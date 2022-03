PAT oferece 269 vagas de emprego nesta segunda (21)

269 vagas distribuídas em 80 ocupações, confira:

1. Açougueiro: Elaborar e desenvolver processos de separação de carnes e derivados, desossando, picando, cortando, moendo ou fatiando-as, buscando atender as necessidades dos clientes, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

2. Agente de Faturamento (Leiturista): Efetuar leitura de energia elétrica. Ensino médio completo.

3. Almoxarife: Executar atividades de separação de mercadorias, cujas características exigem do operador apenas a capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo. Empresa oferece oportunidade para quem tenha vontade de aprender e trabalhar.

4. Analista de Estoque: Conferente de estoque, monitorar atividades de controle de estoque por meio do sistema Rub, desenvolvendo tarefas que geram demanda para o abastecimento, contagem de produtos e ajustes das rupturas, para assim manter a qualidade e organização nos estoques físicos e virtuais. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino médio completo.

5. Atendente de Balcão (Setor de Frios e Laticínios): Executar atividades de atendimento de balcão , cujas características exigem do operador apenas a capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo. Empresa oferece oportunidade para quem tenha vontade de aprender e trabalhar.

6. Atendente de Balcão (Rotisserie): Executar atividades de atendimento de balcão, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem quer aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

7. Atendente de Lojas e Mercados: Atendente no Setor de Flores. Atuar na orientação, atendimento e venda de flores e plantas, conduzindo os processos de argumentação com os clientes de acordo com as orientações, políticas e princípios éticos da empresa, visando atingir resultados e metas pré-estabelecidas. Empresa oferece oportunidade para quem quer aprender e trabalhar. Ensino médio completo.

8. Atendente de Padaria (Balcão): Executar atividades de atendimento de balcão, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

9. Atendente Setor Hortifrutigranjeiro ( Produção): Executar atividades de auxílio no preparo de produtos de auto serviço, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

10. Atendente Setor de Vinhos: Atuar na orientação e vendas de vinhos, espumantes, cervejas especiais, destilados e produtos do espaço gourmet, conduzindo os processos de argumentação com os clientes de acordo com as orientações, políticas e princípios éticos da empresa, visando atingir resultados e metas pré-estabelecidas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino médio completo.

11. Auxiliar de Confeitaria: Necessário conhecimentos na função. Gostar de cozinhar, saber fazer bolos e doces. Saber trabalhar em equipe.

12. Auxiliar de Cozinha: Executar atividades de auxílio no preparo de refeições, cujas características exigem do operador a capacidade de seguir orientações definidas, observação da sequência e discernimento, bem como habilidade no trato com pessoas.

13. Auxiliar de Estoque: Executar atividades de estocagem de materiais e produtos conforme normas e instruções, visando manter o estoque em condições de atender as necessidades de abastecimento da rede e garantir a entrega final aos clientes. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino médio completo.

14. Auxiliar de Fiscal: Organizar as atividades diárias dos operadores de caixa, empacotadores e recepcionistas, bem como dar suporte nos processos do setor, visando garantir o cumprimento das operações conforme normas e procedimentos pré-estabelecidos. Ensino médio completo.

15. Auxiliar de Gabinete Odontológico: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Não é necessário experiência. Esperado que tenha comprometimento. Ter curso de auxiliar em saúde bucal. Técnico na área. CNH: AB

16. Auxiliar de Instalação de Energia Solar: Ter conhecimentos com ferramentas em geral. Empresa fornece curso de qualificação profissional. Ter disponibilidade para viagens. Ensino fundamental completo. CNH: B

17. Auxiliar de Limpeza: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar limpeza de áreas comuns e auxílio na manutenção do jardim. Desejável experiência como auxiliar de jardinagem. Idade entre 18 a 40 anos. Ensino médio completo.

