Pedestre é atropelado por motoboy na Avenida Bandeirantes

Um grave atropelamento foi constatado por volta do meio dia deste domingo (21) no Parque Cidade Nova, na altura da Feira de Domingo.

Um homem de 58 anos foi atropelado por um motoboy de 29 anos que seguia sentido Bairro da Capela no momento em que ele saia da feira livre sentido a Vila São Carlos fora da faixa de pedestre. Com o choque, ambos caíram ao solo e sofreram ferimentos. O motoboy com escoriações mais leves, já o pedestre com uma fratura no maxilar e diversas escoriações pelo corpo.

Equipes do SAMU e Bombeiros estiveram no local prestando os primeiros socorros, o motoboy foi encaminhado para o PPA do Jardim Novo II e pedestre encaminhada para a Santa Casa onde passou por procedimentos cirúrgicos.

Os GCMs Salvador e Cassemiro elaboraram o boletim de ocorrência de Acidente de Trânsito com Vítima.

