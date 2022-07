Pela primeira vez, Guaçu terá Raio-X 24 horas nas UPAs e no Hospital Municipal

Mogi Guaçu passa a oferecer a partir desta sexta-feira, dia 8 de julho, pela primeira vez em sua história, assistência 24 horas para exames de Raio-X no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e nas Unidades de Pronto-Atendimento do Jardim Santa Marta e da Zona Norte, no Jardim Novo I – essa última, com início na próxima segunda-feira, 11 de julho, em função de adequações físicas necessárias para a instalação dos aparelhos.

O suporte em tempo integral dá sequência as melhorias implementadas pela Secretaria Municipal de Saúde ao longo do ano passado, quando os equipamentos necessários para a avaliação de imagem foram disponibilizados nos postos de atendimento emergencial, para além do HMTR. A mudança foi implementada, por determinação da Prefeitura, pela Organização Social que assumiu a gestão dos serviços de saúde na última semana.

“Em um ano e meio estamos saindo da condição de ter um único aparelho de Raio-X na cidade para oferecer atendimento 24 horas em três diferentes unidades”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Estamos procurando tomar as decisões necessárias e fazer um governo de atitude. De resolução”.

Realizado em pronto-atendimentos, o Raio-X pode ser feito no Hospital e nas UPAs mediante apresentação de receituário ou por solicitação médica, imediatamente após o atendimento de urgências e emergências. A intenção, segundo o prefeito, mais do que eliminar a espera por assistência, é garantir que todos os guaçuanos tenham estrutura adequada de socorro, a qualquer momento, em casos de trauma.

“Essa ampliação de oferta do Raio-X vai agilizar exames, diagnósticos e tratamentos. O exame vai ser feito no local do atendimento, com a rapidez que os casos exigem”, avalia o secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo. “É um avanço inédito e muito importante para a nossa estrutura de saúde pública em Mogi Guaçu”.

Tomografia com suporte 24 horas

Além do Raio-X, os exames de tomografia realizados no Setor de Radiologia do Hospital Municipal também terão suporte 24 horas para assistência a casos de urgência. “Os atendimentos por agendamento seguirão ocorrendo normalmente. O que muda é que teremos condições, em situações emergenciais, de realizar tomografias a qualquer momento, sem restrições de horário”, explicou o secretário.