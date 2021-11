PAT oferece 153 vagas de emprego nesta quarta (03)

153 vagas distribuídas em 52 ocupações, confira:

1. Ajudante de Eletricista: Necessário possuir experiência com alta tensão e certificações NR10 e NR35. Ter ensino médio completo.

2. Ajudante de Funileiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua conhecimentos na função. Escolaridade indiferente. CNH A ou B.

3. Ajudante de Montador de Móveis: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência como ajudante na montagem de móveis. Ter ensino fundamental completo.

4. Ajudante de Pedreiro: Vaga para a cidade de Estiva Gerbi. Necessário que possua conhecimentos na função. CNH: B

5. Atendente de Vendas (Loja) : Necessário possuir experiência em vendas e atendimento ao cliente. Ter ensino médio completo.

6. Auxiliar de Almoxarifado: Enviar e receber materiais, separar e organizar mercadorias, auxiliar na verificação e na embalagem de produtos prontos, conferência de produtos recebidos e anotar dados em planilhas, verificar o estoque e anotar os produtos que estão em falta ou sem saída.Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

7. Auxiliar de Limpeza: Cuidará da limpeza de acordo com a unidade, tais como: remoção de pó, limpeza de estruturas, janelas, banheiros, corredores, escadas e zelar pela conservação e organização do trabalho. Ter ensino fundamental completo. CNH: A ou B.

8. Auxiliar de Manutenção Predial: Executar serviços gerais como: varrer e lavar as áreas externas e auxiliar em pequenos reparos hidráulicos e alvenaria. Auxiliar nas tarefas relacionadas à alvenaria e hidráulica quer seja para novas edificações ou manutenção e adequações já existentes. Mais diversas atividades correlatas a função. Ter ensino médio completo. CNH: A

9. Auxiliar de Marceneiro: Pode ser montador de móveis com experiência em carpintaria. Ter ensino fundamental completo.

10. Auxiliar de Mecânico Diesel: Para auxiliar nos trabalhos da Oficina Mecânica (Caminhões e Ônibus). Necessário que possua ensino médio completo ou Curso Técnico em Mecânica/Eletrônica (Cursando ou Concluído). Empresa oferece oportunidade de crescimento.

11. Auxiliar Técnico de Refrigeração: Necessário que tenha curso de refrigeração e RE 10. Ter ensino médio completo.

12. Balconista: Necessário que possua conhecimentos na função. Ser comunicativa, proativa. Ter ensino fundamental completo. Vaga feminina. Diferencial: Quem possua veículo próprio. CNH: B

13. Controlador de Acesso: Vaga para a cidade de Itapira. Fazer o controle de acesso de pessoas, carros, clientes e prestadores, identificando, orientando e encaminhando os mesmos para lugares desejados. Realizar cadastros, emitir crachás, realizar controles em planilhas. Necessário conhecimento, facilidade e agilidade em informática. Ter ensino fundamental completo (Com certificado de conclusão ou Histórico escolar). CNH: AB

14. Corretor de Imóveis: Realizar assessoria na venda de imóveis, executar prospecção ativa de clientes, divulgar lançamentos e imóveis prontos, participar de plantões internos e externos de vendas, experiência em pacote Office e ferramentas de internet. Ter ensino médio completo. CNH: AB

15. Cuidador de Idosos Institucional: Necessário que tenha conhecimentos na função. Atividade requer uso de esforço físico. Escolaridade indiferente.

16. Desenhista Projetista de Máquinas: Vaga para a cidade de Aguaí. Necessário que possua experiência nos programas solidworks ou inventor. Ter ensino médio completo. CNH: B

17. Eletricista de Ônibus: Necessário experiência na função, manutenção corretiva e preventiva da parte elétrica de ônibus. Escolaridade não exigida.

18. Encanador Industrial: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário que possua experiência em rede de incêndio, soldar Tig e Argônio. Escolaridade indiferente. Para contratação imediata. CNH: AB

19. Encarregado de Tráfego Rodoviário e Ferroviário: Necessário experiência na função, irá Planejar e atualizar rotas, planejar pontos de embarque, apontamento diário de percurso, prestação de contas de viagens, entre outras, Necessário experiência no pacote Office.

20. Estagiário de Logística: Obrigatório que esteja com curso de logística em andamento. Atuará no processo de logística na empresa, sendo realizadas todas as atividades inerentes ao estágio de logística. Conhecimento de pacote Office. Diferencial: Quem possua conhecimento no mercado de produtos químicos.

21. Funileiro de Veículos (Reparação): Necessário possuir experiência na função. Para efetuar manutenção e reparo de veículos pesados. Escolaridade Indiferente.

22. Garçom: Necessário que possua experiência na função. Escolaridade indiferente.

23. Instalador de Fibra Ótica: Necessário que tenha veículo próprio (empresa paga aluguel pelo uso do mesmo). Ter ferramental: Medidor de sinal, escada de 7 ou 9 metros, EPIS e crivador. Certificados NR-10 e 35. CNH: A

24. Mecânico de Automóveis: Necessário que possua experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

25. Mecânico de Automóveis: Necessário experiência. Para efetuar manutenção de veículos leves. Ter ensino fundamental completo.

