Pedal da Lua Cheia terá edição especial por conta do Outubro Rosa e Novembro Azul

Mogi Guaçu terá uma edição especial do Pedal da Lua Cheia – Noite Azul e Rosa – no próximo dia 20 de outubro. O evento faz parte dos eventos alusivos ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, meses especiais para a conscientização de uma das maiores causas de mortes em mulheres e homens em todo mundo: o câncer de mama e o câncer de próstata, respectivamente.

A saída será no Parque dos Ingás, a partir das 19h. O trajeto será misto em trechos urbanos seguindo até o Horto da Chanflora, onde os participantes terão uma linda vista da lua cheia. A recomendação é para que os ciclistas usem máscara e respeitem o distanciamento por conta da pandemia da Covid-19. Além disso, as bicicletas devem estar equipadas com os itens de segurança, como lanterna.

O Pedal da Lua Cheia será promovido pela Rosa Presa Aventures em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. Outros eventos integram a programação especial do Outubro Rosa e Novembro Azul.

De 25 a 29 de outubro, acontecerá a Semana de Prevenção à Saúde da Mulher no Espaço Cultural, localizado no Buriti Shopping, sendo as atividades voltadas para orientação quanto ao câncer de mama. No local, serão feitas aferição de pressão e diabetes. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde farão as orientações no período da tarde.

No dia 28, no Teatro Tupec, às 9h e às 19h30, ocorrerá a palestra Autocuidado – Saúde da Mulher com a enfermeira obstetra Viviane Rodrigues. E no dia 23 de novembro, será promovida a palestra Autocuidado – Saúde do Homem- com o médico Bruno Vedovatto em dois horários: 9h e 19h30. Haverá uma contação de história na abertura das palestras.

“São meses especiais para refletirmos sobre a importância da saúde da mulher e do homem, principalmente a questão da prevenção”, ressaltou Ana de Elisabete Filomeno, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu. As atividades alusivas ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul envolvem as Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Turismo, Obras e Mobilidade, Segurança, Serviços Municipais, Relações Institucionais e Comunicação, além do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).