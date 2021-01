Pedestre é atropelado sobre faixa de pedestre por motociclista sem habilitação

Por volta das 07h30 da manhã desta quarta (27), um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Mogi Mirim, na altura do Bairro do Planalto Verde.

Segundo apurado no local, um homem de 43 anos foi atropelado por um motociclista que seguia sentido Mogi Mirim. No local existe uma faixa de pedestre, a vítima estava no canteiro central, quando o motorista de um carro parou para a travessia do pedestre, momento em que o condutor da Honda Titan não conseguiu parar e acabou causando uma colisão contra o pedestre, que caiu ao solo e teve um grave ferimento na cabeça.

Um equipe do SAMU esteve presente e após prestar os primeiros socorros, encaminhou a vítima para o UPA do Santa Marta para atendimento médico. O motociclista com a documentação da motocicleta em atraso e sem habilitação em dia caiu ao solo na colisão, mas teve ferimentos leves e recusou o atendimento, o veículo foi apreendido.

Fotos Exclusivas: Rodrigo Fernandes