26. Mecânico de Direção, Freios, Suspensão e Alinhamento: Necessário possuir experiência na função de mecânico de auto, alinhamento, suspensão e freios. Ter ensino médio completo. CNH: AB

27. Mecânico de Empilhadeira: Necessário experiência na função, ira fazer manutenções necessárias das empilhadeiras, necessário CNH AB

28. Mecânico de Refrigeração: Diferencial quem possuir curso técnico de refrigeração, elétrica ou eletrotécnica. Com experiência em instalação e manutenção em ar condicionado split e ACJ. Ter ensino médio completo. CNH: B

29. Mecânico de Veículos Automotores: Necessário que possua experiência com mecânica de Caminhões e Ônibus. Ter ensino médio completo. CNH: D ou E.

30. Médico Veterinário: Necessário estar atuando na função há 03 anos. Ter CRMV ativo. Ter superior completo na área. CNH: AB

31. Motorista Carreteiro: Necessário que tenha experiência com caminhão Bitrem e Carreta. Curso Mopp. Escolaridade Indiferente. CNH: E.

32. Motorista Entregador: Necessário experiência com caminhão e lei do motorista (diários de bordo), disponibilidade e flexibilidade de horário para viagens se necessário, possuir CNH: E,ensino médio completo.

33. Operador de Empilhadeira: Operar empilhadeira, mínimo de 02 anos de experiência e obrigatoriamente ter curso de operador de empilhadeira. Ter máximo de 35 anos, pois além de trabalhar com empilhadeira precisará em alguns casos, fazer o carregamento de blocos manualmente. Ter ensino fundamental . CNH: B

34. Operador de Telemarketing Ativo: Necessário que possua experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

35. Pedreiro: Vaga para a cidade de Estiva Gerbi. Necessário que tenha experiência na função e com instalação de piso intertravado. CNH: B

36. Pedreiro: Necessário que possua experiência em construção de estruturas de concreto, alvenaria, assentamento de revestimentos cerâmicos e pisos. Execução de reboco e tubulação hidráulica. Ter ensino fundamental completo.

37. Pintor Automotivo: Necessário que tenha experiência na função. Para efetuar funilaria e pintura de caminhões e ônibus. Ter ensino médio completo. CNH: D

38. Pizzaiolo / Esfiheiro: Para preparação de massa e produção. Ter ensino fundamental completo.

39. Serralheiro: Necessário que possua experiência na função. Para trabalhar com estruturas metálicas , portões e coberturas. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

40. Técnico Instalação em Fibra Óptica: Necessário que tenha conhecimento comprovado com instalação em postes/residências. Diferencial quem tiver cursos na área ou experiência comprovada. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

41. Técnico Manutenção Eletrônica: Necessário que possua experiência como Técnico em Eletrônica. Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais. Conhecimento em grandezas elétricas, medições em multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd. Conhecimento em eletrônica analógica e digital. Ter ensino médio ou técnico completos.

42. Técnico Mecânico na Manutenção de Ferramentas em Geral: Vaga requer experiência. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

43. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio, ensino fundamental completo. CNH: AB

44. Vendedor Externo: Experiência com vendas será um diferencial. Ter disciplina, habilidade de comunicação, profissionalismo. Trabalhar com metas e desafios. Ter ensino médio completo.

45. Vendedor Externo Porta a Porta: Necessário experiência na função, ter mais de 21 anos. Abordar clientes e oferecer soluções que atendam as grandes, pequenas e micro empresas e também profissionais liberais com ou sem CNPJ. Atender bem e ter vontade de crescer profissionalmente. Ter ensino médio completo.

46. Vendedor Externo (Em Domicílio): Necessário que tenha experiência com vendas, boa comunicação, comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários. Diferencial quem possua veículo próprio. Ter ensino médio completo.

47. Vendedor Interno: Necessário experiência na função. Responsável pelo atendimento e vendas a clientes. Vaga feminina. Ter ensino médio completo.

48. Vendedor Interno: Necessário experiência com vendas de roupas femininas. Para atendimento ao cliente, vendas e caixa. Ter acima de 25 anos. Ter ensino médio completo.

49. Vendedor Porta a Porta: Necessário que possua experiência com vendas. Para venda de fibra óptica. Ter ensino médio completo.

50. Vendedor de Serviços (Externo): Ser dinâmico, ter boa comunicação, trabalho em equipe, organizado, facilidade com vendas e negociação. Experiência de vendas externas comprovado em carteira. Ter ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

51. Auxiliar de Linha de Produção: Atuar na linha de produção, ter experiência em fábrica ou operação de máquinas. Diferencial: Quem possua cursos na área. Possuir disponibilidade total de horário.

52. Operador de Processo de Produção: Com ou sem experiência. Operador de produção no ramo cerâmico. Ter ensino médio completo.

OBS: Vagas disponíveis para 03 /11 /2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.