PAT oferece 284 vagas de emprego para esta quinta (12)

284 vagas distribuídas em 66 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar, apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote Office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Açougueiro: Necessário experiência na função, ensino médio completo, acima de 21 anos.

3. Ajudante Montagem de Móveis: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua conhecimentos na função.

4. Atendente de SAC: Necessário experiência mínima de 06 meses na função, acima de 18 anos ensino médio completo, informática pacote Office, ter boa comunicação verbal e escrita, postura e flexibilidade.

5. Auxiliar Administrativo: Acima de 18 anos, ensino médio completo, experiência em pacote Office intermediário.

6. Auxiliar de Açougue: Experiência indiferente, acima de 21 anos, ensino médio completo.

7. Auxiliar de Câmara Fria: Experiência indiferente com disponibilidade para trabalhar em ambiente muito frio, acima de 18 anos, ensino médio completo.

8. Auxiliar de Cozinha: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens ( de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

9. Auxiliar de Escrita Fiscal: Necessário possuir conhecimento em escrituração de notas fiscais de empresas do Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Apuração de Impostos Estaduais, Federais e Municipais, SPED Fiscal, SPED Contribuições, Reinf e Sistema Folhamatic.

10. Auxiliar de Mecânico a Diesel: Necessário conhecimento básico em mecânica diesel troca de óleo e conhecimento das ferramentas de utilização.

11. Auxiliar Operacional (Operador de Teleprocessamentos): Para instalação de internet em casas e condomínios. Disponibilidade para viagens. CNH: B

12. Auxiliar Operacional (Operador de Teleprocessamentos): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Para instalação de internet em casas e condomínios. Disponibilidade para viagens. CNH: B

13. Balconista: Necessário possuir experiência em atendimento ao público, manuseio de alimentos, organização de produtos.

14. Caldeireiro de Manutenção: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que tenha experiência comprovada na função. Possuir curso de desenho técnico na área. Para efetuar leitura, interpretação e riscar peças.

15. Carregador e Descarregador de Caminhões: Para efetuar carga e descarga de sacarias, aço e cimento dos caminhões. Exige uso de força.

16. Chefe de Cozinha: Vaga para a cidade de Itapira. Obrigatório que possua graduação em gastronomia. Elaboração de cardápio, organização de estoque, cortes e preparo de carnes, coordenação de equipe.

17. Chefe de Setor Administrativo: Necessário experiência na função, acima de 21 anos, ensino médio completo.

18. Chefe de Setor de Alimentos: Necessário experiência na função, acima de 21 anos, ensino médio completo.

19. Chefe de Setor de Frente de Caixa: Necessário experiência na função, ensino médio completo, acima de 18 anos.

20. Chefe de Setor Perecíveis: Necessário experiência na função, acima de 21 anos, ensino médio completo.

21. Chefe de Setor Prevenção e Perdas: Necessário Experiência na função, ensino médio completo, acima de 24 anos.

22. Conferente: Necessário experiência na função ensino médio completo, acima dos 18 anos.

23. Desenhista Projetista: Necessário experiência . Para trabalhar com moldes plásticos.

24. Eletricista Industrial: Necessário que possua conhecimentos na função.

25. Eletricista de Manutenção Industrial: Vaga para a cidade de Jacutinga. Desejável que possua curso Técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Eletrotécnica. Realizar manutenções elétricas programadas, sempre que possível, em todos os equipamentos ligados a produção, manutenções elétricas emergenciais, auxiliar nos programas 5s, CMC, E2 e VIM. Auxiliar nos requisitos da ISSO 9001, ISSO 14001 e OHSAS 18001. Mais atividades oriundas a função.

26. Empacotador: Acima de 18 anos, sem experiência, ensino médio completo.

27. Estagiário de Administração: Obrigatório estar cursando Técnico ou Superior em Administração, Contabilidade, Economia ou área correlata.

28. Fiscal de Caixa: Necessário experiência na função e rotinas de frente de caixa, informática pacote Office, ensino médio completo, acima de 18 anos.

29. Fiscal de Prevenção e Perdas: Necessário experiência, Informática pacote Office, ensino médio completo, acima de 21 anos.

30. Frentista: Necessário que possua conhecimentos na função.

31. Gerente de Loja: Necessário experiência na função, superior completo, acima de 26 anos, possuir experiências administrativas e em operações comerciais.

32. Gerente de Produção: Necessário experiência na área solicitada. Conhecimento em todas as rotinas relacionadas a operação do silo em armazenagem de grãos.

