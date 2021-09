PAT oferece nesta terça (14), 131 vagas de emprego

131 vagas distribuídas em 38 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote Office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Ajudante de Serralheiro: Necessário que tenha experiência no manuseio de esmerilhadeira, corte, conhecimento em solda eletrodo. Ter ensiono fundamental completo.

3. Ajudante de Serralheiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que tenha experiência com processos de solda e serralheria em equipamentos industriais.. Cursos na área de solda ou serralheria será um diferencial. Ter ensino médio completo ou estar cursando Técnico.

4. Armador de Ferragens: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que tenha experiência comprovada na função. Conhecimento de Projetos será um diferencial.

5. Auxiliar Administrativo: Vaga masculina. Necessário possuir domínio pleno em Excel e Word. Experiência em almoxarifado. Ter ensino médio completo.

6. Auxiliar de Enfermagem: Necessário que possua Coren ativo.

7. Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica: Necessário estar cursando Técnico ou curso correlato. Experiência com manutenção, montagem, limpeza, pintura e lubrificação de equipamentos e máquinas.

8. Auxiliar Técnico de Eletrônica (Estagiário): Obrigatório que esteja com curso técnico em andamento. Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd, conhecimentos em eletrônica analógica e digital.

9. Carpinteiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência na função.

10. Conferente de Faturas e Notas: Necessário possuir experiência na função, empacotar e desempacotar itens e mercadorias a serem armazenados, manter o almoxarifado limpo e organizado, ter disponibilidade de horário, escala: 6X1.

11. Controlador de Acesso: Necessário conhecimento na área, idade de 30 a 40 anos, possuir conhecimento básico em informática e conhecimento de sistemas de segurança.

12. Eletricista de Alta Tensão: Necessário possuir experiência com painéis de alta tensão, elaboração de relatório de pie, ensino técnico completo em: eletrotécnica, eletromecânica, automação, mecatrônica e áreas correlatas. Certificações NR 10 e NR 35. Ensino médio completo. CNH: AB

13. Empacotador: Sem experiência. Acima de 18 anos, ensino médio completo. Vaga masculina.

14. Enfermeiro: Necessário possuir coren ativo e curso superior na área.

15. Fiscal de Prevenção de Perdas: Ensino médio completo, ter 21 anos não necessita de experiência.

16. Fresador: Atuar como Fresador, com conhecimento em desenho aplicando procedimentos de segurança as tarefas realizadas, executar cálculos técnicos, operar maquina ferramenta e demais atividades, solicita experiência na função.

17. Funileiro de Reparação de Veículos: Necessário experiência na função. Para manutenção e reparo de veículos pesados. Escolaridade indiferente. Escala de Trabalho: 6×1

18. Instalador de Alarmes Residenciais: Necessário que possua conhecimentos na função. Para instalação de alarmes, motor, cerca elétrica e outros. Ter ensino médio completo. CNH: B

19. Mecânico de Manutenção de Caminhão: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência com manutenção de caminhões, conhecimentos com eletro/mecânico, motor, câmbio e chassi. Escolaridade fundamental incompleto. CNH: B

20. Mecânico Eletricista de Automóveis: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência na manutenção de caminhões, conhecimentos eletro/mecânico, motor , câmbio e chassi. Escolaridade fundamental incompleto. CNH: B

21. Montador Mecânico Hidráulico (Mecânico Manutenção Bombas Hidráulicas). Vaga para a cidade de Santo Antonio de Posse. Necessário possuir técnico em mecânica, montagem de tubulações mecânicas, conexões, serviços de solda, montagem de equipamentos através de desenho técnico. Desejável: Experiência em montagem industrial. Ter disponibilidade para viagens. CNH: B

22. Operador Loja de Alimentos: Sem experiência, acima de 18 anos, ensino médio completo. Vaga masculina.

23. Operador de Máquinas Fixas (Fundidor /Vazador): Necessário que possua ampla experiência em trabalho em fundição, que tenha de 20 a 45 anos de idade. Escolaridade indiferente .

24. Operador Setor de Perecíveis: Sem experiência, acima de 18 anos, ensino médio completo. Vaga masculina.

25. Operador de Silo: Necessário ter experiência em rotinas de secagem e armazenamento de grãos. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

26. Polidor de Metais (Aço Inoxidável): Necessário que tenha experiência e conhecimento em polimento sanitário em tanques e reatores. Sem exigência de escolaridade.

27. Projetista de Tubulação (Desenhista de Tubulação): Necessário possuir curso técnico mecânico. Auxiliar engenheiro no desenvolvimento, na coordenação e elaboração de desenhos nos projetos, domínio AutoCAD desenhos hidráulicos. CNH: B

28. Recepcionista Atendente: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 a 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

29. Repositor de Mercadorias: Obrigatório experiência comprovada de 24 meses em carteira (nos últimos 05 anos), ter entre 18 a 35 anos, ser responsável, ensino fundamental completo. Efetuará reposição de produtos em área de vendas, estoque, contagens e demais atividades inerentes a função. Reportando a empresa pelos relatórios de resultados do setor.

30. Serralheiro: Efetuar serviços de soldagem nos trabalhos de montagem e recuperação, fabricação, reformas e consertos de peças, estruturas metálicas e tubulações. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

31. Serralheiro Industrial: Necessário que tenha conhecimentos com solda eletrodo, corte com esmerilhadeira (lixadeira) e montagem de estruturas metálicas. Ter ensino fundamental completo.

32. Técnico de Enfermagem: Necessário possuir coren ativo e curso na área.

33. Técnico de Informática: Necessário experiência em manutenção de impressoras, copiadoras e computadores, conhecimento em informática e redes. Organização e pontualidade, ter boa comunicação.

34. Técnico em Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd, conhecimento em eletrônica analógica e digital. Ter ensino médio completo ou curso técnico na área.

35. Técnico Mecânico na Manutenção de Ferramentas: Necessário ter curso Técnico Mecânico ou curso correlato. Experiência com interpretação de desenhos mecânicos, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e máquinas.

36. Torneiro Mecânico: Necessário Experiência na área, Montagem e Conserto de Painel Elétrico, Conserto de Parte Elétrica de Maquinas.

37. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência com vendas e tenha pleno domínio em informática. Ter ensino médio completo.

VAGAS PCD – Vagas para pessoas com deficiência

38. Promotor de Vendas: Necessário que possua experiência na função. Ter disponibilidade de horário para trabalho em escala 6×1.



OBS: Vagas disponíveis para 14 /09 /2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 13/09/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.