18. Auxiliar de Limpeza: Desenvolver atividades de limpeza e arrumação das dependências gerais da loja e administração, tais como: salas, escritórios, copas, banheiros, vestiários, estacionamento, garantindo higienização de acordo com normas e orientações pré-estabelecidas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

19. Auxiliar de Linha de Produção: Não necessita ter experiência. Vaga aceita PCD. Atividade requer uso de esforço físico.Ter ensino médio completo. Vaga masculina.

20. Auxiliar de Linha de Produção: Trabalhar com fabricação de fios de alta tensão. Ter ensino fundamental completo.

21. Auxiliar de Marceneiro (Vaga Temporária – 06 meses): Ter habilidades gerais no ambiente de marcenaria. Ensino fundamental completo. CNH: B

22. Auxiliar de Manutenção Civil: Realização de manutenção, reparos, pintura e acabamento. Experiência como pedreiro e pintor. Ensino médio completo.

23. Auxiliar de Mecânico de Autos: Ter noções de mecânica. Auxiliar nas atividades de manutenção de empilhadeiras. Ensino médio completo. CNH: AB

24. Auxiliar de Padeiro (Operador de Loja): Executar atividades no preparo de pães, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

25. Auxiliar de Recepção: Desenvolver atividades de recepção e prestam serviços de apoio a clientes, prestam atendimento telefônico e fornecem informações necessárias aos clientes e funcionários visando atender as necessidades da empresa. Empresa oferece oportunidade para quem quer aprender e trabalhar.Ensino médio completo.

26. Auxiliar Técnico de Instalações Eletromecânicas: Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos, equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro. Conhecimento em mecânica, metrologias e interpretação de desenhos técnicos, montagem e ajustagem.

27. Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho: Necessário experiência na função. Possuir curso Técnico ou superior em Segurança do Trabalho

28. Auxiliar de Torneiro: Trabalhar como auxiliar de usinagem. Conhecimento em paquímetro, micrometro, básico em fresa e torno. Ensino fundamental completo.

29. Caixa em Supermercado: Executar as mais variadas tarefas que envolvem os processos de operacionalização de uma loja, cujas características exigem do operador apenas a capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo. Empresa oferece oportunidade para quem tenha vontade de aprender e trabalhar.

30. Catador de Vasilhame: Executar atividades de organizar e estocar vasilhames, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tenha vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

31. Chefe de Serviço de Limpeza: Vaga para trabalhar em Aguaí. Experiência comprovada em liderar equipe de limpeza, experiências em procedimentos de limpeza e maquinários. Ensino fundamental completo.

32. Costureira: Necessário que possua conhecimento básico em costuras (qualquer tipo de máquina). Ter ensino fundamental completo.

33. Consultor de Vendas Externas / Interna: Vaga para trabalhar em Araras e Conchal. Gerenciar carteira de clientes e prospectar novos. Oferecer e demonstrar produtos, atuar de forma ativa junto ao cliente nas negociações. Atualizar e inserir todas as informações no CRM. Demais atividades oriundas a função. Superior completo em Administração, Economia ou Agronomia. Disponibilidade para viagens.

34. Cozinheiro: Elaborar e desenvolver atividades de preparação de alimentos e refeições para clientes e funcionários, conforme cardápios pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico e sanitário, buscando garantir a satisfação e qualidade dos processos, dentro dos objetivos e metas planejadas. Ensino fundamental completo.

35. Cumim: Auxiliar o garçom, atendimento aos clientes, servir refeições e bebidas. Ensino médio completo.

36. Desenhista Projetista Civil: Desenvolvimento de projeto arquitetônico. Elaborar desenhos de projetos de infraestrutura e construção civil, de acordo com especificações técnicas, estuda viabilidade e realiza levantamento quantitativos de materiais e serviços. Experiência em Auto Cad. CNH: AB

37. Digitador de Laudos: Realizar digitação de laudos médicos dos exames. Experiência em digitação de exames. Conhecimento dos termos médicos. 12 meses de experiência na função. Ensino médio completo.

38. Eletricista Industrial: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções elétricas programadas e corretivas em equipamentos da empresa. Acompanhar trocas de fabricação, realizando as manutenções necessárias. Auxiliar na manutenção dos requisitos da Isso 9001, 14001 e Ohsas 18001. Demais atividades inerentes a função. Ensino médio completo ou técnico em eletrônica, mecatrônica ou eletrotécnica.

39. Empacotador: Desenvolver atividades de empacotamento de mercadorias e produtos, acondicionando em sacolas ou caixas de compras segundo padrões pré-estabelecidos, visando dar suporte e agregar valor no relacionamento comercial com clientes. Empresa oferece oportunidade para quem quer aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

40. Encarregado de Obras: Necessário que possua experiência na função. Ensino fundamental completo.

41. Estoquista (Meio de Loja): Executar atividades de controle de estoque, e de preço, tarefas que envolvem os processos de operacionalização de uma loja, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ensino fundamental completo.

42. Fiscal de Caixa: Organizar atividades diárias dos operadores de caixa, empacotadores e recepcionistas, bem como dar suporte nos processos do setor, visando garantir o cumprimento das operações conforme normas e procedimentos pré-estabelecidos. Ter ensino médio completo.

43. Fiscal de Loja: Executar as atividades operacionais relativas a segurança patrimonial e pessoal nas dependências da loja, monitorando a movimentação dos clientes e mercadorias, visando identificar situações de risco e contrárias às normas e procedimentos estabelecidos. Ensino médio completo.

44. Gerente Comercial: Vaga para trabalhar em São João da Boa Vista: Liderar operação de vendas de produtos financeiros como: crédito consignado, saque FGTS, dentre outros. Ensino superior ou cursando será um diferencial. Comprovação em carteira em gestão de equipe de vendas e serviços , ramo de crédito consignado será um diferencial. CNH: AB

45. Gerente de Loja: Gerenciar comércio. Atendimento ao público, organização do layout da loja, experiência com vendas de móveis em geral. Perfil de liderança. Empresa oferece premiações, comissões e ótima condição salarial. Ensino médio completo.CNH: AB

46. Inspetor de Avarias: Executar atividades de vistoria de avaria, organizando e definindo a reparação ou indenização dos produtos para garantir a diminuição da perda nas lojas. Empresa oferece oportunidade para quem quer aprender e trabalhar. Ensino médio completo.

47. Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento e experiência em instalação e configuração de equipamentos e sistemas de CFTV, alarme, portões eletrônicos e controle de acesso. Ensino médio completo. CNH: B

48. Lavador de Caminhões: Necessário experiência na área por no mínimo 01 mês. Comprovação em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente.

49. Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para trabalhar em Jacutinga: Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada da máquina e acertos realizados. Curso técnico em manutenção. Ensino médio completo.

50. Mecânico de Refrigeração: Experiência em refrigeração e conhecimentos em eletrônica. CNH: B

51. Mecânico de Veículos Pesados: Vaga para a cidade de Aguaí. Necessário que possua experiência com manutenção de veículos pesados, Mercedes-Benz, Volvo e Daf. Ter ensino fundamental ou médio completos. CNH: E

52. Montador de Móveis Planejados: Necessário que possua experiência com montagem de móveis planejados. Escolaridade indiferente. Para início imediato.

53. Motorista de Caminhão (D): Dirigir veículos da empresa, conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos, auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga. Acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água óleo do cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso mopp atualizado. CNH: D

54. Motorista de Caminhão Semi Pesado: Necessário possuir 02 anos de experiência na função. A partir de 45 anos e que tenha comprometimento. Escolaridade não exigida.

55. Motorista de Van Escolar: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência na função, possuir curso de transporte escolar ou transporte coletivo de passageiro. Ensino fundamental completo. CNH: D

56. Operador de Empilhadeira: Para operar empilhadeira em Supermercado. Ter curso de operador e ensino médio completo. Horário de trabalho: Escala 6×1. CNH: AB

57. Operador de Empilhadeira: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Necessário possuir experiência na função. Ter curso de Empilhadeira. Ensino médio completo. CNH: B

58. Operador de Injetora: Necessário que tenha feito qualquer curso voltado para mecânica (SENAI). Com ou sem experiência em carteira. Ensino fundamental completo.

59. Operador de Máquinas Fixas: Vaga para trabalhar em Jacutinga: Operar máquina de produção industrial de embalagens de vidro. Acompanhar funcionamento, realizar controle de peso dos produtos, lubrificação de moldes e demais atividades oriundas a função. Ensino médio completo.

60. Operador de Prensa de Fardos: Executar atividades de operação de prensa, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem quer aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

61. Operador de Reator (Produtos Químicos): Operar reator em indústria química. Ter experiência na função, comprovada em carteira e ensino médio completo.

62. Organizador de Carrinhos em Supermercado: Organizar carrinhos no estacionamento, executar atividades de organização de limpeza do estacionamento e dos carrinhos, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem quer aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

63. Padeiro: Desenvolver e elaborar atividades de fabricação e preparo de pães e derivados, conforme receituários pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, visando garantir a satisfação e exigências dos clientes e funcionários, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

64. Pedreiro: Necessário experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

65. Polidor de Metais: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Polidor de Metais (Aço inoxidável). Experiência de 03 anos na função. Conhecimento em polimento sanitário em tanques e reatores. Escolaridade não exigido.

66. Polidor de Veículos: Necessária experiência na área por no mínimo 01 mês. Comprovação em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente.

67. Polidor de Veículos: Necessário que possua experiência . Efetuar limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos e demais atividades solicitadas. Ensino fundamental completo. CNH: AB

68. Propagandista: Efetuar divulgação, abordagem, captar cliente, captar parcerias, fazer agendamentos. Gostar de trabalhar com público. Ensino médio completo.

69. Repositor de Bebidas: Executar atividades de reposição de bebidas, cujas características exigem do op0erador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

70. Repositor em Supermercado (meio de loja). Executar atividades de reposição, cujas características exigem do operador apenas a capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo. Empresa oferece oportunidade para quem tenha vontade de aprender e trabalhar.

71. Repositor Setor de Hortifrutigranjeiros: Executar atividades de reposição, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino fundamental completo.

72. Servente de Obras: Necessário experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

73. Técnico de Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e SMD, conhecimento em eletrônica analogia e digital.

74. Técnico em Nutrição: Realização do controle da qualidade dos alimentos, estoque, conferência de produto, controle de estoque. Conselho Ativo. Possuir curso técnico em nutrição.

75. Vendedor Externo (Representante Comercial): Excelente comunicação, experiência com vendas externas, carro próprio (empresa oferece ajuda de custo para deslocamento). Trabalhar em equipe de estratégias comerciais, atuando na região de Mogi Guaçu, visitando e prospectando clientes. Diariamente buscando aumento de vendas, especificando produtos e serviços tecnicamente em campo. Ensino médio completo. CNH: AB

76. Vendedor Interno: Vendas no comércio e atendimento ao público. 02 anos de experiência na função , comprovação em carteira ou carta de referência. Vaga feminina.

77. Vendedor Interno: Necessário que tenha experiência com vendas e atendimento de balcão. Faixa etária entre 21 a 40 anos. Efetuar vendas no ramo de auto peças. Ensino médio completo. CNH: AB

78. Vendedor Interno: Atendimento ao público, organização do layout da loja. Experiência com vendas de móveis em geral. Empresa oferece premiações, comissões e ótima condição salarial. Ensino médio completo.

79. Vidraceiro: Responsável pelo transporte, manutenção, componentes e instalação de vidros, seguindo normas de saúde e segurança do trabalho. Ensino médio completo. CNH: AB



VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

