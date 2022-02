PM flagra ladrão vestido com roupas furtadas de loja

Na tarde desta terça-feira (15) uma loja de roupas na região central foi furtada e antes mesmo de o crime ser registrado, a Polícia Militar deteve o autor.

Os PMs Sargento Marcondes e Cabo Valter estavam em patrulhamento pela Avenida Emília Marchi Martini, no Jardim América, e suspeitaram de um homem em uma bicicleta, que demonstrou nervosismo ao ver a viatura.

Ele tentou mudar o sentido de direção que seguia pela via e foi abordado. Na busca pessoal, os PMs perceberam que o homem vestia quatro bermudas novas, com etiquetas da loja, questionado, o homem confessou o furto no centro da cidade.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado Central de Polícia Judiciária onde o delegado registrou o boletim de ocorrência por furto e arbitrou a fiança no valor de R$ 1.200,00, que foi pago pelos familiares, e então foi liberado em seguida.

A ocorrência contou com o apoio dos PMs Sargento Matheus, Soldado Américo, Soldado Adam, Cabo Marcondes e Soldado Lima.