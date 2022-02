PAT oferece 229 vagas de empregos nesta segunda (21)

229 vagas distribuídas em 62 ocupações, confira:

1. Açougueiro: Elaborar e desenvolver processos de separação de carnes e derivados, desossando, picando, cortando, moendo ou fatiando-as, buscando atender as necessidades dos clientes, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

2. Ajudante de Manutenção Elétrica e Hidráulica: Fazer manutenção em reparos elétricos e hidráulicos. Auxiliar nas demandas e organização da empresa. Ter ensino médio completo. CNH: AB

3. Ajudante de Montador de Estruturas Metálicas: Necessário possuir conhecimentos na função e com serviços de solda. Ter ensino fundamental completo.

4. Almoxarife: Executar atividades de separação de mercadorias ,cujas características exigem do operador apenas a capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo.

5. Atendente de Balcão (Rotisserie): Executar atividades de atendimento de balcão, cujas características exigem do operador apenas a capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo.

6. Atendente de Padaria (Balcão): Executar atividades de atendimento de balcão, cujas características exigem do operador capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ter ensino fundamental completo.

7. Atendente Setor Frios e Laticínios (Balcão): Executar atividades de atendimento de balcão, cujas características exigem do operador apenas a capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar.

8. Atendente Setor de Hortifrutigranjeiros (Produção): Executar atividades de auxílio no preparo de produtos de auto serviço, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar.

9. Atendente Setor de Vinhos: Atuar na orientação de vendas de vinhos, espumantes, cervejas especiais, destilados e produtos do espaço gourmet, conduzindo os processos de argumentação com os clientes de acordo com as orientações políticas e princípios éticos da empresa, visando atingir os resultados e metas pré-estabelecidas. Ter ensino médio completo.

10. Auxiliar Administrativo e Operacional: Atuar junto a gestão de manutenção de um shopping Center, com atribuições relacionadas a controle de qualidade nos processos executivos, acompanhamento de estoque e projetos de CAPEX. Ter ensino Técnico Completo ou Cursando.

11. Auxiliar de Cozinha: Executar atividades de auxílio no preparo de refeições, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo.

12. Auxiliar de Estoque: Desenvolver as atividades de estocagem de materiais e produtos conforme normas e instruções, visando manter o estoque em condições de atender as necessidades de abastecimento da rede e garantir a entrega final aos clientes. Ter ensino médio completo.

13. Auxiliar de Fiscal: Organizar as atividades diárias dos operadores de caixa, empacotadores e recepcionistas bem como dar suporte nos processos do setor, visando garantir o cumprimento das operações conforme normas e procedimentos pré-estabelecidos. Ter ensino médio completo.

14. Auxiliar de Gabinete Odontológico: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Não necessita experiência, somente curso Técnico de Auxiliar saúde Bucal. CNH: AB

15. Auxiliar de Limpeza: Desenvolver atividades de limpeza e arrumação nas dependências gerais da loja e administração, tais como: salas, escritórios, copas, banheiros, vestiários, estacionamento, buscando garantir os padrões de higienização de acordo com as normas e orientações pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

16. Auxiliar de Padeiro ( Operador de Loja): Executar atividades de auxílio no preparo de pães, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ter ensino fundamental completo.

17. Auxiliar de Recepção: Desenvolver atividades de recepção e prestam serviços de apoio a clientes, prestando atendimento telefônico e fornecem informações necessárias clientes e funcionários visando atender as necessidades da empresa. Ter ensino médio completo.

18. Barbeiro: Necessário experiência em cortes de cabelo e fazer barba.Ter ensino médio completo.

19. Catador de Vasilhame: Executar atividades de organizar e estocar vasilhames, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato de pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ter ensino fundamental completo.

20. Conferente de Carga e Descarga: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Desempenhar atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e disponibilidade para turnos e horas extras.

21. Conferente de Carga e Descarga (Plataforma): Desenvolver atividades de recebimento e despacho de mercadorias e produtos, acompanhando as atividades de descarga e expedição, conferindo as cargas tanto no que diz respeito às quantidades, naturezas e documentação, visando garantir o fluxo de movimentação de cargas de acordo com o planejamento e processos pré-estabelecidos. Ter ensino médio completo.

