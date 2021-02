PM em ação rápida prende “motoqueiro” assaltante

Os PMs Aquino e Celegati estavam em patrulhamento pela Avenida Bandeirantes por volta das 22h00 desta segunda (08) quando foram solicitados por uma mulher a qual havia sido vítima de roubo por um motoqueiro, o vagabundo roubou a bolsa dela com documentos e celular e se evadiu sentido rodovia SP 340.

Diante das informações e das características do marginal, os PMs acessaram a rodovia e conseguiram visualizar o meliante próximo a empresa International Paper. O motoqueiro recebeu ordem de parada mas tentou se evadir, ele foi acompanhado e acabou caindo com a motocicleta na Rua Antônio Marchesi Sobrinho, no Jardim Guaçu Mirim, em frente a empresa Lotrans.

Abordado, o marginal foi identificado como sendo L.S.P. de 34 anos, em poder dele estava a bolsa roubada.

Encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, a Delegada Dra. Cintia determinou a autuação em flagrante do marginal pelo crime de Roubo após a vítima reconhecer o bandido, o mesmo ficou preso e se encontra á disposição da Justiça.