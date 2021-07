PAT oferece nesta sexta (16), 126 vagas de emprego

126 vagas distribuídas em 59 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar, apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote Office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Ajudante de Açougueiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim.Necessário que possua experiência na função.

3. Ajudante Montagem de Móveis : Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua conhecimentos coma função.

4. Ajudante de Recarga de extintores: Necessário que possua conhecimentos em informática. Serviço pesado.

5. Ajudante de Obras: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função.Para ajudar em atividades na construção civil, tais como: escavar valas, transportar ou misturar materiais e organizar áreas da obra. Demais atividades inerentes a função. CNH: AB

6. Atendente de Balcão: Necessário que possua experiência na função. Ter boa comunicação, conhecimento em pacote Office, trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário. Trabalho exige uso de força (pegar barril mde chopp). CNH: AB

7. Auxiliar Administrativo: Efetuar atendimento ao cliente via contato telefônico e whatsApp, controle de pagamento, emissão de boletos, controle de agenda de reuniões e audiências. Conhecimentos: Pacote Office, boa comunicação, proativo, vontade de aprender, bom humor, trabalho em equipe, conhecimento Sistema Bradesco.

8. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Obrigatório que possua experiência em rotina de escrita fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro presumido).

9. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário que possua conhecimentos com montagem de pallets. Trabalho pesado. Ter disponibilidade para turnos.

10. Auxiliar de Mecânico a Diesel: Necessário conhecimentos básicos em mecânica diesel, troca de óleo e conhecimento das ferramentas de utilização.

11. Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço)- Temporária – 45 dias : Necessário que possua experiência na função.

12. Caldeiriero (Chapas de Ferro e Aço)- Temporária – 10 dias: Vaga para a cidade de Itapetininga. Necessário experiência em caldeiraria. Despesas com hotel, refeições e transporte ficarão por conta da empresa.CNH: AB

13. Caldeireiro de Manutenção: Executar montagens e instalações industriais relativas a caldeiraria, tais como: tanques, reservatórios e silos, trabalhando com chapas em geral. Executar serviços de calandragem e dobradeira em chapas de aço, seguindo as definições estipuladas no projeto. Cortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de metais para fabricar estruturas metálicas, e mais atividades inerentes a função.

14. Captador de Imóveis: Necessário que possua veículo próprio e tenha experiência na função. CNH: AB

15. Chefe de Cozinha: (vaga para a cidade de |Itapira). Obrigatório que possua graduação em gastronomia. Elaboração de cardápio, organização de estoque, cortes e preparo de carnes, coordenação de equipe.

16. Consultor de Vendas: Necessário que possua experiência com vendas e conhecimentos básicos em informática.

17. Consultor de Vendas: Necessário que possua experiência na função, tenha oratória clara e objetiva, saiba trabalhar em equipe e conhecimento de vendas. CNH: AB

18. Consultor de Vendas Externas B2B: Atuar com prospecção de clientes corporativos, B2B, comercialização de produtos de limpeza. Necessário ter atuado no segmento de vendas com atividade de prospecção de clientes corporativos, manutenção de carteira, agendamento e visitas a clientes, elaboração de relatórios, possuírem veículo para o trabalho. CNH: B

19. Coordenador de Vendas Interna: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua conhecimento em vendas, ter boa comunicação, conhecimento em pacote Office, trabalho em equipe, disponibilidade de horário. Serviço exige força (pegar barril de chopp). CNH: AB

20. Dedetizador/Desentupidor: Trabalhador será capacitado pela empresa. Para desempenhar atividades relacionadas a limpeza e conservação. CNH: B

21. Desenhista Projetista Mecânico (Junior) : Obrigatório possuir ou estar cursando Engenharia Mecânica, Mecatrônica ou afins. Desenvolver projetos mecânicos, estruturais auxiliado por softwares, fazer orçamentos, atendimento ao cliente, detalhamento de peças e conjuntos, desenvolver documentação técnica como manuais, folhetos técnicos, entre outros. CNH: AB

