Pedestre sofre graves ferimentos após ser atropelada por motociclista

Um acidente na avenida Mogi Mirim, próximo à rotatória do Hospital Municipal, deixou duas pessoas feridas no final da tarde desta quarta-feira (31).

Segundo testemunhas, um motociclista descia pela avenida, por volta das 17h40, sentido bairro/centro, trafegando no corredor existente entre os carros.

Quando estava próximo à rotatória do HM, na altura do bairro Planalto Verde, Zona Sul, foi surpreendido com a presença de uma mulher que tentava atravessar a avenida fora da faixa de pedestre. Não houve tempo de frear e a Yamaha Fazer acabou atingindo a mulher.



Com o atropelamento, o motociclista se desequilibrou, bateu na lateral de um Chevrolet Kadett e ainda atingiu outro carro à sua frente. Ele também acabou sendo arremessado ao chão, sofrendo escoriações leves. O carro atingido na traseira evadiu-se do local sem prestar ajuda ao motociclista.



Já a mulher sofreu uma fratura da tíbia e outros machucados pelo corpo, inclusive na cabeça.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a levou para a Santa Casa. O motociclista, socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros também foi removido para o mesmo hospital.



Com a avenida parcialmente interditada por causa do acidente, o trânsito, que nesse horário é bastante intenso na região da rotatória do HM, ficou muito complicado. Um Ford Focus que descia pela mesma avenida, sentido bairro/ centro acabou colidindo na traseira de um ônibus. Ninguém se feriu