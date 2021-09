PAT oferece 175 vagas de emprego para esta quarta (29)

175 vagas distribuídas em 62 ocupações, confira:

1. Agente de Negócios: Para efetuar vendas via telefone, whatsapp e email, de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Irá negociar apresentar propostas e estar em contato direto com esse público. Fará uso dos sistemas internos da empresa. Ser comunicativo, pro ativo e ambicioso. Ter habilidade com números, que goste de trabalhar com metas e pressão. Ter conhecimento em pacote office. Desejável experiência em telemarketing/consignados.

2. Ajudante Montador de Móveis: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua conhecimentos na função.

3. Armador de Ferragens: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência em armação de ferragens e conhecimentos de projetos. Ter ensino fundamental completo.

4. Assentador Cerâmico (Instalador de Piso Intertravado): Necessário que possua conhecimentos na função. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

5. Atendente Balconista: Para atender e recepcionar clientes, fazer ligações, ter informática básica e digitação. Conhecimentos na área de Oficina Mecânica. Ter ensino fundamental completo.

6. Auxiliar de Almoxarifado: Ter ensino médio completo ou curso Técnico em Administração de Empresas, informática básica, conhecimentos em atividades de almoxarife, organização , rotina de estoque, controle e capacidade de negociação. Experiência com o sistema totvs, será um diferencial. Residir em Mogi Guaçu. CNH: D

7. Auxiliar de Câmara Fria: Com ou sem experiência. Disponibilidade para atuar em ambientes muito frios. Ter ensino médio completo. Vaga masculina.

8. Auxiliar de Cozinha: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 a 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

9. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Necessário experiência em escrituração de notas fiscais de empresas do simples nacional, lucro presumido e lucro real. Apuração de impostos estaduais, federais e municipais, sped fiscal, sped contribuições, reinf e sistema folhamatic. Ter ensino médio completo ou curso na área.

10. Auxiliar de Logística: Necessário ter experiência comprovada em carteira, Excel nível intermediário, conhecimentos em transporte, ter curso Técnico em Logística ou estar cursando. Experiência no sistema totvs será um diferencial. Residir em Mogi Guaçu. CNH: D.

11. Auxiliar de Manutenção Industrial: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Auxiliar nas atividades de manutenção, montagem, limpeza e lubrificação de equipamentos. Conhecimento em mecânica básica, manuseio de ferramentas em geral e furadeiras, parafusadeiras, lavadoras wap . Ter ensino médio completo. CNH: AB

12. Auxiliar de Pedreiro: Necessário que possua conhecimentos na função. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

13. Carpinteiro: Necessário que possua experiência na função.Escolaridade Indiferente.

14. Conferente de Mercadorias: Com experiência na função, ter ensino médio completo,acima de 18 anos , vaga masculina.

15. Eletricista Industrial: Necessário que possua experiência na função.Para efetuar manutenção em máquinas produtivas, ter disponibilidade para turno de trabalho , escala 6X2. Ter N-10 ativa, curso técnico Mecânica, Mecatrônica ou Eletromecânica. Ter disponibilidade de horário para trabalho, escala 6×2, e ter NR 10 ativa. CNH: B

16. Empacotador: Não é necessário experiência, ter acima de 18 anos.Vaga masculina.

17. Encanador Industrial: Necessário que possua experiência com tubulações industriais. Prestar serviços para outras cidades, ter disponibilidade para viagens. Ter ensino médio completo.

18. Entregador de Gás GLP: Ter experiência na função,boa comunicação, ensino fundamental completo. CNH: A

19. Estagiário de Auxiliar Administrativo: Obrigatório estar cursando ensino superior em Administração ou Engenharias. Desejável que possua vivência com rotinas administrativas e organização de arquivos. CNH: AB

20. Instalador de Alarmes Residenciais: Necessário que possua conhecimentos na função. Para instalação de alarmes, motor, cerca elétrica e outros. Ter ensino médio completo. CNH: B

21. Instalador de Fibra Ótica: Responsável pela instalação CTOE até o cliente final seja comércio ou residência (não fará fusão). Exige que tenha veículo próprio (empresa para aluguel pelo uso do veículo), precisa ter seu próprio ferramental sendo medidor de sinal, escada de 7 ou 9 metros, EPIs e Crivador. Ter experiência mínima de 01 ano comprovada, habilitação em dia, Certificados NR-10 e 35 com no máximo 12 meses de expedição. Ter ensino médio completo. CNH: A

22. Instalador de Som e Acessórios Automotivos: Necessário que possua experiência com instalação de som e acessórios automotivos.

