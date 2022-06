Paulinho Gogó se apresenta em Mogi Guaçu este mês

No Gogó do Paulinho, solo de stand up do comediante Maurício Manfrini traz ao palco histórias de seu personagem de maior sucesso na televisão. Humorista, locutor, dublador e cantor iniciou sua carreira artística a 25 anos ilustrando o imaginário dos ouvintes do programa “Patrulha da Cidade”, na Super Rádio Tupi, líder de audiência no segmento.

Na televisão estreou no programa “Na Boca do Povo”, do apresentador Wagner Montes, logo em seguida foi convidado a integrar a maior escola de humor que o Brasil já teve, “Escolinha do Prof. Raimundo”, liderada pelo mestre do humor Chico Anísio.

Fez parte da “Praça é Nossa” com Carlos Alberto de Nóbrega por 16 anos, onde interpretava o personagem de maior destaque no programa. A exposição da mídia e a repercussão o levaram aos programas de Silvio Santos, maior apresentador da televisão brasileira e ao “De frente com Gabi”, apresentado por ninguém menos que a incontestável Marília Gabriela.

Em 2018 estreou no cinema nacional com o filme “Os Farofeiros”, sucesso de público e crítica. Sendo visto por mais de 4 milhões de pessoas. Em 2019 também lançou o filme “No Gogó do Paulinho”, que conta a história do Paulinho Gogó e seus amigos. Nele o público teve a oportunidade de conhecer a “Nega Juju”, “Biricutico”, “Celso Bigorna, “Helinho Gastrite” entre outros amigos que fazem parte do cotidiano do Gogó.

Com personagem construído através de histórias do povo, era chegado o momento de aproximá-lo ainda mais de seu público. Em um espetáculo que não conta com cenário, iluminação sofisticada o público fica preso durante 70 minutos em uma atmosfera criada pelo humorista.

FICHA TÉCNICA

“No Gogó do Paulinho”

Texto, direção e atuação: Maurício Manfrini Produção: Diego Zarife

Realização: Tabach Produções

Duração: 60 minutos



SERVIÇO:

Data: 10 de junho (sexta-feira)

Classificação: 14 anos

Horário: 21 horas

Local: Teatro Tupec – Av. Dos Trabalhadores, 2651 – Mogi Guaçu, SP

Ingressos: https://megabilheteria.com/evento?id=20220418182232