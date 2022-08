Perseguição e tiroteio acaba com um preso após assalto no Jd. Pansani

Um assalto ocorrido por volta das 17h30, desta quarta-feira (17), no Jardim Pansani, zona norte, acabou em perseguição policial por várias ruas e avenidas e troca de tiros entre bandidos e a Polícia Militar.

Segundo as informações da PM e das vítimas, dois ladrões invadiram uma casa e renderam três adultos e uma criança, entre eles um motoboy que foi fazer uma entrega no local e também acabou capturado, durante a ação criminosa.

Eles foram até os fundos da residência, onde está sendo montado um pequeno comércio de eletrônicos e começaram a roubar objetos de valor, especialmente celulares da marca Apple iPhone. Também levaram algumas joias e produtos de beleza.

A mulher contou que estava na sala de casa e ia para cozinha quando viu pela janela os bandidos entrando armados. Ela voltou para o cômodo onde estava seu filho, mas foi obrigada a ir ao comércio nos fundos. Lá, estavam seu marido e o amigo já amarrados.

Segundo a vítima, o crime aconteceu por cerca de 40 minutos e o tempo todo, os dois bandidos que invadiram o local, falavam ao telefone com um comparsa que os esperava do lado de fora. A suspeita é que uma mulher ajudava os criminosos, informando sobre a movimentação na rua.

De repente, o motoboy chegou para entregar uma encomenda. A mulher disse que os bandidos esperavam que ele desistisse porque ninguém ia atender o interfone. Mas decidiram levar o marido até o portão, com a arma apontada para a cabeça dele, e mandaram que ele fizesse o motoboy entrar. Nesse momento, ele também virou refém.

Os bandidos teriam colocado todos eletrônicos e objetos roubados em um lençol e depois levaram para tudo dentro do carro de umas das vítimas: um Pálio de cor vermelha.

Todas as vítimas estavam amarradas. Quando eles deixaram a casa, um dos homens conseguiu se soltar e saiu atrás dos bandidos. A Polícia Militar foi acionada.

Na Vila São José, na região dos Ypês, várias viaturas estavam montando o cerco em perseguição aos bandidos quando começou um tiroteio contra a PM.

Pelo menos duas viaturas foram alvejadas por pelo menos, três projéteis, mas, felizmente, nenhum dos PMs foi atingido.

A perseguição continuou pelas ruas e avenidas e terminou no Jardim Bela Vista. Os criminosos entraram numa rua sem saída que tinha acesso a uma área de mata e fugiram a pé.

Um dos bandidos tentava se esconder , mas foi capturado.

Ele precisou de atendimento médico, pois se cortou com o vidro do carro estilhaçado por tiros disparados pela Polícia.

Um segundo bandido conseguiu escapar e a suspeita é que pode estar baleado.

Até o momento, não há pistas desse marginal, mas os pronto-socorros da região já estão de sobreaviso. O terceiro comparsa também está sendo procurado.

No carro abandonado foram apreendidos um revólver calibre 38 com munições intactas e um carregador do calibre 380 com munições intactas.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária

A mulher vítima acredita que o crime tenha sido premeditado porque os bandidos sabiam exatamente onde estavam guardados os aparelhos de IPhone e equipamentos de videogames e todo o tempo falavam sobre informações pessoais da casa e do comércio. Segundo ela, um dos ladrões estava nervoso e era agressivo, ameaçando a todos o tempo todo. “A gente nunca espera que isso vai acontecer com a gente. A rotina agora vai mudar, a gente não se sente mais seguro, pois quem premeditou é conhecido então levar uma vida normal, será complicado”, desabafou a mulher.

A GCM (Guarda Civil Municipal) com a equipe do GOC (Grupo de Operações com Cães) apoio na captura de um dos bandidos.

Fonte e fotos: Portal da Cidade Mogi Guaçu