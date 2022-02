Patrimônio valioso: Como Cuidar de Coleções Fotográficas Vintage

Tem fotografias antigas dos seus entes queridos que gostaria de guardar em boas condições durante anos? Bem, claro que sim. Toda a gente tem fotografias que preza. Isto aplica-se especialmente a fotografias mais antigas, vintage da nossa infância, ou da infância dos nossos pais. Parentes e amigos da família que faleceram podem ser lembrados através destas imagens. Infelizmente, as fotografias antigas em papel podem ser facilmente danificadas. Mas existem certas formas de as ajudar a brilhar durante anos. Este artigo discute os métodos mais eficazes para prolongar a vida de memórias preciosas.

A natureza delicada das fotografias de vintage

As fotografias impressas são facilmente susceptíveis a danos. São receptivas a muitas condições físicas.

Podem ocorrer danos nas suas fotografias de colheita, independentemente de serem fotografias vitorianas antigas, ou imagens de família dos anos 80 e 90. Todas as fotos reveladas em papel fotográfico tradicional irão deteriorar-se com o tempo. O que pode ser feito para evitar esta deterioração?

5 maneiras de preservar as fotografias de vindima para as gerações vindouras

Controlar a humidade no ar. O ar em que as suas fotografias são armazenadas afecta-as e quanto tempo duram. Um elevado nível de humidade pode criar o crescimento de bolor, fazer com que as suas fotografias se colem umas às outras causando rasgões e danos, ou pode causar deformações nas placas fotográficas. A falta de humidade pode causar fracturas e fissuras. Tente evitar armazenar as suas imagens na sua cave ou sótão. Estes locais podem ser muito húmidos ou muito secos. Também não guarde as suas fotografias numa cozinha ou casa de banho. Tente evitar pendurá-las nas paredes viradas a norte, pois estas são frequentemente mais frias do que outras paredes. Além disso, não as guarde ao nível do chão.

Mudanças de temperatura e armazenamento a uma temperatura elevada. Tente guardar as suas fotos de colheita numa parte mais fria da sua casa, e não em áreas húmidas, como indicado acima. Uma temperatura mais elevada fará com que as suas fotos se desfaçam, e também incubará muitos insectos que se banquetearão alegremente nas suas imagens. Tente mantê-las o mais frescas possível, sem levar a condições húmidas. Isto irá ajudar a preservar as suas preciosas fotografias.

Digitalizar e ampliar digitalmente as suas imagens. Talvez a melhor maneira de preservar imagens preciosas e delicadas para as gerações futuras seja criar cópias digitais das fotografias. A maioria das impressoras tudo-em-um são de baixo custo e dispõem de um scanner fotográfico digital. Pode levar algumas horas a digitalizar uma grande colecção, mas os benefícios são incríveis.

Não só poderá visualizar versões digitais, como terá a possibilidade de publicar estas memórias em redes sociais ou websites, e utilizá-las dentro de qualquer elemento de design digital ou físico que criar. Ao utilizar um upscaler de fotografias online, poderá melhorar a qualidade destas imagens antigas para estar de acordo com as suas fotografias digitais. A flexibilidade e durabilidade deste método fazem dele uma perspectiva extremamente atractiva.

Pode utilizar muitos tipos de software para digitalizar a sua colecção de fotografias, desde aplicações gratuitas até aplicações mais caras. PC Magazine tem um artigo inteiro dedicado aos métodos de digitalização das suas fotografias antigas.

Mantenha as suas fotos antigas afastadas da luz directa. A luz, em particular a luz solar brilhante, é um némesis das fotografias antigas. O método original de criar estas fotografias no passado incluía luz, mas a exposição prolongada à luz pode fazer com que as fotografias se iluminem e desvaneçam. Isto destrói lentamente as fotografias.

A luz que é elevada no espectro ultravioleta danifica as suas preciosas fotografias mais do que outros tipos de luz. Portanto, é melhor evitar as lâmpadas fluorescentes. Pode armazenar as suas fotografias em caixas, portanto na escuridão, ou pode também colocar vidro filtrante ultravioleta nas suas molduras fotográficas. Infelizmente, a luz pode tornar as fotos frágeis, e este dano é irreversível.

Mantenham-se afastados de produtos químicos e poluentes. Um poluente, em relação à preservação de imagens fotográficas, pode ser células da pele, cabelo e fibras, pó, bem como esporos de pólen que causam abrasão, atraem sujidade, insectos, ou bolor. Podem também ser partículas de aerossóis. Os panos de microfibras e aspiradores podem ser extremamente eficazes na remoção de pó.

Conclusão

Belas obras de arte e memórias familiares inestimáveis podem ser encontradas em fotografias vintage. Contudo, precisam de ser devidamente cuidadas e armazenadas para que as gerações futuras as apreciem e apreciem tanto como nós.

Seguir os conselhos acima referidos prolongará a vida das suas preciosas fotografias, e a sua digitalização irá também prepará-las para uma variedade de usos . A fotografia Vintage é uma ligação tangível ao passado que precisa de ser preservada.