PM prende mulher que guardava 4 quilos de maconha e cocaína dentro de carro

Os PMs Cabo Negro e Soldado Delfino de posse de informações de que por determinada residência no Jardim Floresta, em Mogi Mirim, a moradora estaria guardando drogas para dois indivíduos conhecidos como Cebola e Bundinha. A informação era de que essa droga estaria guardada dentro de um veículo de propriedade deles, veículo esse que seria um VW Gol de cor branca.

Assim que chegaram ao local, os PMs viram pela fresta do portão o carro na garagem. Em contato com a proprietária da casa, ela autorizou a vistoria no carro onde foi encontrado 3,6 quilos de maconha e pouco mais de um quilo de cocaína em um compartimento secreto que ficava atrás do porta luvas, sendo desbloqueado por dispositivo acionado pelo botão do ar condicionado.

Foi então dada voz de prisão a indiciada e conduzida ao plantão policial onde permaneceu presa a disposição da Justiça.