PAT oferece nesta sexta (04), 235 vagas de emprego

235 vagas distribuídas em 70 ocupações, confira abaixo:

1. Ajudante de Carga e Descarga: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Ajudar motorista na carga e descarga. Ter no máximo 45 anos e ensino fundamental completo. CNH: AB

2. Ajudante de Serralheiro (Temporária – 15 dias): Trabalhar na cidade de Jarinu. Ter boa coordenação motora, disponibilidade para viajar, experiência com ferramentas como: esmirilhadeira, solda eletrodo, corte de chapas e materiais ferrosos, furadeira manual, entre outros equipamentos. Desejável que saiba leitura e interpretação de desenhos. Ter ensino médio completo.

3. Ajudante Geral de Manutenção Elétrica e Hidráulica: Efetuar manutenção e reparos elétricos e hidráulicos. Auxiliar nas demandas e organização da empresa. Ter ensino médio completo. CNH: AB

4. Ajudante de Montador de Estruturas Metálicas: Auxiliar nas montagens de estruturas metálicas. Ter ensino fundamental completo.

5. Almoxarife: Vaga para a cidade de Hortolândia. Desempenhar atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e disponibilidade para turnos e horas extras.

6. Analista de Laboratório Químico: Necessário possuir experiência na função. Inglês nível técnico para leitura de procedimentos e softwares, imprescindível experiência anterior absorção atômica ou ICP. Trabalhar em turnos 6×1 (segunda a sábado). Responsável por análises de amostras, análise de contaminantes metálicos, conferência de lotes, resultado ao cliente, entre outras atividades pertinentes ao cargo. Ter superior em Química. CNH: AB

7. Analista de Sistemas Web: Vaga também para PCD. Propor planos e sistemas de informação na empresa, elaborar documentação técnica e oferecer soluções para ambientes informatizados, realizar modelagem de banco de dados e parametrizar sistemas desenvolvidos para empresa, desenvolver relatórios, customização e desenvolvimento de processos para adequações do ERP via THF, prestar suporte aos usuários, no que diz respeito ao sistema, ferramentas de email, softwares do pacote Office e Windows e ERP. Ter superior em ciências da computação e áreas correlatas. CNH: AB

8. Assistente de Escrita Fiscal: Necessário experiência em rotina de escrita fiscal de escritório contábil simples nacional , lucro presumido e lucro real. Apuração de impostos estaduais, federais e municipais, sped fiscal, sped contribuições, reinf e sistemas folhamatic. Ter ensino médio completo .

9. Atendente de Balcão: Não é necessário experiência. Para jovens que buscam oportunidade de trabalho e crescimento profissional. Trabalhar em outra cidade. Moradia paga pela empresa e demais benefícios. Ter ensino médio completo.

10. Auxiliar Contábil: Auxiliar nas rotinas do escritório como: emissão de notas, fechamento fiscal, lançamentos contábeis e demais tarefas pertinentes a função. Possuir curso técnico na área contábil.

11. Auxiliar de Cozinha: Não é necessário experiência. Para jovens que buscam oportunidade de trabalho e crescimento profissional. Trabalhar em outra cidade. Moradia paga pela empresa e demais benefícios. Ter ensino médio completo.

12. Auxiliar de Estoque: Responsável em auxiliar o departamento de logística em todas as operações inerentes a função. Auxiliar descarregamento, recebimento, armazenagem e contagem cíclicas de estoque. Conhecimento em sistema WMS e possuir curso de empilhaderista serão um diferencial.

13. Auxiliar de Expedição: Desejável experiência e conhecimentos gerais, auxiliará em separação de materiais e carregar caminhões. Ter ensino fundamental completo.

14. Auxiliar Financeiro: necessário possuir experiência comprovada em carteira na função.

15. Auxiliar de Linha de Produção: Para atuar em chão de fábrica. Diferencial quem possua experiência em indústria de tintas, operar empilhadeira e ainda experiência em montagem e desmontagem de máquinas. Vaga masculina. Ter ensino médio completo.

16. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário possuir experiência na função, disponibilidade de horário para turno (escala 6×1). Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

17. Auxiliar de Pedreiro: Necessário possuir experiência na função. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

18. Auxiliar Técnico de Instalações Eletromecânicas: Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro, conhecimento em mecânica, metrologia e interpretação de desenho técnico, montagem e ajustagem. Ter ensino médio completo ou técnico na área.

19. Balanceador de Veículos: Para efetuar alinhamento e balanceamento. Necessário conhecimento com mecânica básica e suspensão. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

20. Borracheiro: Necessário que possua noções de mecânica, pois, auxiliará o mesmo. Efetuar limpeza, lavar peças e engraxar. Ter ensino fundamental completo.

21. Carpinteiro: Necessário que possua experiência na função. Escolaridade indiferente.

22. Conferente de carga e descarga: Vaga para a cidade de Hortolândia. Desempenhar atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e disponibilidade para turnos e horas extras.

23. Conferente de Carga e Descarga: (Temporária – 90 a 120 dias) Controlar movimentações de carga e descarga, recepcionar e conferir mercadorias, realizar inspeção visual, conferir tipo de carga, assistir pesagem, conferir peso, procedência e destino, contar volumes, constatar faltas e acréscimos, conferir qualidade e validade dos produtos, devolverem itens em desacordo, inspecionar lacres de transferência, encaminhar documentação, zelar pela ordem e conservação de equipamentos e materiais, bem como cuidar da organização, e demais atividades de conferente. Ter ensino médio completo. Trabalho exige uso de esforço físico.

24. Conferente de Logística: Necessário ter prática na função. Para inicio imediato. Ter ensino fundamental completo. Vaga masculina . CNH: AB

25. Costureira em Geral: Necessário possuir conhecimentos básicos em costura (qualquer tipo de máquina). Ter ensino fundamental completo.

26. Eletricista de Instalações: Realizar reparos em instalações elétricas, instalar equipamentos elétricos e eletroeletrônicos, efetuar substituição de componentes em painéis elétricos, instalar motores, inversores de freqüência e soft startes, instalar e substituir chaves, luminárias, tomadas, cabeamentos, programar equipamentos de comando elétricos. Ter ensino médio completo. CNH: AB

27. Empacotador: Vaga para a cidade de Hortolândia. Desempenhar atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e disponibilidade para turnos e horas extras.

28. Encarregado de Obras: (Temporária – 90 a 150 dias). Analisar detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado e reportar ao superior imediato. Interpretar projetos, relatórios, registros de construção e ordens de serviço. Participar da instalação do canteiro de obras, definindo e direcionando locais físicos. Controlar e solicitar materiais, equipamentos e instrumentos necessários a realização do trabalho. Monitorar padrões de qualidade da construção, verificando especificações dos materiais utilizados e as condições de armazenagem. Ter ensino médio completo. Disponibilidade para horas extras.

29. Encarregado de Obras: Liderar equipe como um todo, responsável pelos equipamentos e materiais, informar RH sobre eventuais marcações de ponto dos colaboradores, dar suporte a equipe para que o trabalho seja executado com segurança, não deixando faltar materiais e equipamentos. Executar atividades como pintar tubulações, estruturas metálicas, paredes, portas, forros, vitrais. Acompanhar e participar do planejamento de obras. Formação em liderança, extracurriculares pintura industrial, obras civis, informática básica, boa comunicação, proativo, assiduidade. Ter ensino médio completo. CNH: B

30. Estagiário de Direito: Obrigatório estar cursando a partir do 7º semestre de Direito.

31. Estagiário para Laboratório: Auxiliar na realização de análises químicas, acompanhar qualidade e desenvolvimento dos produtos durante e ao final do processo, entre outras tarefas pertinentes a função. Obrigatório estar Cursando técnico ou superior em Química.

