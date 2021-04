PM apreende 178 ‘tijolos’ de maconha e carros roubados; um criminoso foi preso

Os PMs Sargento Robson, Soldado Alan e Pozzer foram apurar na manhã desta quarta (31) uma denúncia de que marginais que atuavam em roubo à residência e veículos pela cidade de Conchal se escondiam no Bairro Cercadinho (zona leste de Mogi Guaçu).

Após levantar o endereço de um dos marginais, onde há uma chácara foi localizado W.A.S. de 30 anos e mais duas mulheres. No local foi encontrado um veículo Fiat Uno produto de roubo por Conchal em data anterior.

Os PMs ainda descobriram que outro envolvido nos crimes e comparsa do abordado W. estaria pela Alameda Sebastião Sisti no Jardim Santa Cecília.

Com apoio dos PMs Cabo Sá e Soldados Corrêa se deslocaram para o local e encontraram o veículo Celta, também produto de roubo por Conchal, no interior deste carro havia 178 tijolos de maconha que pesou quase 162 quilos, na residência não foi encontrado o comparsa do criminoso.

Os detidos, os veículos e os entorpecentes foram conduzidos à DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde o Delegado Dr. Dalton Davi Ferreira após tomar ciência da ocorrência autuou e prendeu W.A.S que já tem passagem por tráfico de drogas e indiciou as duas mulheres, ambas com passagens pelo mesmo crime, liberando-as. O caso seguirá com a DISE que vai aprofundar as investigações.