Pintor fica gravemente ferido após acidente com fiação de alta tensão

Um grave acidente deixou um pintor de 44 anos ferido em um sobrado na Avenida Mogi Mirim esquina com a Rua Osvaldo de Carvalho, no Jardim Itacolomy.

Segundo apurado no local, o pintor Geneci Miguel da Silva estava em cima do telhado do prédio realizando serviços de pintura, quando o cabo de alumínio do rolo de pintura encostou na fiação de alta tensão da rede elétrica. Eletrocutado, Miguel ficou caído no telhado tendo partes do corpo com queimaduras de terceiro grau devido ao choque elétrico. Colegas de profissão de uma obra ao lado deram apoio usando um lençol para proteger Miguel até a chegada do SAMU e de homens do Corpo de Bombeiro.

Foi um trabalho árduo para os valentes homens do Corpo de Bombeiros que tiveram que imobilizar Miguel em cima do telhado cerca de 10 metros de altura e descer ele em uma maca especial por cordas.

Logo após o resgate, Miguel foi encaminhado para a Santa Casa em estado grave e não há informações sobre o estado de saúde dele.

