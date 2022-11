PM prende homem que invadiu casa da ex-companheira e a ameaçou de morte com facão

Um “vagabundo” foi preso no final da noite de sexta-feira (4), no Jardim Ypê Amarelo, acusado por violência doméstica. Segundo os PMs, Cabo Zanetti e Cabo Aquino, o caso ocorreu por volta das 23h20 quando eles foram solicitados, via COPOM (190), para atender a um caso de agressão contra a mulher.

Assim que chegaram, os PMs encontraram a mulher que relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro. Ainda de acordo com ela, o agressor pulou o muro da casa e, armado com um facão de cortar cana, começou a ameaçá-la de morte e ela conseguiu escapar para a rua.

Ela ainda informou aos PMs que o ex-companheiro se encontrava no quintal dos fundos da casa, ainda de posse do facão. Os PMs chegaram até onde estava o agressor, encontrando-o com o facão ao seu lado.

Ele foi convencido a se entregar, momento em que lhe foi dada a voz de prisão. Após passar por exame de corpo de delito, o agressor foi levado à Central de Polícia Judiciária onde a delegada Gilmara Batista o indiciou por violência doméstica, com base da lei “Maria da Penha”.

O homem acabou permanecendo preso e à disposição da Justiça. Esta ocorrência também contou com o apoio do Sargento Andrade e soldado Henrique.