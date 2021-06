PAT tem hoje 03 vagas de emprego disponíveis

93 vagas distribuídas em 47 ocupações, confira:

1. Ajudante de Açougueiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência comprovada na função.

2. Ajudante de Eletricista Industrial: (Temporária – 15 dias): Vaga para a cidade de Estiva Gerbi: Refeição e transporte ocorrerão por conta do empregador. Auxiliarão na instalação de eletrocalhas, passagem de cabos elétricos, conhecimentos básicos em elétrica. CNH: AB

3. Ajudante de Obras: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Ajudar em atividades na construção civil, e mais atividades inerentes a função. CNH: AB.

4. Almoxarife: Vaga para a cidade de Itapira: Necessário que possua experiência em recebimentos, movimentações, estocagem de matérias-primas, produtos e inventários. Receber e conferir as notas fiscais de entrada dos materiais adquiridos, verificarem quantidade, descrição e as condições gerais dos materiais e embalagens. Diferencial: Quem possua curso superior em Administração ou áreas afins. CNH: B

5. Aprendiz de Mecânica de Manutenção: Vaga para cidade de Mogi Mirim- Jovem Aprendiz para aprender com auxiliares de mecânicos na manutenção de máquinas agrícolas.

6. Assistente de Licitação: Necessário experiência comprovada na modalidade de licitação, estar atualizado com as modalidades vigentes. Conhecimento no pacote Office, ser dinâmico, organizado e possuir ótima comunicação verbal e escrita.

7. Assistente de Serviço de Contabilidade: Obrigatório possuir experiência em contabilidade, classificação, conciliação, balancete, balanço, apuração de impostos, lucro presumido, lucro real, ecf, ecd, dctf, defis, sistema folhamatic.

8. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Obrigatório possuir experiência em rotina de escrita fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro. presumido).

9. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário que possua experiência na área e tenha conhecimento com montagem de pallets. Serviço exige esforço braçal.

10. Auxiliar em Saúde Bucal: Necessário possuir curso de Auxiliar de Saúde Bucal ou vivência na área de saúde.

11. Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço) – Temporária – 10 dias. Empresa da cidade de Mogi Mirim contrata para trabalho em Itapetininga. Despesas com Hotel, refeições e transporte ficarão por conta da empresa. Necessário que tenha experiência em caldeiraria. CNH: AB

12. Caldeireiro -Temporária – 30 dias : Necessário que possua experiência na função.

13. Caldeireiro ( Chapas de Ferro e Aço) – Temporária – 45 dias.Necessário que possua experiência na função.

14. Caseiro: Para cuidar de uma chácara de maneira geral, exercendo funções pertinentes ao cargo, tais como: cortar grama, cuidar do jardim, cuidar da piscina, cuidar do galinheiro e manter a casa limpa e o local sempre organizado. PREFERÊNCIA PARA CASAL QUE SEJA APOSENTADO.

15. Consultor de Vendas : Responsável por visitar clientes diariamente. Realizar venda de serviços (TV, Banda Larga< Telefonia Fixa) porta a porta. Executar plano de vendas e ações com foco no cliente, visando aumento das vendas e fidelização.

16. Eletricista Instalações Industriais: Obrigatório possuir formação técnica em Elétrica, Eletrônica, Automação ou Eletrotécnica. Executar manutenções elétrica preventivas, preditivas e corretivas em máquinas operatrizes de linhas produtivas. Conhecimentos sólidos em comandos elétricos e CLP industrial para análise de falhas. CNH: A

17. Estagiário de Logística : Obrigatório estar cursando Logística. Para atuar no processo de logística realizando recebimentos, armazenagem e separação de produtos. Necessário conhecimento de Pacote Office e básicos de comércio varejista e atacadista.Conhecimentos no mercado de produtos químicos será um diferencial.

18. Estagiário de Logística : Obrigatório estar cursando Logística. Para atuar no processo de logística realizando recebimentos, armazenagem e separação de produtos. Necessário conhecimento de Pacote Office e básicos de comércio varejista e atacadista.Conhecimentos no mercado de produtos químicos será um diferencial.

19. Estagiário de Marketing: Obrigatório estar cursando Marketing. Para atuar com desenvolvimento de artes gráficas, mídia social e mais atividades inerentes a função. Ser responsável e dinâmico.

20. Fresador: Necessário que possua conhecimento em leitura e interpretação de desenho. Experiência comprovada na área de manutenção mecânica.

