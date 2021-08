Pedidos de zeladoria são maioria entre sugestões enviadas por moradores para o orçamento

A Secretaria Municipal de Finanças encerrou ontem, dia 9 de agosto, o período de participação de munícipes na elaboração do Plano Pluranial (PPA), peça orçamentária que irá vigorar entre os anos de 2022 e 2025. O documento, que passará por audiências públicas e pela apreciação da Câmara Municipal, traça as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras a serem realizadas nos próximos quatro anos.

Entre as 68 solicitações enviadas pelo site da Prefeitura estão pedidos relacionados, em sua maioria, a serviços de zeladoria, como melhorias em praças, áreas verdes e iluminação. Também se destacam pedidos para melhorias no asfalto de bairros e no trânsito, como na rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

“Foi uma participação bem positiva e vale destacar que as solicitações, as viáveis, serão inseridas em programas que atendem a essas demandas. E a execução entra no orçamento municipal”, explicou Paulo Benedito Ribeiro, secretário-adjunto de Finanças.

De acordo com ele, todas as contribuições feitas estão sendo analisadas e podem ser atendidas, conforme cronograma de trabalho das Secretarias Municipais. “Recebemos, por exemplo, pedidos de recape e de troca de iluminação e pode ser que o programa da Secretaria responsável já contemple essas melhorias”, explicou.

Na próxima sexta-feira, 13 de agosto, a Secretaria de Finanças irá realizar audiência pública online, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à elaboração do PPA. O evento será promovido no plenário da Câmara Municipal, a partir das 14h20, com transmissão nos pelo site www.mogiguacu.sp.gov.br/audiencia-publica.