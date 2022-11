PM aborda carro com marcas de tiros e prende jovem com arma de fogo ilegal

Na manhã deste domingo (20), o Sargento James Dean e Cabo Tiago apreenderam uma arma de fogo com um jovem de 23 anos, na região central da cidade.

Por volta das 9h30, os PMs estavam em patrulhamento ostensivo de rotina pela Avenida dos Trabalhadores quando próxima à rotatória da rua Paula Bueno, avistaram um Chevrolet Astra preto, com marcas de tiro na lataria.

O fato chamou a atenção dos PMs que, sem demora, abordaram o veículo. O motorista foi revistado e nada foi encontrado de ilegal com ele. Porém, ficou bastante nervoso ao ver os PMs revistando o interior do Astra.

Dentro de uma mochila cheia de roupas, foi encontrado um revólver Taurus calibre .38 com a numeração suprimida, além de sete munições do mesmo calibre intactas.

No carro haviam muitas marcas causadas por projéteis de arma de fogo na lataria e também vidro. Perguntado sobre a arma, o rapaz afirmou aos policiais que estava com “problemas” com membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) e estava portando o revólver para se proteger.

Ele disse que vem sendo ameaçado de morte e que há pouco tempo, membros dessa facção teriam disparado contra ele, atingindo apenas o carro. Apesar dessa versão, ele foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado Júlio Luís Garavelo Gonçalves o indiciou por porte ilegal de arma de fogo.

O jovem permaneceu preso naquela unidade policial e a arma foi apreendida. O Astra foi examinado por peritos do IC (Instituto de Criminalística) e depois foi liberado à família do jovem. Também deram apoio a esta ocorrência o Aspirante Ferreira, Cabos Rabelo, Garcia, Alberto, Mangolin e Oliveira, assim como o Soldado Teles.