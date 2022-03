PAT oferece 207 vagas de emprego nesta quinta (31)

207 vagas distribuídas em 53 ocupações, confira:

1. Ajudante de Carga e Descarga: Auxiliar na carga e descarga de caminhão exige força serviço pesado.

2. Ajudante de Churrasqueiro: Possuir conhecimento básico em cortes de carne e frango, ajudar na cozinha e na organização das mesas e no atendimento ao cliente.

3. Ajudante de Estruturas Metálicas (Andaimes): Executar as atividades de montagens, sendo no solo ou em altura, realizar carga e descarga de caminhões, transporte de equipamentos para serviço de montagem, Manutenção de equipamentos/acessórios de andaime, lubrificação de equipamentos, realizar analise de risco no inicio da realização de qualquer atividade, realizar limpeza e organização da área de trabalho.

4. Analista de Estoque: Conferente de estoque, monitorar atividades de controle de estoque por meio do sistema Rub, desenvolvendo tarefas que geram demanda para o abastecimento, contagem de produtos e ajustes das rupturas, para assim manter a qualidade e organização nos estoques físicos e virtuais. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ensino médio completo

5. Analista de Marketing: Trabalhar como Assistente na área de marketing, possuir conhecimento básico em ilustrador e photoshop.

6. Apontador de Obras: Ter conhecimento em informática para saber utilizar as ferramentas necessárias para a função, tais como planilhas e softwares de gestão, possuir conhecimento quanto as normas de segurança bem como outras normas da construção civil, ser proativo e predisposto para lidar e solucionar problemas de rotina, ter disposição para trabalho, capacidade de ouvir e saber trabalhar em equipe.

7. Assistente Administrativo: Vaga para Cidade de Santo Antonio da Posse– Responsável por abertura do almoxarifado, controle de acesso do portão principal e aviso aos responsáveis, recebimento, conferencia, pesagem e armazenamento das mercadorias, contagem, organização, separação e pesagem de caminhões, entrega de controle de equipamentos, uniformes e EPIS, entre outras funções pertinentes a função. Empresa oferece ajuda de custo com combustível, refeição no local.

8. Atendente de Monitoramento Móvel: Suporte ao setor de monitoramento da empresa, realizando averiguações externas no que tange, sistema de segurança privada, ter acima de 25 anos não necessita de experiência.

9. Auxiliar de Gabinete Odontológico: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Não é necessário experiência. Esperado que tenha comprometimento. Ter curso de auxiliar em saúde bucal. Técnico na área. CNH: AB

10. Auxiliar de limpeza: Vaga para cidade de Mogi Mirim – Executar tarefas pertinentes a função, manter a loja limpa e organizada.

11. Auxiliar de Linha de Produção: Vaga para cidade de Mogi Mirim – Fazer o abastecimento da esteira com os pneus que será enviado para o triturador, auxiliar na maquina de corte de pneus e encaminhar para o triturador quando necessário, auxiliar na inspeção visual das cargas no setor de carregamento, arrumação, organização e limpeza do setor, turno 44 horas semanal.

12. Auxiliar de Manutenção Civil: Realização de manutenção, reparos, pintura e acabamento. Experiência como pedreiro e pintor. Ensino médio completo.

13. Auxiliar de Manutenção Predial: Realizar atendimento de instalações, manutenção, consultoria técnica, visitas preventivas e manutenção correta em todos os equipamentos da empresa, manutenção predial em geral, entre outras funções pertinentes ao cargo, ter entre 25 a 45 anos.

14. Auxiliar de Saúde Bucal: Funções técnicas como auxiliar de saúde bucal e administrativa como recepção e organização do consultório, possuir curso de auxiliar de saúde bucal.

15. Chefe de Serviço de Limpeza: Vaga para trabalhar em Aguaí. Experiência comprovada em liderar equipe de limpeza, experiências em procedimentos de limpeza e maquinários. Ensino fundamental completo.

