz de 21 anos por tráfico de drogas, na SP-342, próximo ao Jardim Santa Terezinha, transportando 3.255 tubetes de cocaína, pesando mais de 2,5 quilos. pinos da droga, além de R$ 340,00, em dinheiro. Nesta ocorrência, além do sargento Charles, cabo Alan e soldado F. Pozzer, também estavam presentes os cabos Garcia, Francoso e soldado Celegati.