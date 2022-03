PAT oferece 195 vagas de emprego nesta segunda (07)

195 vagas distribuídas em 46 ocupações

1. Açougueiro: Elaborar e desenvolver processos de separação de carnes e derivados, desossando, picando, cortando, moendo ou fatiando-as, buscando atender as necessidades dos clientes, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

2. Ajudante de Açougueiro: Limpeza de carnes vermelhas e brancas, preparar peças de acordo com instruções recebidas, examinar peças de carnes recebidas, armazenamento, manter ferramentas de trabalho em ordem, atendimento ao cliente, atenção, disciplina e responsabilidade. Ter ensino médio completo.

3. Ajudante de Cozinha: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Realizar pré-preparo de refeições , preparo de saladas e atendimento. Auxiliar na limpeza do local e dos utensílios de cozinha. Ser responsável, proativo, comprometido, trabalhar em equipe. Ter ensino fundamental completo.

4. Ajustador Ferramenteiro: Vaga para a cidade de Jacutinga. Conferir equipamentos (moldes, contra moldes, formas, etc.) Jateamento de peças, identificando os possíveis danos ao molde, ocorridos durante o processo de fabricação. Garantir a produção de acordo com as medidas adequadas, operar torno mecânico e CNC. Curso técnico de mecânico e torno. Ter ensino médio completo.

5. Analista de Estoque (Conferente): Monitorar atividades de controle de estoque por meio dos sistema RUB, desenvolvendo tarefas que geram demanda para o abastecimento, contagem de produtos e ajuste das rupturas, para assim, manter a qualidade e organização nos estoques físicos e virtuais. Ter ensino médio completo.

6. Atendente de Balcão: Necessário que possua experiência na função. Trabalhar em restaurante/lanchonete. Escala de trabalho 6×1. Vaga feminina. Ter ensino fundamental completo.

7. Atendente de Restaurante (Fastfood): Atendimento ao público, produção de alimentos, limpeza e organização dos setores, disponibilidade de horário noturno (das 15h00 até 00h00). Mínimo de 03 meses como atendente de restaurantes, fastfood. Ensino médio completo.

8. Atendente Setor Frios e Laticínios (Balcão): Executar atividades de atendimento de balcão, cujas características exigem do operador apenas a capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar.

9. Atendente Setor de Vinhos: Atuar na orientação de vendas de vinhos, espumantes, cervejas especiais, destilados e produtos do espaço gourmet, conduzindo os processos de argumentação com os clientes de acordo com as orientações políticas e princípios éticos da empresa, visando atingir os resultados e metas pré-estabelecidas. Ter ensino médio completo.

10. Auxiliar Administrativo: Experiência na área administrativa. Auxiliar departamento de vendas. Possuir conhecimentos em informática e ter ensino médio completo. CNH: AB

11. Auxiliar de Cozinha: Necessário que possua experiência na área comprovada em carteira ou apresentar carta de referência que atuou na função. Trabalhar em cozinha de restaurante e usar chapa. Escala de trabalho 6×1. Ter ensino fundamental completo.

12. Auxiliar de Cozinha: Experiência comprovada na função. Conhecimento de normas de saúde e segurança na cozinha. Habilidade manual capaz de operar ferramentas de corte e utensílios. Ter espírito de equipe e grande capacidade de comunicação, paciente, trabalhar sob pressão, boas condições físicas e resistência. Ensino médio completo.

13. Auxiliar de Linha de Produção: Trabalhar com abastecimento de extintores e carregá-los até o caminhão. Trabalho necessita uso de força. Vaga masculina.

14. Auxiliar de Mecânico de Autos: Ter experiência na função. Ensino médio completo.

15. Caixa em Supermercado: Executar as mais variadas tarefas que envolvem os processos de operacionalização de uma loja, cujas características exigem do operador a capacidade de seguir orientações bem definidas, observação da sequência e discernimento, bem como0 habilidade no trato com pessoas. Ter ensino médio completo.

16. Catador de Vasilhame: Executar atividades de organizar e estocar vasilhames, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato de pessoas. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ter ensino fundamental completo.

17. Coordenador de Restaurante: Coordenador de turno, coordenação de equipe, preenchimento de pop, gerenciamento de plantão, atendimento ao público, produção de alimentos, limpeza e organização dos setores. Disponibilidade de horário noturno, mínimo de 06 meses como coordenador de restaurante, fastfood.

18. Costureira: Necessário que possua conhecimento básico em costuras (qualquer tipo de máquina). Ter ensino fundamental completo.

19. Cozinheiro: Ter disciplina, habilidade de comunicação, profissionalismo, experiência comprovada na função. Experiência com utilização de ferramentas de corte, utensílios de cozinha e confeitaria. Conhecimento de diversos procedimentos e métodos culinários (grelhar, assar, ferver, etc). Capacidade de seguir todos procedimentos sanitários e trabalhar em equipe. Ter ensino médio completo.

20. Cozinheiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Ter experiência na função, ser responsável, comprometido, proativo, saber trabalhar em equipe. Ter ensino fundamental completo.

21. Cozinheiro Pleno: Elaborar e desenvolver as atividades de preparação de alimentos e refeições para clientes e funcionários, conforme cardápios pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico e sanitário dos processos, buscando garantir a satisfação e qualidade dos processos, dentro dos objetivos e metas planejadas. Ter ensino fundamental completo.

22. Empacotador: Desenvolver atividades de empacotamento de mercadorias e produtos, adicionando em sacolas ou caixas de compras seguindo padrões pré-estabelecidos, visando dar suporte e agregar valor no relacionamento comercial com os clientes. Empresa oferece oportunidade para quem tem vontade de aprender e trabalhar. Ter ensino fundamental completo.

