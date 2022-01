PAT oferece 62 vagas de emprego nesta quinta (27)

62 vagas distribuídas em 30 ocupações, confira:

1. Auxiliar Administrativo: Necessário possuir conhecimentos em rotinas administrativas, atendimento ao público, pacote Office e ser proativo. Ter ensino médio completo.

2. Auxiliar de Almoxarifado: Necessário que possua experiência na função. Efetuar controle de entrada e saída. Ser organizado. Ter ensino médio completo. Vaga masculina.

3. Auxiliar de Logística: Possuir curso Técnico em Logística ou área correlata. Planejar e atualizar rotas, planejar pontos de embarque, apontamento diário de percurso, prestação de contas de viagens, entre outras. Conhecimento em pacote Office.

4. Borracheiro: Necessário que possua noções de mecânica ,pois, auxiliará o mesmo. Efetuar limpeza, lavar peças e engraxar.Ter ensino fundamental completo.

5. Conferente de Carga e Descarga: (Temporária –De 90 a 120 dias) Controlar movimentações de carga e descarga, recepcionar e conferir mercadorias, realizar inspeção visual, conferir tipo de carga, assistir pesagem, conferir peso, procedência e destino, contar volumes, constatar faltas e acréscimos, conferir qualidade e validade dos produtos, devolver itens em desacordo, inspecionar lacres de transferência, encaminhar documentação, zelar pela ordem e conservação de equipamentos e materiais, bem como cuidar da organização, e demais atividades de conferente. Ter ensino médio completo. Trabalho exige uso de esforço físico.

6. Encarregado de Obras: (Temporária- De 90 a 150 dias) . Analisar detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado e reportar ao superior imediato. Interpretar projetos, relatórios , registros de construção e ordens de serviço. Participar da instalação do canteiro de obras, definindo e direcionando locais físicos. Controlar e solicitar materiais, equipamentos e instrumentos necessários a realização do trabalho. Monitorar padrões de qualidade da construção, verificando especificações dos materiais utilizados e as condições de armazenagem. Ter ensino médio completo. Disponibilidade para horas extras.

7. Estagiário de Telemarketing: Necessário ser estudante do ensino médio, técnico ou superior ( estar estudando no período noturno) ou modalidade EAD), desejável conhecimentos com Pacote Office e disponibilidade para trabalhar aos sábados. Idade mínima 16 anos. Vaga feminina.

8. Ferramenteiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir conhecimentos na função e disponibilidade para horas extras aos finais de semana. Para fazer moldes. Função exige normas de NR-35 e NR-33. Ter ensino fundamental completo.

9. Gerente Comercial: Vaga para a cidade de São João da Boa Vista: Gerente Comercial para liderar operação de vendas de produtos financeiros como: crédito consignado, saque FGTS, dentre outros. Ter ensino médio completo, superior ou cursando será um diferencial. Experiência comprovada em carteira com gestão de equipe de vendas de serviços, experiência no ramo de crédito consignado será um diferencial. Contratação : Pessoa Jurídica. CNH: AB

10. Instalador de TV por assinatura: Não é necessário experiência, empresa fornecerá treinamento. Para instalações de pacotes de internet claro/net. Escala de trabalho 6×1. Ter ensino médio completo. CNH: AB

11. Lavador de Caminhões: Necessário que possua experiência na função por no mínimo 01 mês. Escolaridade Indiferente.

12. Lavador de Peças: Limpar peças e acessórios de motores que estão sendo desmontados. Desmontar motores para usinagem. Trata-se de trabalho braçal. Ter conhecimento na área e vontade de aprender. Escolaridade não exigida. CNH: AB

13. Líder do Setor de Frios: Ter experiência com liderança de equipe. Orientar e acompanhar as atividades do setor, mensurando as necessidades, planejando o desenvolvimento dos trabalhos, acompanhando sua execução e controlando o desenrolar das atividades, visando garantir a qualidade, especificações estabelecidas pelas diretrizes internas da empresa e as exigências dos clientes, bem como, atuar fortemente na gestão da equipe, desenvolvendo e acompanhando funcionários, a fim de garantir a desempenho dos mesmos. Ter ensino médio completo.

14. Líder do Setor de Padaria: Ter experiência com liderança de equipe. Orientar e acompanhar as atividades do setor, mensurando as necessidades, planejando o desenvolvimento dos trabalhos, acompanhando sua execução e controlando o desenrolar das atividades, visando garantir a qualidade, especificações estabelecidas pelas diretrizes internas da empresa e as exigências dos clientes, bem como, atuar fortemente na gestão da equipe, desenvolvendo e acompanhando funcionários, a fim de garantir a desempenho dos mesmos. Ter ensino médio completo.

15. Mecânico de Automóveis: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua conhecimento técnico para realização dos reparos. Ter ensino médio completo. CNH: AB

16. Médico Veterinário: Necessário possuir amplo conhecimento na função e ter CRMV ativo. Obrigatório curso superior na área.

17. Montador de Estruturas Metálicas: Necessário possuir conhecimentos na função e com serviços de solda. Ter ensino fundamental completo.

18. Montador de Móveis Planejados: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função. Efetuar montagens de ambientes planejados. Escolaridade indiferente. CNH: AB

19. Motorista de Caminhão (D): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa, conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de Trânsito, para efetuar a coleta, transportes e destinação de resíduos, auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo. Certificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo do cárter e atestando freios e parte elétrica. Obrigatório curso Mopp atualizado. Ter ensino médio completo. CNH: D

20. Operador de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função. Operar empilhadeira em estoque. Ter ensino médio completo. CNH: B

21. Operador de Máquinas fixas, em geral: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Atuar na linha de produção, ter experiência em fábrica na área de usinagem, CNC, Torno convencional, fresadora, retífica. Ter ensino médio completo.

22. Padeiro: Desenvolver e elaborar atividades de fabricação e preparo de pães e derivados, conforme receituários pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, visando garantir a satisfação e exigências dos clientes e funcionários, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

23. Pedreiro : Local de Trabalho na cidade de Estiva Gerbi. Empresa oferece transporte, alimentação e equipamentos de proteção. Para trabalhos com alvenaria, concreto de piso e rebocos. Escolaridade não exigida.

24. Pedreiro: (Vaga Temporária – 07 dias): Necessário possuir experiência na construção civil. Para feitura de calçadas, colocação de portas, mais atividades inerentes a função. Preferência que more na região Norte da cidade.

25. Pizzaiolo: Necessário ter conhecimento básico em massas, cortar pizza, preparar massa. Ter ensino fundamental completo.

26. Polidor de Veículos: Ter experiência na função por no mínimo 01 mês. Escolaridade indiferente.

27. Vendedor Interno: Vaga para vendedor de Cursos Profissionalizantes, ser comunicativo, ter vontade de crescer e aprender, trabalhar com metas. Necessário ter ensino médio completo e conhecimentos em pacote Office. Tempo integral disponibilidade aos sábados.

28. Vendedor Porta a Porta: Necessário que possua experiência na função. Efetuar vendas de fibra óptica. Ter ensino médio completo.

VAGAS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

29. : Auxiliar de Linha de Produção: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Atuar na linha de produção na área de usinagem, ter experiência em fábrica ou em operação de máquinas de usinagem será um diferencial. Possuir disponibilidade de horário. Ter ensino médio completo.

30. Jardineiro: Manter jardins interno-externos e plantações existentes nas instalações do cliente, garantindo sua limpeza e apresentação visual. Executar corte de gramas conforme a necessidade e plano de corte pré-estabelecido, e mais atividade pertinentes a função. Ter ensino médio completo.