22. Eletricista de Alta Tensão – Temporária – 90 dias : Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência com painéis de alta tensão, elaboração de relatório de PIE, curso técnico completo em Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecatrônica e áreas correlatas. Certificações NR 10 e NR 35. CNH: AB

23. Eletricista Industrial: Obrigatório possuir curso de Qualificação elétrico e NR 10 atualizados. Faz ajuste, monta e regula painéis eletrônicos em máquinas e equipamentos. Executa o encaixe das peças e montagem das mesmas, instala e conectas fios elétricos no conjunto , repara os defeitos e desmonta peças. Fabricação de suporte, instalação de leitos, eletrocalha, eletodutos, aterramento, luminária e tomada montagem e ligações em geral de prédio, lançamentos de cabo.

24. Eletricista Industrial: Obrigatório possuir formação técnica em elétrica, eletrônica, automação ou eletrotécnica. Executar manutenções preventivas, creditivas e corretivas em máquinas operatrizes e linhas produtivas. Conhecimentos sólidos em comandos elétricos e CPL industrial. CNH: A

25. Encanador Industrial: Realizar montagem e instalações de tubulações metálicas de alta e baixa pressão, para formação de sistemas de abastecimento de água, vapor, ar comprimido e outros fluídos. Realizara as atividades a serem desenvolvidas conforme programação defeinida, organizar e inspecionar o local de trabalho e os materiais/equipamentos utilizados no processo.

26. Estagiário de Marketing: Obrigatório estar cursando Marketing. Para atuar com desenvolvimento de artes gráficas, mídia social e mais atividades inerentes a função. Ser responsável e dinâmico.

27. Fresador: Necessário possuir experiência com fresamento de peças, fabricação de engrenagem e afins. CNH: AB

28. Instalador de Alarmes (Técnico): Realizar instalações de alarme, interfone, cerca elétrica, motor de portão, cftv, , ter conhecimento em parte elétrica, disposição de horário, viagens, não precisa ter conhecimento em tudo, mas experiência em instalações. CNH: B

29. Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Necessário experiência na função. Para instalação de sistemas de segurança, alarmes, cerca elétricas, monitoramento, circuito fechado de TV (câmeras), portão eletrônico.etc. CNH: B

30. Instrumentista Industrial : Realizar a calibração e ajustes de equipamentos, através de ferramentas específicas, a fim de assegurar o bom funcionamento dos equipamentos e garantir a qualidade do serviço.Manter os equipamentos operacionais dentro de suas características de projetos, a fim de não comprometer a operação e o cronograma estipulado. Elaborar relatórios referente às tarefas executadas, através da análise e descrição do serviço executado, a fim de registrar e descrever os eventos ocorridos.

31. Instrutor de Auto Escola: Necessário experiência na função.Obrigatório possuir curso de instrutor de trânsito. (categoria profissional). CNH: D/E

32. Mecânico de Automóvel: Necessário que possua experiência na função.

33. Mecânico de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função, fazer manutenções das empilhadeiras.

34. Mecânico de Manutenção de Automóveis: Necessário possuir conhecimento em alinhamento, balanceamento, suspensão, freios e troca de óleo. CNH: AB

35. Mecânico de Manutenção de Caminhões, Máquinas Escavadeira e Carregadeiras: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência na realização de manutenção em máquinas pesadas, regulagem de motor, conjuntos de peças e sistemas de freios, lubrificação de equipamentos, manutenção de motores a diesel, de máquinas pesadas (linha amarela): escavadeira, retroescavadeira, carregadeira , pá carregadeira, caminhões, fora de estrada. Conhecimentos em mecânica hidráulica e manutenção preventiva e corretiva. CNH: E

36. Mecânico de Suspensão: Necessário experiência com mecânica e suspensão automotiva. CNH: A

37. Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto tratores): Necessário que possua amplo conhecimento em veículos a diesel e experiência na área com manutenção corretiva e preventiva. CNH: D

38. Motorista Caminhão Guincho Pesado com Munck: Transportar, coletar e entregar cargas em geral. Movimentar cargas volumosas e pesadas, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte. Necessário conhecimento em Operação e Manutenção de Guindastes Hidráulicos Articulados. CNH: D