23. Estagiário de Pedagogia: Obrigatório estar cursando Pedagogia.

24. Estoquista (Meio de Loja): Executar atividades de controle de estoque e de preço, tarefas que envolvem os processos de operacionalização de uma loja, cujas características exigem do operador apenas capacidade de seguir orientações bem definidas, disciplina operacional e habilidade básica no trato com pessoas. Ter ensino fundamental completo.

25. Fiscal de Loja: Executar as atividades operacionais relativas a segurança patrimonial e pessoal nas dependências da loja, monitorando a movimentação dos clientes e mercadorias, visando identificar situações de risco e contrarias às normas e procedimentos estabelecidos. Ter ensino médio completo.

26. Funileiro Soldador: Necessário experiência com solda, preparação e pintura. Escolaridade não exigida.

27. Inspetor de Avarias: Executar atividades de vistoria de avaria, organizando e definindo a reparação ou indenização dos produtos para garantir a diminuição da perda nas lojas. Ter ensino médio completo.

28. Instalador de TV por assinatura: Para efetuar instalações de pacotes claro/net. Necessário possuir experiência no ramo (telecomunicações, instalações diversas e alarmes). Vaga masculina. Ter ensino médio completo. CNH: B

29. Mecânico de Veículos Pesados: Vaga para a cidade de Aguaí. Necessário que possua experiência com manutenção de veículos pesados, Mercedes-Benz, Volvo e Daf. Ter ensino fundamental ou médio completos. CNH: E

30. Motoboy: Experiência na função, disponibilidade para trabalhar em horário noturno e finais de semana. 18 anos completos. Ter moto e carteira de habilitação regularizadas. Entregas e retiradas conforme demanda da empresa. Fundamental completo. CNH: A

31. Motorista de Transporte Escolar: Necessário experiência na função. Diferencial quem tenha curso de transporte escolar e coletivo. Deve conter observação na CNH que exerce atividade remunerada. CNH: D

32. Oficial de Serviços Gerais: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Ter conhecimento em cozinha. Efetuar pré-preparo de alimentos e limpeza da cozinha. Ser responsável, proativo, comprometido e saber trabalhar em equipe. Ter ensino fundamental completo.

33. Operador de Câmaras Frias: Executar atividades de operação de câmara frias para armazenagem e conservação dos produtos, insumos e matérias-primas, também executar atividade de armazenagem dos produtos do setor nos locais adequados sob orientação do superior imediato. Ter ensino médio completo.

34. Operador de Empilhadeira: Vaga para a cidade de Jacutinga. Necessário experiência na função. Curso de Empilhadeira. CNH: B

35. Operador de Máquinas Fixas: Vaga para a cidade de Jacutinga. Operar máquina de produção industrial de embalagens de vidro, acompanhar funcionamento, realizar controle de peso dos produtos, lubrificação de moldes, troca periódica de moldes. Controle do fluxo do produto. Executar procedimentos para ejetar produtos conforme retirada de amostras. Ter ensino médio completo.

36. Operador de Máquina Injetora (Fundir sob pressão): Produzir peças por processo de pressão e dar acabamento em peças fundidas. Operar máquinas e separar materiais para reaproveitamento. Preparar materiais para alimentação de linhas de produção e abastecimento da mesma. Ter ensino médio completo.

37. Padeiro: Desenvolver e elaborar atividades de fabricação e preparo de pães e derivados, conforme receituários pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, visando garantir a satisfação e exigências dos clientes e funcionários, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

38. Técnico de Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e SMD, conhecimento em eletrônica analogia e digital.

39. Técnico em Edificações: Curso concluído ou Cursando. Fiscalização e acompanhamento das tarefas. Acompanhar as atividades dos prestadores de serviços, visando qualidade na entrega do serviço medido. Efetuar contato com clientes internos e externos. Realizar vistorias técnicas na obra, em conjunto com Mestres de Obras e Engenheiro Civil, no início e final das etapas ou jornadas de trabalho. CNH: AB

40. Tintureiro de Tecidos: Necessário experiência na função. Escolaridade indiferente.

41. Torneiro Mecânico Convencional: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Torneiro Convencional. Ter experiência e conhecimento em desenho mecânico, torno, fresadora, instrumentos de medição, roscas e usinagem em aço inox. Ter 03 anos de experiência. Escolaridade indiferente.

42. Vendedor Externo: Experiência com vendas externas e conhecimentos em informática. Vendas de rastreador. Ter conhecimentos em informática ensino médio completo . CNH: AB

43. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência em vendas e pacote Office. Ter ensino médio completo. Conhecimento em informática.

44. Vendedor Interno: Necessário que possua conhecimentos na função, organizar mercadorias, atendimento ao público, ser responsável e ter disposição para trabalhar. Informática básica. Ter ensino médio completo.

45. Vendedor Interno: Necessário experiência no ramo de loja de roupas ou calçados. Profissional que exerça trabalho em equipe, organização e higienização do ambiente de trabalho. Disponibilidade de horário . Ter ensino médio completo.

46. Vendedor Porta a Porta: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela prospecção externa dos clientes em formato FAP (porta a porta) na cidade, abordagem, panfletagem dos produtos aos clientes, cadastro dos clientes no sistema, negociação e fechamento das vendas. Experiência em vendas, conhecimento no ramo de Telecom será um diferencial, pacote Office. Ter ensino médio completo.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Vagas disponíveis para o dia: 07/03/2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAM QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 04/03/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.