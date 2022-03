PAT oferece 160 vagas de emprego nesta segunda (14)

160 vagas distribuídas em 43 ocupações, confira:

1. Açougueiro: Elaborar e desenvolver processos de separação de carnes e derivados, desossando, picando, cortando, moendo ou fatiando-as, buscando atender as necessidades dos clientes, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

2. Ajudante de Cozinha: Auxiliar no preparo de refeições, organização de pratos, refeições e local de trabalho. Fundamental completo.

3. Auxiliar de Limpeza: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar limpeza de áreas comuns e auxílio na manutenção do jardim. Desejável experiência como auxiliar de jardinagem. Idade entre 18 a 40 anos. Ensino médio completo.

4. Auxiliar de Linha de Produção: Auxiliar na produção de peças fundidas e acabamento. Escolaridade indiferente.

5. Auxiliar Técnico de Instalações Eletromecânicas: Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos, equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro. Conhecimento em mecânica, metrologias e interpretação de desenhos técnicos, montagem e ajustagem.

6. Auxiliar Mecânico de Autos: Ter experiência na área. Saber trabalhar em equipe. Ensino médio completo. CNH: AB

7. Auxiliar Mecânico de Manutenção de Automóveis: Experiência em manutenção automotiva, hidráulica e elétrica automotiva. E#nsino fundamental completo.

8. Caixa em Supermercado: Executar as mais variadas tarefas que envolvem os processos de operacionalização de uma loja, cujas características exigem do operador a capacidade de seguir orientações bem definidas, observação da sequência e discernimento, bem como habilidade no trato com pessoas. Ter ensino médio completo.

9. Calheiro/ Telhadista – (Industrial): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar atividades de reparos em telhados, calhas e rufos industriais. Ter ensino fundamental completo.

10. Captador de Imóveis: Prospectar imóveis de locação e venda para imobiliária. Necessário boa comunicação, se tiver experiência em carteira será um diferencial. Ensino médio completo. CNH: AB

11. Costureira: Necessário que possua conhecimento básico em costuras (qualquer tipo de máquina). Ter ensino fundamental completo.

12. Cumim: Auxiliar o garçom, atendimento aos clientes, servir refeições e bebidas. Ensino médio completo.

13. Digitador de Laudos: Realizar digitação de laudos médicos dos exames. Experiência em digitação de exames. Conhecimento dos termos médicos. 12 meses de experiência na função. Ensino médio completo.

14. Eletricista Industrial: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções elétricas programadas e corretivas em equipamentos da empresa. Acompanhar trocas de fabricação, realizando as manutenções necessárias. Auxiliar na manutenção dos requisitos da Isso 9001, 14001 e Ohsas 18001. Demais atividades inerentes a função. Ensino médio completo ou técnico em eletrônica, mecatrônica ou eletrotécnica.

15. Garçom: Atendimento ao cliente, recebimento de pedidos e entrega dos mesmos para cozinha, recebimento de itens da mesa, organização do salão. Ensino médio completo.

16. Gerente Comercial: Vaga para trabalhar em São João da Boa Vista: Liderar operação de vendas de produtos financeiros como: crédito consignado, saque FGTS, dentre outros. Ensino superior ou cursando será um diferencial. Comprovação em carteira em gestão de equipe de vendas e serviços , ramo de crédito consignado será um diferencial. CNH: AB

17. Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento e experiência em instalação e configuração de equipamentos e sistemas de CFTV, alarme, portões eletrônicos e controle de acesso. Ensino médio completo. CNH: B

18. Instalador de TV por assinatura: Para efetuar instalações de pacotes claro/net. Necessário possuir experiência no ramo (telecomunicações, instalações diversas e alarmes). Vaga masculina. Ter ensino médio completo. CNH: B

19. Jardineiro: Experiência com jardinagem. Também terá que capinar terrenos dentre outras funções. Escolaridade não exigida.

20. Lavador de Caminhões: Necessário experiência na área por no mínimo 01 mês. Comprovação em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente.

21. Mecânico de Manutenção de Máquinas (Diesel): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Imprescindível experiência com manutenção de motores à diesel, manutenção de máquinas pesadas (linha amarela): Escavadeira, retro-escavadeira, carregadeira, pá carregadeira. Conhecimentos em mecânica hidráulica e manutenção preventiva e corretiva. Regulagem de motor, conjuntos de peças e sistemas de freios, lubrificação de equipamentos. Ensino médio completo. CNH: AB ou D (preferencial).

22. Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para trabalhar em Jacutinga: Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada da máquina e acertos realizados. Curso técnico em manutenção. Ensino médio completo.

23. Mecânico de Veículos Pesados: Vaga para a cidade de Aguaí. Necessário que possua experiência com manutenção de veículos pesados, Mercedes-Benz, Volvo e Daf. Ter ensino fundamental ou médio completos. CNH: E

24. Motorista de Caminhão Semi Pesado: Necessário possuir 02 anos de experiência na função. A partir de 45 anos e que tenha comprometimento. Escolaridade não exigida.

25. Motorista de Transporte Escolar: Necessário experiência na função. Diferencial quem tenha curso de transporte escolar e coletivo. Deve conter observação na CNH que exerce atividade remunerada. CNH: D

26. Nutricionista (Gerente de Unidade): Experiência na área de restaurante. CRN ativo. Ensino superior em Nutrição. CNH: AB

27. Oficial de Serviços Diversos de Manutenção: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar nas atividades de serviços gerais, pintura, manutenção, montagem, limpeza e lubrificação de equipamentos. Conhecimento em mecânica básica, manuseio de ferramentas em geral , furadeiras , parafusadeiras e lavadoras Wap. Ter ensino médio completo. CNH: AB

28. Operador de Empilhadeira: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Necessário possuir experiência na função. Ter curso de Empilhadeira. Ensino médio completo. CNH: B

29. Operador de Máquinas Fixas: Vaga para trabalhar em Jacutinga: Operar máquina de produção industrial de embalagens de vidro. Acompanhar funcionamento, realizar controle de peso dos produtos, lubrificação de moldes e demais atividades oriundas a função. Ensino médio completo.

30. Operador de Reator (Produtos Químicos): Operar reator em indústria química. Ter experiência na função, comprovada em carteira e ensino médio completo.

31. Operador de Telemarketing: Conhecimento em informática, experiências com vendas, se tiver experiência como telemarketing será considerado um diferencial. Ensino médio completo.

32. Padeiro: Desenvolver e elaborar atividades de fabricação e preparo de pães e derivados, conforme receituários pré-definidos, assegurando-se do controle higiênico sanitário dos processos, visando garantir a satisfação e exigências dos clientes e funcionários, dentro dos objetivos e metas pré-estabelecidas. Ter ensino fundamental completo.

33. Pintor Industrial: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar nas atividades de serviços gerais de pintura. Ter ensino médio completo. CNH: AB

34. Polidor de Veículos: Necessário que possua experiência . Responsável pela limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos, lavar, encerar , polir e escovar estofamento dos mesmos. Manter local limpo e organizado. Vaga masculina. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

35. Polidor de Veículos: Necessária experiência na área por no mínimo 01 mês. Comprovação em carteira ou carta de referência. Escolaridade indiferente.

36. Soldador: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Preparar equipamentos, acessórios e peças de soldagem. Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte com solda mig, eletrodo,maçarico e chanfro. Solda pesada, solda de campo (não de bancada). Consumíveis, eletrodo, aço, manganês, mig, tig, solda de estruturas metálicas, de tubulações, usinagem e caldeiraria. Ensino médio completo. CNH: A ou B

37. Soldador: Experiência em serralheria e solda Mig. Ensino fundamental completo.

38. Técnico de Enfermagem: Experiência em sala cirúrgica. Necessário Corem ativo. Vaga feminina

39. Técnico de Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e SMD, conhecimento em eletrônica analogia e digital.

40. Técnico em Nutrição: Realização do controle da qualidade dos alimentos, estoque, conferência de produto, controle de estoque. Conselho Ativo. Possuir curso técnico em nutrição.

41. Vendedor Externo (Representante Comercial): Excelente comunicação, experiência com vendas externas, carro próprio (empresa oferece ajuda de custo para deslocamento). Trabalhar em equipe de estratégias comerciais, atuando na região de Mogi Guaçu, visitando e prospectando clientes. Diariamente buscando aumento de vendas, especificando produtos e serviços tecnicamente em campo. Ensino médio completo. CNH: AB

42. Vendedor Interno: Vendas no comércio e atendimento ao público. 02 anos de experiência na função , comprovação em carteira ou carta de referência. Vaga feminina.

43. Vidraceiro: Responsável pelo transporte, manutenção, componentes e instalação de vidros, seguindo normas de saúde e segurança do trabalho. Ensino médio completo. CNH: AB



NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 14/03/2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAM QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 11/03/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

