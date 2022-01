PAT oferece 59 vagas de emprego nesta segunda (24)

59 vagas distribuídas em 30 ocupações, confira:

1. Ajudante de Pedreiro: Local de Trabalho na cidade de Estiva Gerbi. Empresa oferece transporte, alimentação e equipamentos de proteção.Para efetuar preparo de argamassas e concretos, demolição de pisos e remoção de entulhos. Escolaridade não exigida.

2. Ajudante de Serralheiro: (Temporária – 05 dias): Ter boa coordenação motora, disponibilidade para viajar, experiência com ferramentas como esmirilhadeira, solda de eletrodo revestido (MMA/SMAW), corte de chapas e materiais ferrosos, furadeira manual, entre outros equipamentos e conformação mecânica. Desejável leitura e interpretação de desenhos. Ter ensino médio completo. CNH: AB

3. Apontador de Obras: Necessário experiência comprovada na função, informática básica, conhecimentos em rotinas administrativas/obras, disponibilidade para ficar alojado em outras cidades, técnico em edificações ou cursando superior em Engenharia Civil será um diferencial. CNH: B

4. Auxiliar de Limpeza: Profissional cuidará da limpeza de acordo com a unidade, tais como: remoção de pó, limpeza das estruturas, janelas, banheiros, corredores, escadas e zelar pela conservação e organização do trabalho. Vaga masculina. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

5. Ferramenteiro : Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário possuir conhecimentos na função e disponibilidade para horas extras aos finais de semana. Para fazer moldes. Função exige normas de NR-35 e NR-33. Ter ensino fundamental completo.

6. Frentista: Não precisa ter experiência, ser casado, acima de 30 anos, sexo indiferente, possuir automóvel para locomoção até local de trabalho. CNH: AB

7. Gerente Comercial: Vaga para a cidade de São João da Boa Vista: Gerente Comercial para liderar operação de vendas de produtos financeiros como: crédito consignado, saque FGTS, dentre outros. Ter ensino médio completo, superior ou cursando será um diferencial. Experiência comprovada em carteira com gestão de equipe de vendas de serviços, experiência no ramo de crédito consignado será um diferencial. Contratação : Pessoa Jurídica. CNH: AB

8. Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Para realizar instalações de sistema de segurança, alarmes, cercas elétricas, monitoramento, circuito fechado de TV (Câmeras), portão eletrônico, etc. Ter ensino médio completo. CNH: B

9. Instrumentista de Precisão: Vaga para a cidade de Jacutinga: Manter atividade e , realizar manutenção preventiva no forno e fabricação, medição de gases e temperatura, efetuar calibração de válvulas. Realizar revisões nos comandos elétricos, manter o controle dos certificados de calibração. Ter ensino médio ou Técnico em Instrumentação Elétrica ou Eletrônica. Empresa oferece fretado.

10. Lavador de Peças: Limpar peças e acessórios de motores que estão sendo desmontados. Desmontar motores para usinagem. Trata-se de trabalho braçal. Ter conhecimento na área e vontade de aprender. Escolaridade não exigida. CNH: AB

11. Líder do Setor de Frios: Ter experiência com liderança de equipe. Orientar e acompanhar as atividades do setor, mensurando as necessidades, planejando o desenvolvimento dos trabalhos, acompanhando sua execução e controlando o desenrolar das atividades, visando garantir a qualidade, especificações estabelecidas pelas diretrizes internas da empresa e as exigências dos clientes, bem como, atuar fortemente na gestão da equipe, desenvolvendo e acompanhando funcionários, a fim de garantir a performance dos mesmos. Ter ensino médio completo.

12. Líder do Setor de Padaria: Ter experiência com liderança de equipe. Orientar e acompanhar as atividades do setor, mensurando as necessidades, planejando o desenvolvimento dos trabalhos, acompanhando sua execução e controlando o desenrolar das atividades, visando garantir a qualidade, especificações estabelecidas pelas diretrizes internas da empresa e as exigências dos clientes, bem como, atuar fortemente na gestão da equipe, desenvolvendo e acompanhando funcionários, a fim de garantir a performance dos mesmos. Ter ensino médio completo.

13. Mecânico de Automóveis: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua conhecimento técnico para realização dos reparos. Ter ensino médio completo. CNH: AB

14. Médico Veterinário: Necessário possuir amplo conhecimento na função e ter CRMV ativo. Obrigatório curso superior na área.

15. Montador de Estruturas Metálicas: Necessário possuir conhecimentos na função e com serviços de solda. Ter ensino fundamental completo.

16. Monitor de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Vaga para agente de monitoramento 24 horas. Ter ensino médio completo. CNH: B

17. Motorista de Caminhão (D): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa, conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de Trânsito, para efetuar a coleta, transportes e destinação de resíduos, auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo. Certificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo do cárter e atestando freios e parte elétrica. Obrigatório curso Mopp atualizado. Ter ensino médio completo. CNH: D

18. Motorista de Caminhão Truck: Necessário experiência comprovada na função, preferencialmente com caçamba. Ter ensino fundamental completo. CNH: D

19. Oficial de Manutenção (Ajudante Geral de Manutenção): Não é necessário experiência na área , porém , necessita que tenha vontade de aprender. Vaga masculina. Ter ensino médio completo.

20. Operador de Caixa: Necessário que possua experiência comprovada na função, vaga feminina, possuir automóvel próprio para locomoção até o local de trabalho. CNH: AB

21. Operador de Empilhadeira: Obrigatório possuir curso de empilhadeira e experiência comprovada na função. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

22. Operador de Empilhadeira: Necessário experiência e curso na função em dia. CNH: B

23. Operador de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função. Operar empilhadeira em estoque. Ter ensino médio completo. CNH: B

24. Operador de Máquinas fixas, em geral (Operador de lixadeira fita): Necessário experiência comprovada em trabalho de ajudante de produção. Escolaridade Indiferente.

25. Operador de Máquinas fixas, em geral : Vaga para a cidade de Jacutinga. Operar máquina de produção industrial de embalagens de vidro, acompanhar funcionamento. Realizar controle de peso dos produtos, lubrificação de moldes, troca periódica de moldes. Controle do fluxo do produto. Executar procedimentos para ejetar produtos conforme a retirada de amostras. Empresa oferece fretado. Ter ensino médio completo.

26. Padeiro: Desenvolver e elaborar atividades de fabricação e preparo de pães e derivados, conforme receituários pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, visando garantir a satisfação e exigências dos clientes e funcionários, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

27. Pedreiro : Local de Trabalho na cidade de Estiva Gerbi. Empresa oferece transporte, alimentação e equipamentos de proteção. Para trabalhos com alvenaria, concreto de piso e robocos. Escolaridade não exigida.

28. Pizzaiolo: Necessário ter conhecimento básico em massas, cortar pizza, preparar massa. Ter ensino fundamental completo.

29. Serralheiro: (Temporária – 05 dias): Ter boa coordenação motora, disponibilidade para viajar, experiência com ferramentas como esmirilhadeira, solda de eletrodo revestido (MMA/SMAW), corte de chapas e materiais ferrosos, furadeira manual, entre outros equipamentos e conformação mecânica. Desejável leitura e interpretação de desenhos. Ter ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

30. Jardineiro: Manter jardins internos/externos e plantações existentes nas instalações do cliente, garantindo sua limpeza e apresentação visual. Executar corte de gramas conforme a necessidade e plano de corte pré-estabelecido, e mais atividade pertinentes a função. Ter ensino médio completo.

