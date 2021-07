PAT oferece nesta terça (13) 182 vagas de emprego

182 vagas distribuídas em 55 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar, apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote Office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Ajudante de Açougueiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência comprovada na função.

3. Ajudante de Obras: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função.Para ajudar em atividades na construção civil, tais como: escavar valas, transportar ou misturar materiais e organizar áreas da obra. Demais atividades inerentes a função. CNH: AB

4. Atendente de Balcão: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Obrigatório comprovação de término curso ensino médio. Necessário experiência na função. Atendimento ao cliente, drive-thru, caixa, entrega de pedidos e venda sugestiva. Mais atividades inerentes a função.

5. Atendente de Loja: Necessário experiência na função e possuir veículo próprio. CNH: AB

6. Atendente de Loja: Vaga para a cidade de Mogi Mirim.Necessário experiência na função e possuir veículo próprio. CNH: AB

7. Auxiliar de Cozinha: Vagas para o Estado de São Paulo .Necessário possuir disponibilidade para treinamento remunerado e mudança de cidade. Despesas de viagem e local para residir (casa ou apartamento), oferecidos pela empresa (quarto compartilhado).

8. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Obrigatório que possua experiência em rotina de escrita fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro presumido).

9. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário que possua conhecimentos com montagem de pallets. Trabalho pesado. Ter disponibilidade para turnos.

10. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário que tenha experiência na função. Ser ágil e ter iniciativa.

11. Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço)- Temporária – 45 dias : Necessário que possua experiência na função.

12. Caldeiriero (Chapas de Ferro e Aço)- Temporária – 10 dias: Vaga para a cidade de Itapetininga. Necessário experiência em caldeiraria. Despesas com hotel, refeições e transporte ficarão por conta da empresa.CNH: AB

13. Chefe de Cozinha: (vaga para a cidade de |Itapira). Obrigatório que possua graduação em gastronomia. Elaboração de cardápio, organização de estoque, cortes e preparo de carnes, coordenação de equipe.

14. Consultor de Vendas: Necessário que possua experiência na função, tenha oratória clara e objetiva, saiba trabalhar em equipe e conhecimento de vendas. CNH: AB

15. Consultor de Vendas Externas B2B: Atuar com prospecção de clientes corporativos, B2B, comercialização de produtos de limpeza. Necessário ter atuado no segmento de vendas com atividade de prospecção de clientes corporativos, manutenção de carteira, agendamento e visitas a clientes, elaboração de relatórios, possuírem veículo para o trabalho. CNH: B

16. Dedetizador/Desentupidor: Trabalhador será capacitado pela empresa. Para desempenhar atividades relacionadas a limpeza e conservação. CNH: B

17. Desenhista Projetista Mecânico (Junior) : Obrigatório possuir ou estar cursando Engenharia Mecânica, Mecatrônica ou afins. Desenvolver projetos mecânicos, estruturais auxiliado por softwares, fazer orçamentos, atendimento ao cliente, detalhamento de peças e conjuntos, desenvolver documentação técnica como manuais, folhetos técnicos, entre outros. CNH: AB

18. Eletricista de Alta Tensão – Temporária – 90 dias : Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência com painéis de alta tensão, elaboração de relatório de PIE, curso técnico completo em Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecatrônica e áreas correlatas. Certificações NR 10 e NR 35. CNH: AB

19. Eletricista Industrial: Obrigatório possuir formação técnica em elétrica, eletrônica, automação ou eletrotécnica. Executar manutenções preventivas, creditivas e corretivas em máquinas operatrizes e linhas produtivas. Conhecimentos sólidos em comandos elétricos e CPL industrial. CNH: A

20. Estagiário de Marketing: Obrigatório estar cursando Marketing. Para atuar com desenvolvimento de artes gráficas, mídia social e mais atividades inerentes a função. Ser responsável e dinâmico.

21. Fresador: Necessário possuir experiência com fresamento de peças, fabricação de engrenagem e afins. CNH: AB

22. Garçom: Vagas para o Estado de São Paulo .Necessário possuir disponibilidade para treinamento remunerado e mudança de cidade. Despesas de viagem e local para residir (casa ou apartamento), oferecidos pela empresa (quarto compartilhado).

23. Instalador de Alarmes (Técnico): Realizar instalações de alarme, interfone, cerca elétrica, motor de portão, cftv, , ter conhecimento em parte elétrica, disposição de horário, viagens, não precisa ter conhecimento em tudo, mas experiência em instalações. CNH: B

24. Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Necessário experiência na função. Para instalação de sistemas de segurança, alarmes, cerca elétricas, monitoramento, circuito fechado de TV (câmeras), portão eletrônico.etc. CNH: B

25. Instrutor de Auto Escola: Necessário experiência na função.Obrigatório possuir curso de instrutor de trânsito. (categoria profissional). CNH: D/E

26. Jardineiro: Para manutenção de jardins internos , externos e plantações, garantindo limpeza e apresentação visual. Efetuar corte de grama, manutenção de toda área. Obrigatório possuir experiência com roçadeira.

