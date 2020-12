Pedestre é atropelado ao tentar atravessar a Rodovia SP 340 em Mogi Mirim

Um atropelamento ocorrido na manhã desta quarta-feira (23) na rodovia SP-340, deixou um homem em estado grave. Segundo testemunhas, por volta das 7h00, um Volkswagen branco, placas de Mogi Guaçu, conduzido por Isac Galvão, 24, trafegava no sentido a Mogi Mirim.

Quando estava na altura do Km 162-Sul, o motorista do carro se deparou com um pedestre tentando atravessar a pista. O rapaz ainda tentou frear para evitar um atropelamento, mas acabou atingindo a vítima em cheio. No local do acidente, os motoristas costumam trafegar em velocidade acima dos 100 Km/h.

A vítima, identificada como sendo Rafael Gomes dos Santos, 45, é natural de Conchal. No atropelamento, ele foi arremessado muitos metros adiante e sofreu ferimentos gravíssimos. O para brisas, capô e teto do Gol ficaram danificados, indicando que Rafael bateu forte no veículo.

Socorrido por uma unidade de resgate da Renovias, a vítima foi conduzida à Santa Casa de Mogi Mirim em estado grave. Para facilitar os trabalhos de resgate, a Polícia Rodoviária chegou a desviar o tráfego para o acostamento por quase duas horas.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim