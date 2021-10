Pedal da Lua Cheia acontece em promoção ao Outubro Rosa, é nesta quarta (20)

Mogi Guaçu sedia nesta quarta-feira, 20 de outubro, nova etapa do Pedal da Lua Cheia, com concentração no Parque dos Ingás e saída prevista para 19 horas.

A iniciativa, que conta com apoio do Fundo Social de Solidariedade e das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Esporte e Lazer, pretende promover desta vez a campanha #OutubroRosa, de conscientização sobre prevenção ao câncer de mama.

O evento é aberto a todos os interessados, sem necessidade de inscrição prévia. Basta levar a bike com iluminação para prática noturna e vontade de pedalar.