22. Conferente de Obras (Apontador): Controlar movimentação de carga e descarga, recepcionar e conferir as mercadorias, realizar inspeção visual, conferir tipo de carga, assistir pesagem, conferir peso, procedência e destino, contar volumes, constatar faltas e acréscimos, qualidade e validade dos produtos e mais atividades oriundas a função. Ter ensino médio completo. CNH: B

23. Cozinheiro Pleno: Elaborar e desenvolver as atividades de preparação de alimentos e refeições para clientes e funcionários, conforme cardápios pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico e sanitário dos processos, buscando garantir a satisfação e qualidade dos processos, dentro dos objetivos e metas planejadas. Ter ensino fundamental completo.

24. Digitador de Laudos: Realizar a digitação dos laudos médico dos exames. Experiência na função e conhecimentos dos termos médico. Ter ensino médio completo.

25. Eletricista Industrial: Necessário já ter trabalhado na função ou possuir cursos na área. Escolaridade indiferente.

26. Empacotador: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Desempenhar atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e disponibilidade para turnos e horas extras.

27. Empacotador: Desenvolver atividades de empacotamento de mercadorias e produtos, adicionando em sacolas ou caixas de compras seguindo padrões pré-estabelecidos, visando dar suporte e agregar valor no relacionamento comercial com os clientes. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ter ensino fundamental completo.

28. Encarregado de Obras (Vaga temporária – 120 dias): Analisar detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado e reportar ao superior imediato, interpretar projetos, relatórios, registro de instrução e ordem de serviço, participar da instalação do canteiro de obras, definindo e direcionando locais físicos, controlar e solicitar materiais, equipamentos e instrumentos necessários a realização do trabalho, monitorar padrões de qualidade da construção verificando especificações dos materiais utilizados e as condições de armazenagem. Ter ensino médio completo.

29. Estagiário Administrativo: Obrigatório estar cursando Técnico ou Superior em Administração. Responsável por auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes, auxiliar na verificação de contratos, negociar saldo para cliente e planejar a comunicação, planilhas do Excel.

30. Estagiário de Direito: Obrigatório estar cursando a partir do 7º semestre de Direito.

31. Estagiário de Engenharia Civil: Estar cursando ensino superior em Engenharia Civil, com previsão de formatura em Dezembro/2023. Estágio de segunda a sexta-feira das 07:00 às 12:00 horas.

32. Estagiário de Logística: Obrigatório estar cursando Técnico ou Superior em Logística. Auxiliar nas operações de inventário cíclico e anual, remanejamento, fracionamento, armazenamento e separação de produtos comercializados pela empresa; controle de avaliação de divergências, controle de acuracidade do inventário, nas soluções para contagens eficientes, controle dos vencimentos (FEFO), análise de perdas e trocas, atendimento das atividades profissionais correlatas e inerentes ao desenvolvimento dos processos aplicados na empresa conforme orientação do superior imediato.

33. Estoquista (Meio de Loja): Executar atividades de controle de estoque e de preço, tarefas que envolvem os processos de operacionalização de uma loja, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo.

34. Fiscal de Caixa: Organizar atividades diárias dos operadores de caixa, empacotadores e recepcionistas, bem como dar suporte nos processos do setor, visando garantir o cumprimento das operações conforme normas e procedimentos pré-estabelecidos. Ter ensino médio completo.

35. Fiscal de Loja: Executar as atividades operacionais relativas a segurança patrimonial e pessoal nas dependências da loja, monitorando a movimentação dos clientes e mercadorias, visando identificar situações de risco e contrarias às normas e procedimentos estabelecidos. Ter ensino médio completo.

36. Gerente Comercial: Vaga para a cidade de São João da Boa Vista. Liderar operação de produtos financeiros como: crédito consignado, saque FGTS, dentre outros. Ensino superior ou cursando será um diferencial. Comprovação em carteira em gestão de equipe de vendas de serviços, e ramo de crédito consignado será um diferencial. CNH: AB

37. Instalador De Sistemas Eletrônicos de Segurança: Necessário conhecimento e experiência em instalação e configuração de equipamentos e sistemas de CFTV, alarme, portões eletrônicos e controle de acesso. Ter ensino médio completo. CNH: B

38. Instalador de Equipamentos de Comunicação: Efetuar instalações de pacote Claro e Net. Empresa oferece treinamento.Diferencial ter experiência com instalação de ar condicionado, auxiliar de eletricista. Idade máxima de 39 anos. Ter ensino médio completo. Trabalhar em escala 6×1. CNH: B

39. Inspetor de Avarias: Executar atividades de vistoria de avaria, organizando e definindo a reparação ou indenização dos produtos para garantir a diminuição da perda nas lojas. Ter ensino médio completo.

40. Líder para Processo de Produção Industrial: Necessário experiência na área. Profissional para trabalhar na produção de extintores. Ter ensino médio completo.

41. Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais: Necessário conhecimento em manutenção industrial, hidráulica e pneumática. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

42. Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência com roçadeira, jardinagem, limpeza geral . Diferencial: Quem saiba pintura e hidráulica básica predial. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

43. Operador de Câmaras Frias: Executar atividades de operação de câmara frias para armazenagem e conservação dos produtos, insumos e matérias-primas, também executar atividade de armazenagem dos produtos do setor nos locais adequados sob orientação do superior imediato. Ter ensino médio completo.

44. Operador de Empilhadeira: Realizar retirada de produtos das prateleiras, fazer isolamento da área de movimentação, observar normas de segurança, retirar paletes com produtos, abastecer as gôndolas e demais atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo. CNH: AB

45. Operador de Prensa : Executar atividades de operação de prensa, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo.

46. Operador de Telemarketing: Necessário que possua experiência com vendas. Venda na área de Auto Peças. Ter ensino médio completo.

47. Organizador de carrinhos em Supermercado: Executar atividades de limpezas do estacionamento, bem como a organização dos carrinhos, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar.Ter ensino fundamental completo.

48. Padeiro: Desenvolver e elaborar atividades de fabricação e preparo de pães e derivados, conforme receituários pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, visando garantir a satisfação e exigências dos clientes e funcionários, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

49. Porteiro: Necessário experiência na função. Ter ensino médio completo.

50. Repositor de Bebidas: Executar atividades de reposição de bebidas, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo.

51. Repositor (Setor de Hortifruti): Executar atividade de reposição, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar.

52. Repositor (Meio de Loja): Executar atividades de reposição, cujas características exigem do operador apenas a capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo.

53. Serralheiro: Executar serviços de serralheria, trabalhando o material, medindo, riscando, furando, cortando, torcendo e unindo partes por meio de parafusos, rebites, solda e outros, de acordo com as especificações de projetos, para reparar, confeccionar e montar estruturas metálicas em geral.

54. Soldador: Necessário experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

55. Técnico de Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e SMD, conhecimento em eletrônica analogia e digital.

56. Vendedor Externo: Necessário possuir experiência na função ou carta de referência. Ter ensino médio completo. Faixa etária até 32 anos de idade.Efetuar vendas no ramo de peças e acessórios automotivos. CNH: AB

57. Vendedor Interno: Necessário experiência na função e atendimento ao público. Ter ensino médio completo.

58. Vendedor Interno e Externo: Ter conhecimento em vendas internas e externas, boa comunicação, saber trabalhar sob pressão e gostar de atingir metas. Ter ensino médio completo.

59. Vendedor de Serviços Externo: Necessário que tenha experiência na função, boa comunicação, comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários. Ter ensino médio completo. CNH: Indiferente.

60. Vidraceiro: Responsável pelo transporte, manutenção, componentes e instalação de vidros, seguindo normas de saúde e segurança do trabalho. Ter ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

61. Auxiliar de Limpeza: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Efetuar limpeza em escritórios ,copa, salas administrativas. Ter ensino fundamental completo.

62. Operador de Vendas: Atendimento ao público/cliente, contato direto com cliente, organização e arrumação. Ter ensino médio completo



Vagas disponíveis para o dia: 21/02/2022

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAM QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 18/02/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.