16. Colocador de Toldos: Possuir experiência em Instalação de Toldos, necessário possuir NR 35, trabalho em altura.

17. Costureira: vaga para cidade de Itapira Não é necessário experiência, empresa oferece treinamento, oportunidade para uma recolocação no mercado de trabalho e nova profissão. Ensino fundamental (alfabetizado).

18. Cozinheiro: Elaborar e desenvolver atividades de preparação de alimentos e refeições para clientes e funcionários, conforme cardápios pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico e sanitário, buscando garantir a satisfação e qualidade dos processos, dentro dos objetivos e metas planejadas. Ensino fundamental completo.

19. Cuidadora de Idosos: Necessário ter experiência comprovada em carteira ou carta de referência como cuidadora, ter pratica/técnica para retirar da cama e demais cuidados com idosa acamada.

20. Empregada Domestica Serviços Gerais: Necessário experiência de cinco anos de trabalho em carteira.

21. Encarregado de Obras: Necessário que possua experiência na função. Ensino fundamental completo.

22. Estagiário de Logística: Obrigatório que esta esteja com curso de logística em andamento, auxiliar nas operações de inventario cíclico e anual, auxiliar no remanejamento, fracionamento, armazenamento e separação de produtos comercializados pela empresa, auxiliar no controle de avaliação de divergência, de acuracidade do inventário, nas soluções para contagens eficientes, controle dos vencimentos, analise de perdas e trocas, no atendimento das atividades correlatas e inerentes a função.

23. Fiscal de Prevenção e Perdas: Receber mercadoria, atuar no setor de recebimento de mercadorias, organizar o fluxo de entrada dos veículos de carga na loja, autorizar entrada, acompanhar descarregamento, entre outras funções pertinentes ao cargo.

24. Garçon: Necessário experiência na função, atendimento nas mesas, leitura e interpretação.

25. Gerente Comercial: Vaga para trabalhar em São João da Boa Vista: Liderar operação de vendas de produtos financeiros como: crédito consignado, saque FGTS, dentre outros. Ensino superior ou cursando será um diferencial. Comprovação em carteira em gestão de equipe de vendas e serviços, ramo de crédito consignado será um diferencial. CNH: AB

26. Gerente de Loja: Gerenciar comércio. Atendimento ao público, organização do layout da loja, experiência com vendas de móveis em geral. Perfil de liderança. Empresa oferece premiações, comissões e ótima condição salarial. Ensino médio completo. CNH: AB

27. Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento e experiência em instalação e configuração de equipamentos e sistemas de CFTV, alarme, portões eletrônicos e controle de acesso. Ensino médio completo. CNH: B

28. Instalador de Sistemas Fotovoltaicos: Necessário experiência na função, executar instalação de sistemas fotovoltaicos, ter disponibilidades para viagens na região, possuir cursos voltados a área elétrica e sistemas fotovoltaicos será um diferencial.

29. Lavador de Caminhões: Necessário experiência na área por no mínimo 01 mês. Comprovação em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente.

30. Lavador de Ônibus: Executar lavagem de ônibus, micro ônibus e vans, com Wap e escovão, polimento, lubrificação e realizar manobras, necessário conhecimento na função e possuir CNH categoria D.

31. Manicure: Executar serviços de manicure e pedicure com curso na área.

32. Montador de Andaimes: Executar montagem de andaimes, sendo no solo ou altura, realizar carga e descarga de caminhões, transporte de equipamentos para serviço de montagem, manutenção de equipamentos/acessórios de andaime, lubrificação de equipamentos, realizar analise de risco no inicio da realização de qualquer atividade, realizar limpeza e organização da área de trabalho.

33. Montador de Móveis Planejados: Necessário que possua experiência com montagem de móveis planejados. Escolaridade indiferente. Para início imediato.

34. Motorista de Caminhão – Necessário experiência em caminhão rollon, irá realizar movimentações de caçamba dentro do cliente, fazer destinações nos parceiros quando solicitado, fazer check list diário das funções básicas do veiculo ( água, óleo, freio e pneus), entre outras atividades, residir em Mogi Guaçu/ Mogi Mirim, CNH categoria D.

