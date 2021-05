PAT oferece 60 vagas de emprego para esta sexta (28)

60 vagas distribuídas em 38 ocupações, veja a lista completa:

1. Açougueiro: Obrigatório experiência comprovada em carteira, para efetuar cortes de carne, verificação de validade, recebimento de mercadorias, limpeza, organização e atendimento aos clientes, escala 6X1 – 14:00 ás 22:00 horas.

2. Aprendiz de Mecânica de Manutenção: Vaga para cidade de Mogi Mirim- Jovem Aprendiz para aprender com auxiliares de mecânicos na manutenção de máquinas agrícolas.

3. Assistente de Contabilidade: Necessário experiência em contabilidade, classificação, conciliação, balancete, balanço, apuração de impostos, lucro presumido, lucro real, ecf, ecd, dctf, defisa, sistemas folhamatic.

4. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Necessário que possua experiência na rotina de escrita fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro presumido).

5. Auxiliar de Limpeza: Efetuar limpeza de áreas comuns de uma concessionária de veículos, limpeza de banheiros, limpeza de setor administrativo, limpeza na oficina.

6. Auxiliar em Saúde Bucal : Obrigatório possuir registro CRO na área. Auxiliar dentistas, limpar salas de atendimento, lavagem e esterilização de materiais odontológicos.

7. Captador de Vendas (Propagandista): Necessário conhecimento em geolocalização, (Google maps), Bom leitura e escrita, habilidades de comunicação e bom relacionamento comercial.

8. Carpinteiro: Necessário experiência em carpintaria.

9. Consultor de Vendas Externas B2B: Atuar com prospecção de clientes corporativos, B2B, comercialização de produtos de limpeza, Necessário ter atuado mo segmento de vendas com atividades de prospecção de clientes corporativos, manutenção em carteira, agendamento e visitas a clientes, elaboração de relatórios, possuir veículo para o trabalho.

10. Consultor de Vendas: Necessário experiência na função, ter oratória clara, saber trabalhar em equipe, conhecimento com vendas.

11. Cozinheiro de Restaurante (Temporária – 60 dias): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na função para preparação de alimentos diversos, conservação e armazenamento, higienização da cozinha, preparar refeições a serem servidas no restaurante da empresa. Escala de trabalho 12×36.

12. Encarregado de Obras: Necessário experiência na função, tais como supervisionar obras de construção civil e demais funções pertinentes ao cargo.

13. Inspetor de equipamentos (Recarga de Extintor): Possuir experiência em recarga de celular.

14. Líder de Equipe: Liderar e orientar equipe de limpeza e recepção, dar suporte na operação de limpeza auxiliando nas atividades diárias, em caso de ausência de recepcionista dar suporte nas atividades da recepção. Necessário CNH cat. Será fornecido veículo para transporte entre as concessionárias.

15. Mecânico de Motocicletas : Vaga para a cidade de Conchal: Necessário experiência na área e principalmente conhecimento em elétrica de motos. Candidatos fora da cidade de Conchal, se contratados, terão como benefício além do salário, vale transporte e outros a combinar. CNH: AB

16. Mecânico de Motor a Diesel: Necessário que possua amplo conhecimento em veículos a diesel, e experiência na área com manutenção corretiva e preventiva.

17. Mecânico de Suspensão: Vaga para moleiro com experiência em toda parte de suspensão de caminhões e carretas.

18. Montador Soldador: Possuir experiência na função e em Solda MIG.

19. Motorista de Van: Necessário experiência na função comprovada, possuir curso de transporte coletivo, e possuir celular com whatsapp para comunicação.

20. Oficial de Serviços Gerais: Atuar no setor de limpeza, roçagem e demais funções pertinentes a função.

21. Oficial de Serviços Gerais: Necessário experiência na função, montar tubulação para descarregar concreto na obra e serviços gerais, experiência com bomba magote será um diferencial.

22. Operador de Escavadeira/Carregadeira: Necessário experiência em operar maquina escavadeira, realizando terraplanagem e decapeamento de terra, operar a carregadeira realizando o carregamento de materiais ao cliente e também internamente.

23. Operador de Escavadeira/Retro Escavadeira: Necessário experiência em operar maquina escavadeira e retro escavadeira, manejando dispositivos de comando, executando tarefas programadas, abrindo valas e carregando caminhões basculantes se necessário.

24. Operador de Roçadeira Costal: Necessário experiência na função.

25. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

26. Pedreiro: Vaga Temporária- Necessário experiência em construção de estruturas de concreto, alvenaria, assentamento de revestimentos cerâmicos e pisos, execução de reboco e tubulação hidráulica.

27. Pedreiro: Vaga Temporária – Necessário experiência em construção civil e caixaria.

28. Pintor: Empresa fornecerá transporte ida e volta até o local de trabalho, para efetuar pinturas, experiência

29. Recepcionista: Recepcionar clientes, funcionários e fornecedores, atender telefonemas, anotar e repassar recados, esclarecer possíveis duvidas sobre procedimentos da loja. (concessionária de veículos).

30. Representante Comercial (Pessoa Jurídica): Atendimento ao cliente no setor de varejo de alimentos, acompanhamento de carteira, metas e inadimplências. Necessário possuir CNPJ de Representação Comercial ativo. Disponibilidade para viagens, carro próprio e experiência com vendas de alimentos. Diferencial quem tenha experiência no segmento de carnes. CNH: AB

31. Serrador de Mármore: Necessário experiência na função.

32. Serralheiro Modelista (Artístico): Necessário ter experiência com serralheiro artística (portão basculante e de correr), coberturas metálicas, guarda corpo, subir em altura, ótimo acabamento e desempenho no serviço.

33. Soldador: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário conhecimento com solda Mig e metrologia (controle dimensional ou de medidas). Desejável experiência na área ou curso de ponte rolante. Trabalhar no setor de produção de grades.

34. Trabalhador Rural: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário conhecimento em colheita. Cultivo protegido de tomate em estufas. Trabalho de segunda a sexta das 7:00 as 17:00 hs.

35. Tratorista Operador de Roçadeira: Necessário experiência na função, possuir CNH: D

36. Vendedor de Consórcio: Necessário experiência comprovada com vendas, habilidade em redes sociais, negociação e comunicação, saber lidar com pessoas e ter veículo próprio.

37. Vendedor Interno (Consultor de Vendas): Necessário experiência e conhecimento em patologia do olho e lentes oftalmológicas, atendimento ao cliente, crediário e recebimento.



VAGAS PCD – Vaga para pessoas com deficiência



38. Eletricista Manutenção Industrial: Obrigatório possuir curso técnico em elétrica, eletrônica, mecatrônica, eletrotécnica ou automação completo. Desejável: Treinamento NR 10.CNH: B.



OBS: Vagas disponíveis para 28/05/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 27/05/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.