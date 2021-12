Pé na Porta no Tradição e muita música ao vivo no Cerveja & CIA

O ano de 2021 está acabando, mas ainda da tempo de curtir aquele som ao vivo e tomar aquelas biritas acompanhado dos amigos e companheiros.

CHOPERIA TRADIÇÃO

Nesta quinta, dia 30 a partir das 21h00 tem a última noite do ano com muito rock nacional interpretados pela Banda Trilogia Urbana.

CERVEJA & CIA

No Cerveja & Cia que fica na Avenida Bandeirantes no Parque Cidade Nova tem eventos musicais de hoje até segunda, ficando fechado apenas no sábado, dia 1º de Janieor, confira: