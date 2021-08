PAT oferece 257 vagas de emprego para esta quinta (19)

257 vagas distribuídas em 64 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar, apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote Office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Açougueiro: Necessário experiência na função, ensino médio completo, acima de 21 anos.

3. Ajudante de Obras: Necessário experiência com construção civil, não ter problemas para trabalhar em altura, possuir disponibilidade para viagens e trabalhos fora da cidade, ter ensino fundamental completo.

4. Assistente de Vendas: Obrigatório que tenha curso superior ou estar cursando. Para efetuar vendas por telefone, ser comunicativo, se expressar bem e proativa. CNH: AB

5. Auxiliar de Cozinha: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens ( de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

6. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário possuir conhecimentos de marcenaria e pintura PU e Laca.

7. Caldeireiro de Manutenção: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que tenha experiência comprovada na função. Possuir curso de desenho técnico na área. Para efetuar leitura, interpretação e riscar peças.

8. Carpinteiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário possuir experiência na função. Escolaridade indiferente.

9. Chefe de Cozinha: Vaga para a cidade de Itapira. Obrigatório que possua graduação em gastronomia. Elaboração de cardápio, organização de estoque, cortes e preparo de carnes, coordenação de equipe.

10. Chefe de Setor de Alimentos: Necessário experiência na função, acima de 21 anos, ensino médio completo.

11. Chefe de Setor de Frente de Caixa: Necessário experiência na função, ensino médio completo, acima de 18 anos.

12. Chefe de Setor Perecíveis: Necessário experiência na função, acima de 21 anos, ensino médio completo.

13. Chefe de Setor Prevenção e Perdas: Necessário Experiência na função, ensino médio completo, acima de 24 anos.

14. Conferente: Necessário experiência na função ensino médio completo, acima dos 18 anos.

15. Consultor de Sistemas T.I. : Necessário experiência como suporte técnico de T.I., implantação de sistemas ou técnico de redes. Conhecimento da metodologia ágil scrum, em Software e Hardware. Entendimento sobre banco de dados relacional. Experiência com regra de negócio.CNH: AB

16. Consultor de Televendas: Necessário experiência, acima de 21 anos, ensino médio completo.

17. Eletricista: Necessário experiência na função. Desejável formação em Eletrotécnica ou Eletricista. Não ter problemas para trabalhar em altura. Disponibilidade para viagens e trabalhos fora da cidade. Ter ensino médio completo.

18. Eletricista de Manutenção Industrial: Vaga para a cidade de Jacutinga. Desejável que possua curso Técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Eletrotécnica. Realizar manutenções elétricas programadas, sempre que possível, em todos os equipamentos ligados a produção, manutenções elétricas emergenciais, auxiliar nos programas 5s, CMC, E2 e VIM. Auxiliar nos requisitos da ISSO 9001, ISSO 14001 e OHSAS 18001. Mais atividades oriundas a função.

19. Estagiário de Administração: Obrigatório estar cursando Técnico ou Superior em Administração, Contabilidade, Economia ou área correlata.

20. Estagiário de Administração: Obrigatório estar cursando Técnico ou Superior em Administração ou área correlata. Desejável vivência com rotinas administrativas e organização de arquivos. CNH: AB

21. Faxineira: Para efetuar higienização de ambientes e mobiliários. Ser organizada, caprichosa , capaz de seguir planilha de tarefas e horários, ter facilidade para receber orientações e trabalhar em equipe.Ter fundamental incompleto.

22. Fiscal de Caixa: Necessário experiência na função e rotinas de frente de caixa, informática pacote Office, ensino médio completo, acima de 18 anos.

23. Fresador: Vaga para a cidade de Jaguariuna:Necessário experiência na função. Trabalhar com fresamento de peças, fabricação de engrenagens e afins.CNH: AB

24. Gerente de Loja: Necessário experiência na função, superior completo, acima de 26 anos, possuir experiências administrativas e em operações comerciais.

25. Gerente de Produção: Necessário experiência na área solicitada. Conhecimento em todas as rotinas relacionadas a operação do silo em armazenagem de grãos.

26. Jardineiro: Necessário possuir experiência com jardinagem, poda de árvores , uso de maquinários, roçadeiras e trator. Ter ensino fundamental. CNH:

27. Líder Frente de Caixa: Necessário experiência na função, acima de 18 anos, ensino médio completo.

28. Líder de Prevenção e Perdas: Necessário experiência na função, acima de 21 anos ensino médio completo, informática pacote Office.

29. Líder de Setor de Açougue: Necessário experiência na função, acima de 21 anos, ensino médio completo.

30. Líder de Setor de Alimentos: Necessário experiência na função, ensino médio completo, acima de 21 anos.

31. Líder de Setor Frutas, Legumes e Verduras: Necessário experiência na função, acima de 21 anos, ensino médio completo.

32. Líder Setor de Recebimento: Necessário experiência na função, acima de 18 anos, ensino médio completo.

33. Marceneiro de Móveis: Necessário experiência na função. Para montagem , desmontagem e marcenaria. Ter ensino fundamental completo.

34. Mecânico de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função. Efetuar manutenção em empilhadeiras. CNH: AB

35. Mecânico de Manutenção Máquinas Industriais: Vaga para a cidade de Jacutinga. Obrigatório possuir curso Técnico em Mecânica ou afins. Realizar manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos. Diversas atividades oriundas a função.

36. Mecânico Manutenção de Máquinas Escavadeira, Carregadeira e Caminhões: Obrigatório possuir curso na área. Experiência com manutenção de motores a diesel, máquinas pesadas (linha amarela). Escavadeira, retroescavadeira, carregadeira, pá carregadeira, caminhão, fora de estrada. Conhecimentos em mecânica hidráulica e manutenção preventiva. CNH: D/E

37. Médico Veterinário: Necessário que tenha ampla experiência na função e CRMV ativo. CNH: AB

38. Monitor de Prevenção e Perdas: Acima de 21 anos, ensino médio completo, informática pacote Office.

39. Motoboy: Necessário possuir experiência em viagens para São Paulo, Grande ABC Paulista, Jundiaí, Indaiatuba, Rio Claro, Santa Gertrudes e demais cidades da região. CNH: B

40. Operador de Caixa: Necessário experiência na função, acima de 18 anos, ensino médio completo, informática básico.

41. Operador de Centro de Usinagem com Comando Numérico: Vaga para a cidade de Itapira. Para confeccionar peças de acordo com desenho técnico e realizar programação da máquina. CNH: A

42. Operador de Empilhadeira: Necessário experiência em empilhadeira a gás e elétrica, CNH B, ensino médio completo, curso de empilhadeira, acima dos 18 anos.

43. Operador de Silo: Necessário experiência na área solicitada. Conhecimentos na rotina de secagem e armazenamento de grãos. CNH: B

44. Operador de Torno CNC: Vaga para a cidade de Itapira. Será responsável pela operação e programação de torno CNC, conferindo medidas das peças confeccionadas de acordo com desenho técnico. CNH: A

45. Pintor Industrial: Necessário que possua experiência com trabalho em altura. Pinturas industriais, pinturas de estruturas industriais, pinturas em geral, trabalho em altura (balancinho). Haverá instrução para o trabalho, bem como certificação NR-35. Ensino fundamental completo.CNH: B

46. Polidor de Metais (aço inoxidável) : Necessário ter experiência e conhecimento em polimento sanitário em tanques e reatores.

47. Recepcionista Atendente: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 à 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigido experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

48. Subgerente de Loja: Necessário experiência na função e em administração e operações comerciais, ensino superior, acima de26 anos.

49. Técnico de Manutenção: Necessário experiência na função curso AN10 atualizado, possuir experiência também em manutenção elétrica, hidráulica e alvenaria, acima de 26 anos, ensino médio completo,, vivencia em refrigeração e experiência em sub-estações, geradores, QGBT,QGBD e QTA.

50. Técnico em Ortopedia: Obrigatório possuir curso técnico na área e experiência na área ortopédica.

51. Torneiro CNC: Vaga para a cidade de Jaguariuna: Para montagem de painel, conserto de painel elétrico, conserto de parte elétrica de máquinas. CNH: AB

52. Tosador de Animais Domésticos: Obrigatório que possua MEI. Ter experiência comprovada, comprometimento e bom relacionamento. CNH: AB

53. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio. CNH: AB



VAGAS PCD – Vagas para pessoas com deficiência

Não há vagas no momento.

OBS: Vagas disponíveis para 19/08/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 18/08/2021

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.