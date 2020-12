PM prende homem com arma de fogo, ele teria ido a baile funk armado

Os PMs Sargento Robson, Cabo Robson, Soldados Pozzer, Alan e Lima receberam uma denúncia no início do turno, sábado a noite (26) de que um veículo de transporte de passageiro da marca Mercedes Bens, de cor branca teria partido de Mogi Guaçu sentido Sumaré com destino a um baile funk, sendo que uma pessoa de nome Sidney estaria portando um revólver e retornariam no início da manhã (Domingo (20)).

Diante das informações, os PMs aguardaram o veículo pela Rodovia SP 340, por volta das 06h15 o referido veículo foi abordado pelo km 171 (entrada da Avenida Tancredo Neves, os passageiros foram revistados e nada de ilícito foi encontrado, porém no interior do alternativo foi encontrado um revólver e quatro munições intactas que posterior a localização a pessoa de Sidney confirmou ser de sua posse.

Foi feito diligência na residência do indiciado e em seu quarto foram localizados mais duas munições. Foi dada voz de prisão a Sidney, o veículo alternativo estava com o licenciamento atrasado e por esse motivo o condutor foi autuado e o veículo recolhido.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, o Delegado de Plantão autuou Sidney por porte ilegal de arma.