Pela 18ª vez, International Paper é indicada como uma das “Empresas mais Admiradas do Mundo” pela revista Fortune

A International Paper está entre as “Empresas mais Admiradas do Mundo” e classificada em primeiro lugar na categoria Indústria de Embalagens, segundo ranking promovido pela revista Fortune.

É a 18ª vez que a companhia conquista esse reconhecimento, com base em sua pontuação em nove categorias: gestão de pessoas; qualidade de gestão; responsabilidade social; inovação; qualidade de produtos ou serviços; uso de ativos corporativos; solidez financeira; investimento a longo prazo e competitividade global.

“Estou extremamente grato pela resposta da equipe da International Paper às crises de saúde e aos desafios econômicos causados ​​pela pandemia da COVID-19. A obtenção deste prêmio nessas condições é uma prova do excelente caráter e dos esforços da equipe”, disse Mark Sutton, CEO da empresa. “A International Paper desempenha um papel essencial na produção de produtos dos quais as pessoas dependem todos os dias. Quero agradecer aos nossos colegas por manterem nossas operações funcionando com segurança, atendendo nossos clientes e obtendo este reconhecimento”, conclui.

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder mundial na fabricação de celulose, papel e embalagens à base de fibras renováveis. Com operações na América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Índia e Rússia, a IP produz embalagens de papelão ondulado que protegem e promovem produtos e permitem o comércio mundial; celulose para fraldas, tecidos e outros produtos de higiene pessoal que promovem saúde e bem-estar; e papéis que facilitam a educação e a comunicação. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de 48 mil pessoas, atendendo mais de 25 mil clientes, em 150 países. As vendas em 2020 foram de US$ 21 bilhões.

No Brasil, a IP atua nos negócios de papéis para imprimir e escrever, empregando aproximadamente 3 mil profissionais.

O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a sustentabilidade, acesse: www.internationalpaper.com/pt.