23. Mecânico de Automóveis: Necessário que possua experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

24. Mecânico de Empilhadeira: Necessário que possua experiência na função. Fazer manutenções em empilhadeiras. Ter ensino médio completo. CNH: AB

25. Mecânico de Manutenção de Caminhões: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência com manutenção de caminhões, conhecimentos com eletro/mecânico, motor, câmbio e chassi. Escolaridade fundamental incompleto. CNH: B

26. Mecânico de Manutenção de Caminhões (Linha Pesada): Necessário experiência comprovada em serviços de manutenção corretiva e preventiva de caminhões, máquinas e demais veículos. Ter ensino fundamental completo. CNH: D

27. Mecânico de Manutenção de Máquina em Geral: Necessário que possua habilidades técnicas em serviços de manutenção e correlatos. Ter curso técnico em mecânica. CNH: AB

28. Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial: Necessário que possua experiência na função. Para efetuar manutenção em máquinas produtivas. Ter disponibilidade para turno de trabalho, escala 6×2. Ter Curso Técnico Mecânica, Mecatrônica ou Eletromecânica. CNH: B

29. Mecânico Eletricista de Automóveis: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência na manutenção de caminhões, conhecimentos eletro/mecânico, motor , câmbio e chassi. Escolaridade fundamental incompleto. CNH: B

30. Mecânico de Tratores Agrícola: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência em manutenção agrícola ou com máquinas pesadas ou caminhões. CNH: B

31. Mecânico de Suspensão: Necessário possuir conhecimento e experiência em mecânica e suspensão automotiva. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

32. Montador de Andaimes: Para executar atividades de montagem de andaimes, sendo em solo ou altura, carga e descarga de caminhões, manutenção básica de equipamentos, limpeza e organização, dentre outras atividades. Ter ensino fundamental completo.

33. Motorista de Caminhão: Motorista de Caminhão: Necessário que possua experiência na função. Carregar e descarregar materiais . Trabalho pesados. Ter no máximo 45 anos. CNH: D. Para contratação imediata.

34. Motorista de Caminhão Truck: Ter experiência na função. CNH deve conter a sigla EAR (Exerce Atividade Remunerada) nas observações. Ter disponibilidade para trabalhar alojado. Ter ensino fundamental completo. CNH: D/E.

35. Motorista de Caminhão Truck: Necessário experiência comprovada na função, preferencialmente com caçamba. Ter ensino fundamental completo. CNH: D

36. Oficial de Manutenção ( Serviços Gerais): Necessário experiência com pintura, limpeza de área externa, banheiros e vestiário, pequenos consertos. Ter ensino fundamental completo.CNH: AB

37. Operador Eletromecânico: Necessário que possua curso de Mecânica ou Elétrica, NR 10 e NR 12. CNH: AB

38. Operador de Lixadeira: Experiência comprovada em acabamento de peças fundidas, serralheria ou caldeiraria. Habilidade com lixadeira de alta freqüência. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

39. Pedreiro: Necessário experiência comprovada como pedreiro.Ter conhecimentos em armação de ferragens, formas e hidráulica. CNH: B

40. Programador e Operador de Centro de Usinagem: Necessário que possua experiência na função. Metrologia e Interpretação de desenhos, conhecer bem torno convencional, ter ensino fundamental completo.

41. Promotor de Vendas: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Para atuar nas redes de varejo ofertando e ativando planos de TV, Voz e Internet residencial. Vendas comercial. Ter ensino médio completo.

42. Promotor de Vendas: Vaga para a cidade de Itapira. Para atuar nas redes de varejo ofertando e ativando planos de TV, Voz e Internet residencial. Vendas comercial. Ter ensino médio completo.

43. Recepcionista Atendente: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 a 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

44. Serralheiro: Efetuar serviços de soldagem nos trabalhos de montagem e recuperação, fabricação, reformas e consertos de peças, estruturas metálicas e tubulações. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

45. Supervisor de Vendas Comercial: Vaga para supervisor de vendas (masculino). Atender, esclarecer dúvidas de clientes , garantir cumprimento das metas anuais, garantir processo de abertura e fechamento diário da loja em conjunto com os demais gerentes (quando se fizer necessário). Obrigatório possuir curso superior em Administração ou área correlata. CNH: AB

46. Técnico de Enfermagem: Necessário que possua experiência na área de enfermagem.Ter curso Técnico completo. Escala de trabalho: 12×36, das 7:00 as 19:00 hs.

47. Técnico de Enfermagem do Trabalho: Necessário que possua experiência na área de Enfermagem do Trabalho. Ter curso Técnico completo. Escala de trabalho 12×36, das 7:00 as 19:00 hs.

48. Técnico de Laboratório de Análises Clínicas: Necessário que possua experiência em coleta e análises de exames. Ter curso técnico completo em laboratório , ou bacharel em biomedicina . Escala de trabalho 12×36, das 7:00 as 19:00hs.

49. Técnico em Informática: Necessário experiência em manutenção de impressoras, copiadoras e computadores, conhecimento em informática e redes. Organização e pontualidade, ter boa comunicação.