32. Estagiário em Segurança do Trabalho: (Temporária – 540 dias): Obrigatório estar cursando Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. Auxiliar no controle documentação de segurança, monitoramento e inspeções, análise de risco, realizar entregas de EPI, apoiar na CIPA, inspecionar toda a área de trabalho, acompanhar no cumprimento das normas de segurança dentre outras atividades.

33. Gerente Comercial: Vaga para a cidade de São João da Boa Vista. Liderar operação de produtos financeiros como: crédito consignado, saque FGTS, dentre outros. Ensino superior ou cursando será um diferencial. Comprovação em carteira em gestão de equipe de vendas de serviços, e ramo de crédito consignado será um diferencial. CNH: AB

34. Instalador de TV por assinatura: Não é necessário experiência, empresa fornecerá treinamento. Para instalações de pacotes de internet claro/net. Escala de trabalho 6×1. Ter ensino médio completo. CNH: AB

35. Instrumentista: Vaga para a cidade de Jacutinga. Manter atividade do forno, realizar manutenção preventiva no forno e fabricação, medição de gases e temperatura, efetuar calibração válvulas. Realizar revisões nos comandos elétricos, manter controle dos certificados de calibração. Ter ensino médio completo ou Técnico em Instrumentação Elétrica ou Eletrônica.

36. Lavador de Caminhões: Necessário que possua experiência na função por no mínimo 01 mês. Escolaridade Indiferente.

37. Mecânico de Manutenção de Máquinas: vaga para cidade de Itapira – Mecânico de manutenção de maquinas industrial (abatedouro de aves0, irá realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de maquinas industrial e equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos nas instalações da empresa, atendendo a programação definida pelo supervisor ou conforme solicitação de serviço, possuir dois anos de experiência na área.

38. Médico Veterinário: Necessário possuir amplo conhecimento na função e ter CRMV ativo. Obrigatório curso superior na área.

39. Montador de Andaimes: Experiência com montagem e desmontagem de andaimes, apto a espaço confinado e altura, disponibilidade de horário e para viagens. Ter ensino fundamental completo.

40. Montador de Móveis Planejados: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função. Efetuar montagens de ambientes planejados. Escolaridade indiferente. CNH: AB

41. Montador de Paletes: Necessário que possua experiência no ramo. Ter ensino fundamental completo.

42. Motorista de Caminhão ( D): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito. Efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos, auxiliar o ajudante de produção e coleta de serviços de cargas e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo de cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso mopp atualizado. CNH: D

43. Motorista de Caminhão ( E): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito. Efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos, auxiliar o ajudante de produção e coleta de serviços de cargas e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo de cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso mopp atualizado. CNH: E

44. Motorista Veículo Leve: Necessário que possua experiência na função e tenha conhecimento com roda de liga leve. Ter ensino médio completo, e até 35 anos. CNH: B

45. Oficial de Serviços diversos na Manutenção: Auxiliar na área de pinturas, andaimes, alvenaria em geral. Disponibilidade de horário e para viagens. Ter ensino fundamental completo.

46. Oficial de Serviços gerais na Manutenção: Não é necessário experiência na área, ter vontade de aprender, oportunidade para primeiro emprego. Vaga para ajudante geral de manutenção irá manter a limpeza, auxiliar os mecânicos com peças e ferramentas. Vaga masculina, ter entre 18 a 25 anos.

47. Operador de Caldeira: Necessário possuir experiência na função, disponibilidade de horário. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

48. Operador de Caminhão Fora de Estrada: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Experiência em Truck, Carreta ou Pipa. Operar caminhão em trajeto interno dentro da pedreira transportando material ou removendo terra. Dirigir caminhão pipa umidificando a pedreira, auxiliar a equipe de manutenção quando necessário. Empresa oferece café da manhã, fretado e demais benefícios. Ter ensino fundamental. CNH: E

49. Operador de Empilhadeira: Não é necessário possuir experiência. Obrigatório ter curso de Empilhadeira, e ensino fundamental completo. CNH: B

50. Operador de Empilhadeira: Vaga para a cidade de Hortolândia. Desempenhar atividades inerentes a função, ter ensino médio completo e curso de operador e reciclagem atualizada. Disponibilidade para turno e horas extras.