27. Mecânico de Automóvel: Necessário que possua experiência na função.

28. Mecânico de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função, fazer manutenções das empilhadeiras.

29. Mecânico de Manutenção de Automóveis: Necessário possuir conhecimento em alinhamento, balanceamento, suspensão, freios e troca de óleo. CNH: AB

30. Mecânico de Manutenção de Caminhões, Máquinas Escavadeira e Carregadeiras: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência na realização de manutenção em máquinas pesadas, regulagem de motor, conjuntos de peças e sistemas de freios, lubrificação de equipamentos, manutenção de motores a diesel, de máquinas pesadas (linha amarela): escavadeira, retroescavadeira, carregadeira , pá carregadeira, caminhões, fora de estrada. Conhecimentos em mecânica hidráulica e manutenção preventiva e corretiva. CNH: E

31. Mecânico de Manutenção Máquinas Industriais: Obrigatório possuir formação técnica em mecânica ou mecatrônica. Necessário vasta experiência na função. CNH: A

32. Mecânico de Suspensão: Necessário experiência com mecânica e suspensão automotiva. CNH: A

33. Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto tratores): Necessário que possua amplo conhecimento em veículos a diesel e experiência na área com manutenção corretiva e preventiva. CNH: D

34. Médico Veterinário: Necessário ter ampla experiência na função e CRMV ativo. CNH: AB.

35. Oficial de Serviços Gerais: Executar pequenos serviços de manutenção de alvenaria, substituindo, trocando e reparando. Executar reparos hidráulicos, trabalhos de pinturas, serviços de limpeza em geral.

36. Operador de Empilhadeira: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na função e curso de empilhadeira. CNH: B

37. Operador de Escavadeira/Retroescavadeira: Operar máquina escavadeira/retroescavadeira, manejando dispositivos de comando, executando tarefas programadas, abrindo valas e carregando caminhões basculantes, se necessário.CNH: D

38. Operador Máquina Usinagem de Madeira em geral: Necessário conhecimento em cortes de madeira em pêndulo. Ter postura proativa e facilidade em ouvir e interagir com pessoas e ter iniciativa.

39. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

40. Pedreiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função.Para construir fundações, gabarito para locação da obra, marcar, cavar o local das sapatas e mais atividades inerentes a função.

41. Polidor de Veículos: Necessário que possua experiência na função. CNH: B

42. Preparador e Operador de Torno CNC: Necessário experiência comprovada e curso concluído na área de usinagem.Ter condução própria e disponibilidade de horário. CNH: AB

43. Promotor de Vendas: Atuação nas redes de varejo, ofertando e ativando planos de TV, voz e internet residencial, vendas comerciais.

44. Recepcionista Atendente: Vagas para o Estado de São Paulo .Necessário possuir disponibilidade para treinamento remunerado e mudança de cidade. Despesas de viagem e local para residir (casa ou apartamento), oferecidos pela empresa (quarto compartilhado).

45. Soldador: Necessário que possua experiência com solda Mig e Tig, em peças de ligas metálicas e curso concluído na área. Ter disponibilidade de horário. CNH: AB

46. Técnico de Enfermagem: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que tenha experiência na função e obrigatório possuir coren ativo.

47. Torneiro Mecânico: Necessário experiência em operação de torno mecânico/convencional. Curso concluído na área, conhecimento de leitura e interpretação de desenho e instrumento de medição. CNH: AB

48. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência em vendas no comércio. Diferencial: Que tenha trabalhado no ramo de veículos.

49. Vendedor Externo: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na área. Possuir veículo próprio. Venda de pacotes de internet, TV, Telefonia fixa, alarmes, em vias públicas. CNH: AB

VAGAS PCD – Vagas para pessoas com deficiência

50. Atendente de Balcão: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função. Atendimento ao cliente, balcão, drive-thru, caixa, entrega de pedidos e venda sugestiva. Manipulação de alimentos para execução final do produto (montagem, lanches, molhos, sobremesas, acompanhamentos e refeições). Preparação de alimentos (temperar, preparar e manipular produtos, descongelamentos diversos). Limpeza do local, recebimento, armazenamento e contagem de produtos em estoque e refrigerador, execução das normas, procedimentos e padrões da marca. Ter disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1.

51. Desenhista Projetista: Obrigatório possuir na área. Pata trabalhar com moldes plásticos.

52. Operador de Caixa (Assistente de Vendas): Necessário possuir experiência na função e atendimento ao cliente.

OBS: Vagas disponíveis para 13/07/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 12/07/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.