50. Vendedor Comercial Interno : Vaga para a cidade de Conchal: Necessário que possua experiência na função. Promover vendas especializadas em tintas, aplicando técnicas de vendas, com o objetivo de alcançar resultados propostos pela empresa e maximizar a situação dos clientes. Ter ensino médio completo.

51. Vendedor Externo – PAP (Área de Telecomunicações): Ir a campo e abordar clientes e oferecer soluções que atendam a grande, pequena e micro empresa, bem como profissionais liberais com ou sem CNPJ. Precisa ser maior de 21 anos, ter vontade de crescer profissionalmente. Ter ensino médio completo.

52. Vendedor de Cursos : Necessário conhecimentos em informática, redes sociais, básico de administração, proativa, vontade de trabalhar. Ter experiência como vendedor. Vaga Feminina. Ter ensino médio completo.

53. Vendedor Externo: Prospecção e busca de novos clientes. Realização de parcerias com RHs de empresas e região. Envio de propostas comerciais, controles, negociações e fechamentos, trabalhará 20% do tempo interno e 80% externo externo realizando visitas. Ter veículo próprio, desejável graduação em Administração, Gestão Comercial ou áreas afins. CNH: AB

54. Vendedor Interno: Necessário experiência com vendas de roupas femininas. Para atendimento ao cliente, vendas e caixa. Ter acima de 25 anos.

55. Vendedor Líder –PAP (Área de Telecomunicações): Além de vendedor, será líder de uma equipe de 04 vendedores, precisa ter habilitação e veículo próprio (empresa paga pelo aluguel do veículo), pode ser ambos os sexos, ser maior de 21 anos e ter 01 ano de comprovação de experiência na área de vendas . Ter liderança , vontade de crescer e assumir supervisão de fato. Ensino médio completo. CNH: A

VAGAS PCD

56. Agente de Faturamento: Efetuar a leitura do consumo de energia elétrica e entrega da fatura (conta de energia) em unidades consumidoras faturadas em baixa tensão, ou seja, com tensão inferior a 2,3 kv, medição direta e indireta, localizadas nas áreas urbanas e rurais. Ter ensino médio completo. CNH: B

57. Estagiário Assistente de Controladoria Comercial: Obrigatório estar cursando superior em Administração, Economia, Relações Internacionais ou Engenharias. Suporte de fechamento, procuração e acompanhamento do programa de Royalty, redige com a tesouraria, fechamento de câmbio e informações da área comercial, responsável pelo processo de correção e checagem do banco de dados, processo de fechamento e apuração, forecast das operações intercompany Europa e Ásia, elaborações e análises de rentabilidade simples e dá suporte em projetos de lucratividade e fabinet. Com ou sem experiência.

58. Estagiário de Auditoria: Obrigatório estar cursando superior em Engenharias, Ciências Contábeis ou Administração. Participação em auditorias, projetos e entrevistas. Com ou sem experiência.

59. Estagiário de Analista de RH: Obrigatório estar cursando superior em Administração, Psicologia ou áreas afins. Auxiliar no processo de recrutamento e seleção, elaboração de relatórios, controle de treinamentos, acompanhamento de ações de compras, apoio aos BPS da unidade em demais demandas. Pacote Office Intemediário. Com ou sem experiência.

60. Estagiário de Finanças: Obrigatório estar cursando superior em Administração, Economia, Relações Internacionais, Ciências Contábeis ou Engenharias. Suporte na elaboração de SMA, análise de mercado, análise financeira de homologação e fornecedor, análise de formas de reajuste contratual, de curso total do fornecedor, modelagem financeira do fornecedor, projeção de indicadores de mercado, relatórios mensais.Com ou sem experiência.

61. Estagiário de Engenharia Mecânica: Obrigatório estar cursando superior em Engenharia Mecânica. Acompanhamento das atividades do Engenheiro, acompanhamento de requisição de compras de materiais, criação de requisição de compras de serviços de engenharia, follow up de entrega de materiais, elaboração de projetos system Unifier, auxiliar nas análises financeiras dos projetos, emitir os financial shells dos projetos, acompanhamento das obras em campo. Com ou sem experiência.

62. Estagiário de Orçamento e Desempenho: Obrigatório estar cursando superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou Engenharia. Executar atualização do fluxo de caixa diário e também elaboração de relatório gerencial de aplicação financeira, contribuir com o processo de crédito, mediante orientação e comunicação com áreas relacionadas, alertando os mesmos sobre eventuais restrições e liberações de clientes, bem como dar suporte par adequação dos novos limites, mais atividades relacionadas a função. Com ou sem experiência.

OBS: Vagas disponíveis para 29/09 /2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

Vagas atualizadas em: 28/09/2021

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.