35. Motorista de Caminhão Pesado: Possuir 24 meses de experiência na função, dirigir de forma segura, aplicando direção defensiva e respeitando as normas vigentes da CTB. Obedecer a limites de velocidade permitidos para cada trecho, entregar diariamente no departamento de RH o diário de bordo com as informações de viagens, e outras demandas pertinentes ao cargo, turno de 44 horas semanais, horário flexível de acordo com a lei do motorista, CNH categoria E

36. Motorista de Van Escolar: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência na função, possuir curso de transporte escolar ou transporte coletivo de passageiro. Ensino fundamental completo. CNH: D

37. Motorista Entregador: Conhecimento em entregas porta a porta nas cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi e Itapira, possuir noções em montagens de moveis será um diferencial.

38. Oficial de Serviços de Manutenção: Necessário experiência , irá auxiliar nas atividades de serviços gerais, pintura, manutenção, limpeza e lubrificação de equipamentos, conhecimento em mecânica básica, manuseio de ferramentas em geral, furadeiras, parafusadeiras e lavadoras Wap.

39. Operador Financeiro: Necessário experiência na função, irá atuar na geração de negócios de vendas de produtos bancários, fazer analise e contratação de credito pessoal, vendas de consórcios dentre outros produtos.

40. Pizzaiolo: Necessário ter conhecimento básico em massas, cortar pizza, preparar massa.

41. Polidor de Metais: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Polidor de Metais (Aço inoxidável). Experiência de 03 anos na função. Conhecimento em polimento sanitário em tanques e reatores. Escolaridade não exigida.

42. Polidor de Veículos: Necessária experiência na área por no mínimo 01 mês. Comprovação em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente.

43. Professor de inglês: Ser comunicativo e pro ativo, ter aptidão ou experiência com crianças, ter disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã.

44. Propagandista: Executar divulgação, abordagem, captar clientes e parceria, fazer agendamento, gostar de trabalhar com público, horário de trabalho de segunda a sexta feira das 13:00 as 18:00 horas e aos sábados das 09 as 13:00 horas.

45. Técnico em Manutenção Mecânica: Ira executar retirada e manutenção e instalação de equipamentos de campo, aberturas de bocas de visita de equipamentos, limpeza interna, instalação de juntas, preparação de superfícies para ensaios não destrutivos, calibração de válvulas de segurança, elaboração de relatório de inspeção dos equipamentos.

46. Técnico em Segurança da Informação: Possuir experiência em redes de computadores, sistema operacional Windows Server, active directory (ad), virtualização, antivírus, firewall fortinet, backup.

47. Terapeuta Ocupacional: Realizar atendimento de consulta aos pacientes, avaliar as habilidades funcionais do individuo, efetuar registro em prontuário, manter agenda eletrônica atualizada, alimentar indicadores no sistema, elaborar plano terapêutico, entre outras atividades pertinentes a função.

48. Vendedor de Serviços: Vaga para cidade de Mogi Mirim – necessária experiência na função de vendas, possuir carro próprio, empresa oferece auxilio combustível, CNH AB.

49. Vendedor de Serviços: Necessário experiência na área de vendas, executar vendas de planos funerários, vendas externa.

50. Vendedor Interno: Necessário que tenha experiência com vendas e atendimento de balcão. Faixa etária entre 21 a 40 anos. Efetuar vendas no ramo de autopeças. Ensino médio completo. CNH: AB

51. Vendedor Interno: Atendimento ao público, organização do layout da loja. Experiência com vendas de móveis em geral. Empresa oferece premiações, comissões e ótima condição salarial. Ensino médio completo.

52. Vidraceiro: Responsável pelo transporte, manutenção, componentes e instalação de vidros, seguindo normas de saúde e segurança do trabalho. Ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

53. Vendedor Interno: Atendimento ao público, organização do layout da loja. Experiência com vendas de móveis em geral. Empresa oferece premiações, comissões e ótima condição salarial. Ensino médio completo.



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 31/ 03/ 2022.

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAM QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 30/03/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

