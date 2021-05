PAT oferece nesta sexta (07) 68 vagas de emprego

Confira todas as vagas abaixo:

1. Açougueiro: Obrigatório que tenha comprovação de experiência registrada em carteira de trabalho. Para efetuar cortes de carnes, verificação de validades, recebimento de mercadorias, limpeza, organização e atendimento aos clientes. Escala de trabalho 6×1 – 14:00 às 22:00 horas.

2. Ajudante de Serralheiro: Necessário ter experiência com lixadeira, policorte, pintura e estar apto para subir em altura e demais atividades inerentes a função. CNH: AB

3. Assistente de Serviço de Contabilidade:Necessário conhecimento em contabilidade, classificação, conciliação, balancete, balanço, apuração de impostos, lucro presumido, lucro real, ecf, ecd, dctf, defis, sistema folhamatic.

4. Auxiliar de Escrituração Fiscal : Necessário que possua conhecimentos na rotina de escrita de fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro presumido).

5. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário experiência com linha de produção, na montagem de palets. Serviço braçal, exige uso moderado de força. Trabalho com revezamento de turno diurno e noturno.

6. Auxiliar de Nutrição (Estagiário) : Obrigatório estar cursando do 2º ao 5º ano de Nutrição. Apoiar nutricionista na distribuição das refeições, controle de qualidade e rotinas administrativas. Trabalho de segunda a sexta das 07:00 às 13:00 horas.

7. Auxiliar em Saúde Bucal : Obrigatório possuir registro CRO na área. Auxiliar dentistas, limpar salas de atendimento, lavagem e esterilização de materiais odontológicos.

8. Consultor de Vendas : Responsável por visitar os clientes diariamente e realizar a venda de serviços (TV, Banda Larga, Telefonia fixa). Porta a porta. Executar plano de vendas e ações com foco no cliente, visando aumento das vendas e fidelização.

9. Encarregado de Hortifrutigranjeiros (Coordenador de Loja): Atendimento ao cliente, gestão, controle de banco de horas , elaboração e controle de escala da equipe. Fará carga e descarga de produtos quando necessário. Precisa ter ampla disponibilidade de horário.

10. Encarregado de Segurança (Líder): Necessário experiência na área comprovada em carteira. Conhecimento em código Q e informática. Disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana.

11. Lavador de Veículos/Manobrista: Necessário conhecimento na área, com lavagem de ônibus, micro-ônibus e vans com vap e escovão, polimento, lubrificação e realizar manobras no pátio. CNH: AB

12. Mecânico Manutenção Máquinas, em geral: Necessário que tenha formação Técnica em Manutenção Mecânica. Diferencial que tenha experiência com manutenção de válvulas industriais. CNH: B.

13. Mecânico de Motocicletas : Vaga para a cidade de Conchal: Necessário experiência na área e principalmente conhecimento em elétrica de motos. Candidatos fora da cidade de Conchal, se contratados, terão como benefício além do salário, vale transporte e outros a combinar. CNH: AB

14. Operador De Empilhadeira: Necessário que possua Curso de Empilhadeira em dia e experiência na função. CNH: B

15. Operador de Telemarketing Ativo: Necessário experiência na função.

16. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

17. Pedreiro (Temporária – 90 dias): Vaga para a cidade de Limeira. Empresa fornecerá transporte de ida e volta até o local de trabalho. Para efetuar assentamento de blocos e porcelanato. Ter disponibilidade de horário.

18. Promotor de Vendas (Promotor de Hortifruti Junior): Desejável que tenha conhecimento na área de hortifruti (frutas, legumes e verduras). Recebimento de produtos (carga e descarga), organização de gôndolas, fazer atendimento ao cliente, verificação de data de validade de produtos. Ter disponibilidade de horário. Escala 6×1.

19. Promotor de Vendas Especializado (Promotor de Crédito): Efetuar abordagem de clientes para oferecer cartão de crédito da loja e feitura do mesmo. CNH: AB

20. Representante Comercial (Pessoa Jurídica): Atendimento ao cliente no setor de varejo de alimentos, acompanhamento de carteira, metas e inadimplências. Necessário possuir CNPJ de Representação Comercial ativo. Disponibilidade para viagens, carro próprio e experiência com vendas de alimentos. Diferencial quem tenha experiência no segmento de carnes. CNH: AB

21. Serralheiro Modelista (Artístico): Necessário ter experiência com Serralheria Artística (Portão Basculante e de Correr), Coberturas Metálicas, Guarda Corpo, Subir em altura. Saber dar acabamento e ter bom desempenho no serviço. CNH: AB

22. Técnico em Enfermagem: Não precisa ter experiência. Obrigatório comprovação de término do curso de técnico ou auxiliar de enfermagem. Trabalhar com contagem de folículos, circulação em centro cirúrgico, expurgo e esterilização.

23. Vendedor de Consórcio (Externo): Necessário experiência comprovada com vendas, habilidade em redes sociais, negociação e comunicação. Saber lidar com pessoas. Possuir veículo próprio. CNH: AB

24. Vendedor em Comércio Atacadista (Vendedor Pleno): Necessário experiência com vendas. Atuar com processo de vendas ativas ao cliente , realizar registros no sistema. Ter conhecimento com Pacote Office. CNH: B

25. Vendedor Interno em Ótica : Obrigatório possuir experiência e conhecimentos em patologia do olho e lentes oftalmológicas. Atendimento aos clientes, crediário e recebimentos.



VAGAS PCD – Vaga para pessoas com deficiência.



26. Eletricista Manutenção Industrial : Obrigatório possuir curso técnico em elétrica, eletrônica. Mecatrônica, eletrotécnica ou automação completo. Desejável: Treinamento NR 10.

OBS: Vagas disponíveis para 07/05/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 06/05/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.