39. Operador de Empilhadeira: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na função e curso de empilhadeira. CNH: B

40. Operador de Escavadeira/Retroescavadeira: Operar máquina escavadeira/retroescavadeira, manejando dispositivos de comando, executando tarefas programadas, abrindo valas e carregando caminhões basculantes, se necessário.CNH: D

41. Operador de Forno: Necessário experiência como forneiro de forno de indução, conhecimento de ligas metálicas para correção do aço, conhecimento de preparação de carga para fusão. CNH: AB

42. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

43. Pedreiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função.Para construir fundações, gabarito para locação da obra, marcar, cavar o local das sapatas e mais atividades inerentes a função.

44. Polidor de Veículos: Necessário que possua experiência na função. CNH: B

45. Preparador e Operador de Torno CNC: Necessário experiência comprovada como preparador e operador de torno CNC, curso concluído na área de usinagem, possuir condução própria e ter disponibilidade de horário. CNH: AB

46. Repositor de Mercadorias: Necessário que possua experiência na função. CNH: C

47. Serralheiro: Efetuar serviços de soldagem nos trabalhos de montagem e recuperação, fabricação, reformas e consertos de peças, estruturas metálicas e tubulações. Conhecimento em NR-12, NR-18 e NR-35. CNH: B

48. Soldador: Necessário que possua experiência com solda Mig e Tig, em peças de ligas metálicas e curso concluído na área. Ter disponibilidade de horário. CNH: AB

49. Soldador: Realizar através de processo de soldagem TIG – arco elétrico, a união localizada de materiais metálicos, após o planejamento do processo a ser desenvolvido; a organização e a inspeção do local de trabalho e da máquina de solda.

50. Soldador: Vaga para a cidade de Jaguariúna: Necessário que possua experiência com solda Tig, Mig e Mag.

51. Supervisor de Açougue: Orientar e acompanhar os açougueiros e auxiliares de açougue, na execução das tarefas relacionadas ao setor de açougue, orientando quanto ao corte correto das peças, verificando a validade e qualidade das mercadorias, observando os pesos e conferindo a etiqueta do preço se está de acordo com o registro.Realizar atividades de cortes especiais de bovinos e suínos, e mais atividades pertinentes a função. Escala de Trabalho 6×1.

52. Técnico em Informática: Necessário que possua experiência em manutenção de impressoras, copiadoras e computadores. Conhecimento em informática e redes. Organização e pontualidade. Boa comunicação.

53. Torneiro Mecânico: Necessário experiência em operação de torno mecânico/convencional. Curso concluído na área, conhecimento de leitura e interpretação de desenho e instrumento de medição. CNH: AB

54. Vendedor Externo: Necessário que possua veículo próprio. Será responsável por atender diariamente uma carteira de clientes, prospectar novos clientes, manutenção de clientes inativos, demonstrar os produtos do portifólio da empresa, sanar as dúvidas dos clientes acerca dos produtos , negociar os valores, fazer as vendas e intermediar as entregas, também deverá realizar o pós-venda.CNH: B

55. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência com vendas no comércio . Diferencial: Que tenha trabalhado no ramo de veículos.

56. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência na função e tenha conhecimento básico em informática.

57. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência em vendas no comércio. Diferencial: Que tenha trabalhado no ramo de veículos.

VAGAS PCD – Vagas para pessoas com deficiência

58. Atendente de Balcão: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função. Atendimento ao cliente, balcão, drive-thru, caixa, entrega de pedidos e venda sugestiva. Manipulação de alimentos para execução final do produto (montagem, lanches, molhos, sobremesas, acompanhamentos e refeições). Preparação de alimentos (temperar, preparar e manipular produtos, descongelamentos diversos). Limpeza do local, recebimento, armazenamento e contagem de produtos em estoque e refrigerador, execução das normas, procedimentos e padrões da marca. Ter disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1.

59. Operador de Caixa (Assistente de Vendas): Necessário possuir experiência na função e atendimento ao cliente.

OBS: Vagas disponíveis para 16/07/2021.