51. Operador de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função. Operar empilhadeira em estoque. Vaga masculina.Ter ensino médio completo. CNH: B

52. Operador de Máquinas fixas, em geral: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Atuar na linha de produção, ter experiência em fábrica na área de usinagem, CNC, Torno convencional, Fresadora, retífica. Ter ensino médio completo.

53. Operador de Máquinas fixas, em geral: Vaga para a cidade de Jacutinga. Operar máquina de produção industrial de embalagens de vidro, acompanhar funcionamento. Realizar controle de peso dos produtos, lubrificação de moldes, troca periódica de moldes. Controle do fluxo do produto. Executar procedimentos para ejetar produtos conforme retirada das amostras. Ter ensino médio completo.

54. Operador de Negócios: Necessário possuir experiência com vendas no segmento de autopeças.

55. Pedreiro: Executar trabalhos em alvenaria, concretos e outros materiais. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Disponibilidade de horário e para viagens. Ter ensino fundamental completo.

56. Pedreiro: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário experiência na função. Noções de fundação, alicerce, assentamento de batentes e janelas, construção de ranchos, coberturas, telhado. Ter carta de referência. Disponibilidade para dormir no local de segunda a sexta–feira. Moradia, luz e água. Ter ensino fundamental completo.

57. Pedreiro: Necessário experiência na área de construção e manutenção. Ter ensino fundamental completo CNH: AB

58. Pintor Industrial: Necessário experiência com pintura industrial para estruturas metálicas. Experiência em indústria ou metalúrgica. Efetuar processo de jateamento em peças de metais, colaborar com a limpeza e organização de todo o setor de revestimento. Disponibilidade de horário e para viagens. Ter ensino fundamental completo.

59. Pintor Industrial: Necessário possuir experiência na função, ter disponibilidade de horário e ensino médio completo. CNH: AB

60. Polidor de Veículos: Ter experiência na função por no mínimo 01 mês. Escolaridade indiferente.

61. Profissional de Educação Física: Atividades físicas (dança, caminhada, exercícios físicos, participação em jogos municipais), para pessoas acima de 60 anos. Ter formação em Educador Físico.

62. Serralheiro (Temporária – 15 dias): Trabalhar na cidade de Jarinu. Ter boa coordenação motora, disponibilidade para viajar, experiência com ferramentas como: esmirilhadeira, solda eletrodo, corte de chapas e materiais ferrosos, furadeira manual, entre outros equipamentos. Desejável que saiba leitura e interpretação de desenhos. Ter ensino médio completo.

63. Soldador: Necessário possuir experiência na função.

64. Técnico de Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e SMD, conhecimento em eletrônica analogia e digital.

65. Vendedor Externo: Necessário possuir experiência na função ou carta de referência. Ter ensino médio completo. CNH: AB

66. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência na área. Vendas para empresa do ramo de Auto Peças. Ter ensino médio completo e faixa etária entre 21 a 40 anos. CNH: AB

67. Vendedor Interno e Externo: Ter conhecimento em vendas internas e externas, boa comunicação, saber trabalhar sob pressão e gostar de atingir metas. Ter ensino médio completo.

68. Vendedor Externo: Não é necessário experiência. Vendedor de Banda Larga . Empresa oferece salário fixo, vale transporte, vale alimentação e comissão por venda.Ter ensino médio completo.

69. Vidraceiro: Responsável pelo transporte, manutenção, componentes e instalação de vidros, seguindo normas de saúde e segurança do trabalho. Ter ensino médio completo. CNH: B



VAGAS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

70. Auxiliar de Linha de Produção: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Atuar na linha de produção na área de usinagem, ter experiência em fábrica ou em operação de máquinas de usinagem será um diferencial. Possuir disponibilidade de horário. Ter ensino médio completo.



Vagas disponíveis para o dia: 04/02/2022

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS COBRAM VAGAS PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 03/02/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.