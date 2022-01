PAT oferece 66 vagas de emprego nesta quarta (19)

66 vagas distribuídas em 24 ocupações, confira:

1. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Necessário que tenha conhecimentos em Escrituração de notas fiscais de empresas do simples nacional, lucro presumido e lucro real. Apuração de impostos estaduais, federais e municipais, sped fiscal, sped contribuições, reinf e sistema folhamatic.

2. Auxiliar de Limpeza: Profissional cuidará da limpeza de acordo com a unidade, tais como: remoção de pó, limpeza das estruturas, janelas, banheiros, corredores, escadas e zelar pela conservação e organização do trabalho. Vaga masculina. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

3. Auxiliar de Pedreiro: Ajudante geral em obras de construção civil. Ter ensino fundamental completo.

4. Eletricista de Manutenção Industrial: Efetuar manutenção em máquinas produtivas. Ter disponibilidade para turno, escala 6×2 e NR-10 ativa. Ter curso técnico em mecânica, mecatrônica ou eletromecânica. CNH: AB

5. Empregada Doméstica : Para efetuar limpeza de residências, cozinhar o trivial, lavar e passar roupas , gostar de animais e crianças. Ter ensino fundamental completo.

6. Empregada Doméstica (diarista): Realizar faxina em clientes indicados pela empresa. Escolaridade indiferente. Ter carta de referência e contato de antigos clientes.

7. Gerente Comercial: Vaga para a cidade de São João da Boa Vista: Gerente Comercial para liderar operação de vendas de produtos financeiros como: crédito consignado, saque FGTS, dentre outros. Ter ensino médio completo, superior ou cursando será um diferencial. Experiência comprovada em carteira com gestão de equipe de vendas de serviços, experiência no ramo de crédito consignado será um diferencial. Contratação : Pessoa Jurídica. CNH: AB

8. Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Para realizar instalações de sistema de segurança, alarmes, cercas elétricas, monitoramento, circuito fechado de TV (Câmeras), portão eletrônico, etc. Ter ensino médio completo. CNH: B

9. Marceneiro: Necessário conhecer plano de corte. Escolaridade indiferente. CNH: AB

10. Mecânico de Empilhadeira: Efetuar manutenções necessárias em empilhadeiras. Ter ensino médio completo. CNH: AB

11. Monitor de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Vaga para agente de monitoramento 24 horas. Ter ensino médio completo. CNH: B

12. Motorista de Caminhão: Preferencialmente quem possua curso Mopp e experiência com caminhão a vácuo. CNH: D

13. Motorista de Caminhão (D): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa, conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de Trânsito, para efetuar a coleta, transportes e destinação de resíduos, auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo. Certificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo do cárter e atestando freios e parte elétrica. Obrigatório curso mopp atualizado. Ter ensino médio completo. CNH: D

14. Motorista Carreteiro: Necessário que possua curso Mopp, e experiência com Bitrem e Carreta. Escolaridade não exigida. CNH: E

15. Motorista Carreteiro: Necessário ter experiência comprovada em Carteira de Trabalho na função. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Ter ensino fundamental completo. CNH: E.

16. Operador de Empilhadeira: Obrigatório possuir curso de empilhadeira e experiência comprovada na função. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

17. Operador de Empilhadeira: Necessário experiência e curso na função em dia. CNH: B

18. Operador de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função. Operar empilhadeira em estoque. Ter ensino médio completo. CNH: B

19. Operador de Máquinas fixas, em geral (Operador de lixadeira fita): Necessário experiência comprovada em trabalho de ajudante de produção. Escolaridade Indiferente.

20. Pedreiro: Necessário que possua conhecimento na área da construção civil. Ter ensino fundamental completo.

21. Pizzaiolo: Necessário ter conhecimento básico em massas, cortar pizza, preparar massa. Ter ensino fundamental completo.

22. Vendedor Externo (Em domicílio): Necessário que possua experiência com vendas, ter boa comunicação, comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários. Diferencial: Quem tenha veículo próprio. Ter ensino médio completo.

23. Vendedor Interno: Necessário que tenha experiência com vendas, boa comunicação. Tenha comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários. Ter ensino médio completo.

24. Vendedor Porta a Porta: Necessário que possua experiência com vendas. Efetuar vendas de fibra óptica. Ter ensino médio completo.

NÃO HÁ VAGAS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)



Vagas disponíveis para o dia: 19.01.2022

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 18/01/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.