21. Mecânico de Automóvel: Necessário que possua experiência na função.

22. Mecânico Manutenção de Automóveis: Necessário conhecimento em alinhamento, balanceamento, suspensão, freios e troca de óleo. CNH: AB

23. Mecânico Manutenção de Máquinas Industriais: Obrigatório possuir formação técnica em Mecânica ou Mecatrônica. Experiência comprovada em carteira. Executar manutenções mecânicas preventivas, preditivas e corretivas em máquinas operatrizes de linhas produtivas. Conhecimento em circuitos pneumáticos e hidráulicos. Atender execuções através de ordem de serviço e documentos necessários para controle PCM de ativos. Mais atividades inerentes a função. CNH: A

24. Mecânico de Motor a Diesel: Necessário que possua amplo conhecimento em veículos a diesel, e experiência na área com manutenção corretiva e preventiva.

25. Mecânico de Suspensão: Vaga para moleiro com experiência em toda parte de suspensão de caminhões e carretas.

26. Mecânico de Suspensão: Necessário experiência com mecânica e suspensão automotiva. CNH: A

27. Mecânico de Veículos Pesados: Necessário experiência com manutenção de freios e suspensão.

28. Montador de Andaimes: Necessário experiência com montagem e desmontagem de estruturas metálicas, realizar carregamento e descarregamento de peças. Realizar inspeções e trabalhar seguindo normas de segurança e qualidade conforme procedimentos da empresa.

29. Motorista de Caminhão Guincho Pesado Munk: Necessário possuir experiência na função. CNH: D

30. Motorista de Micro Ônibus: Necessário que possua experiência e curso para transporte coletivo/Escolar. CNH: D/E

31. Operador de Escavadeira e Carregadeira: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário experiência em operar máquina escavadeira, realizando o trabalho de terraplanagem e decapeamento de terra, operar a carregadeira realizando o carregamento de materiais ao cliente internamente. CNH: D/E

32. Operador de Telemarketing Ativo: Necessário experiência na função.

33. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

34. Pedreiro: Necessário experiência em construção de estruturas de concreto, alvenaria, assentamento de revestimentos cerâmicos e pisos. Execução de reboco e tubulação hidráulica.

35. Pedreiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Para construir as fundações, construir gabarito para locação da obra, cavar local para as sapatas, providenciar as formas para as fundações, mais atividades inerentes a função. CNH: AB

36. Promotor de Vendas: Necessário que possua veículo próprio. Ter conhecimento em geolocalização (Google maps), ter habilidades de comunicação e com relacionamento comercial. Empresa oferece ajuda de custo com combustível por km rodado. CNH: AB

37. Serralheiro: Necessário possuir experiência com corte de chapas de ferro e aço.

38. Serralheiro Industrial – Temporária – 30 dias : Necessário que possua experiência na função.

39. Serralheiro Industrial: Necessário possuir conhecimentos na função, construção de proteções e suporte para máquinas operatrizes, em estrutura de proteção para NR 12, em solda elétrodo revestido e corte com maçarico.

40. Soldador – Temporária – 10 dias: Empresa da cidade de Mogi Mirim contrata para trabalho em Itapetininga. Despesas com Hotel, refeições e transporte ficarão por conta da empresa. Necessário que tenha experiência em caldeiraria. CNH: AB

41. Soldador – Temporária 30 dias) : Necessário experiência com solda Tig e elétrodo.

42. Torneiro Mecânico: Necessário que possua conhecimento em leitura e interpretação de desenho . Experiência comprovada na área de manutenção mecânica.

43. Vendedor de Consórcio: Necessário experiência comprovada com vendas, habilidade em redes sociais, negociação e comunicação, saber lidar com pessoas e ter veículo próprio.

44. Vendedor Externo: Necessário experiência na área. Prospectar novos clientes, negociar preços, oferecer produtos de telefonia móvel e fixa, internet, TV por assinatura, ET.

45. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência com vendas em centros automotivos.

46. Vendedor de Ótica: Obrigatório possuir experiência e conhecimentos em patologias do olho e lentes oftalmológicas. Atendimento aos clientes, crediário e recebimento.

VAGAS PCD – Vagas para pessoas com deficiência

47. Auxiliar de Linha de Produção: Vaga para a cidade Mogi Mirim . Obrigatório possuir laudo médico sobre a deficiência. Com ou sem experiência na área. Diferencial pra quem possua cursos na área de produção e maquinários de usinagem.



OBS: Vagas disponíveis para 15/06/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 14/06/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.