33. Greidista: Realizar cálculo de material a ser usado em terraplenagem e pavimentação, orientar e acompanhar trabalho de corte e aterro, nivelamento e compactação de pistas e verificar estacas, marcar no terreno os pontos de greide em aterros e cortes pré-determinado em projetos, para nivelamento e compactação das pistas, além de transmitir sinais, através de gestos e realizar medições.

34. Líder Frente de Caixa: Necessário experiência na função, acima de 18 anos, ensino médio completo.

35. Líder de Prevenção e Perdas: Necessário experiência na função, acima de 21 anos ensino médio completo, informática pacote Office.

36. Líder de Setor de Açougue: Necessário experiência na função, acima de 21 anos, ensino médio completo.

37. Líder de Setor de Alimentos: Necessário experiência na função, ensino médio completo, acima de 21 anos.

38. Líder de Setor Frutas, Legumes e Verduras: Necessário experiência na função, acima de 21 anos, ensino médio completo.

39. Líder de Setor de Recebimento: Necessário experiência, acima de 18 anos, ensino médio completo.

40. Mecânico de Automóvel: Necessário que possua experiência na função.

41. Mecânico de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função. Efetuar manutenção em empilhadeiras. CNH: AB

42. Mecânico de Manutenção Máquinas Industriais: Vaga para a cidade de Jacutinga. Obrigatório possuir curso Técnico em Mecânica ou afins. Realizar manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos. Diversas atividades oriundas a função.

43. Médico Veterinário: Necessário que tenha ampla experiência na função e CRMV ativo. CNH: AB

44. Motoboy: Para realizar coletas e entregas. Necessário ter experiência em viagens para São Paulo, Grande ABC Paulista, Jundiaí, Indaiatuba, Rio Claro, Santa Gertrudes e demais cidades de região. Ter disponibilidade para viagens. CNH: A

45. Nutricionista: Necessário possuir curso superior na área e experiência em nutrição hospitalar e industrial.

46. Operador de Alimentos: Sem experiência, acima de 18 anos, ensino médio completo.

47. Operador de Caixa: Necessário experiência na função, acima de 18 anos, ensino médio completo, informática básico.

48. Operador de Centro de Usinagem com Comando Numérico: Vaga para a cidade de Itapira. Para confeccionar peças de acordo com desenho técnico e realizar programação da máquina. CNH: A

49. Operador de Empilhadeira: Necessário experiência em empilhadeira a gás e elétrica, CNH B, ensino médio completo, curso de empilhadeira, acima dos 18 anos.

50. Operador de Lixadeira: Experiência comprovada em trabalho em fundição, ajudante de produção e operador de lixadeira.

51. Operador de Loja de Frutas, Legume e Verduras: Sem experiência, acima de 18 anos, ensino médio completo.

52. Operador de Loja Perecíveis: Sem experiência, acima de 18 anos, ensino médio completo.

53. Operador de Máquinas Fixas: Para trabalhar com montagem de injetora plástica (vários segmentos).

54. Operador de Máquinas Fixas: Necessário experiência na função.

55. Operador de Silo: Necessário experiência na área solicitada. Conhecimentos na rotina de secagem e armazenamento de grãos. CNH: B

56. Operador de Torno CNC: Vaga para a cidade de Itapira. Será responsável pela operação e programação de torno CNC, conferindo medidas das peças confeccionadas de acordo com desenho técnico. CNH: A

57. Preparador e Regulador de Injetoras: Preparar máquina injetora, promovendo ajustes e regulagens durante o processo. Auxilia nas atividades de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e conservação das máquinas e equipamentos, evitando paradas devido a problemas mecânicos.

58. Promotor de Vendas: Para trabalhar com linhas de crédito consignado para aposentados e pensionistas, ofertar demais produtos da instituição financeira. Ter boa comunicação verbal e escrita, conhecimentos em informática.

59. Promotor de Vendas: Necessário que possua experiência na função. Ter disponibilidade de horário para trabalho escala 6×1.

60. Recepcionista Atendente: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigido experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

61. Soldador: Necessário experiência em solda Mig e montagem.

62. Subgerente de Loja: Necessário experiência na função e em administração e operações comerciais, ensino superior, acima de26 anos.

63. Técnico de Manutenção: Necessário experiência na função curso AN10 atualizado, possuir experiência também em manutenção elétrica, hidráulica e alvenaria, acima de 26 anos, ensino médio completo,, vivencia em refrigeração e experiência em sub-estações, geradores, QGBT,QGBD e QTA.

64. Técnico em Ortopedia: Obrigatório possuir curso técnico na área e experiência na área ortopédica.

65. Tosador de Animais Domésticos: Obrigatório que possua MEI. Ter experiência comprovada, comprometimento e bom relacionamento. CNH: AB

66. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio. CNH: AB

OBS: Vagas disponíveis para 12/08/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 11/08/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.