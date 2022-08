PAT oferece 147 vagas de EMPREGO nesta segunda (15)

147 vagas distribuídas em 80 ocupações

1. ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO: Vaga para trabalhar em Itapira. Efetuar montagem de pias e lavatórios. Necessário possuir meios próprios para locomover-se até o local. Ensino médio completo. CNH: B

2. AGENTE FUNERÁRIO: Realizar tarefas referentes à organização de funerais, providenciando liberação, remoção e translado de cadáveres. Executam preparativos para velórios, entre outras atividades relativas a função. Necessário que o candidato já tenha trabalhado em horários de plantões ou área de saúde ou enfermagem. Necessário conhecimento em informática e disponibilidade para trabalhar em turnos/plantão. Ensino fundamental completo. CNH: B

3. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA: Movimentador de carga e descarga. Serviço pesado. Desejável que já tenha trabalhado na função. Ensino médio completo. CNH: A

4. AJUDANTE DE COZINHA: Ajudar na cozinha, montagem de pratos, lanches, organização da cozinha, demais atividades pertinentes a função. Necessário possuir meios próprios para locomover-se até o local de trabalho. Ensino fundamental completo.

5. AJUDANTE DE SERRALHEIRO: Necessário conhecimento com medidas (Milímetro e Polegada). Ensino fundamental completo ou curso Técnico Mecânica, Solda ou Metrologia.

6. AJUSTADOR MECÂNICO: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Conferir equipamentos (moldes, formas, etc), jateamento de peças, identificando os possíveis danos ao molde ocorridos durante os processos de fabricação. Operar torno mecânico e CNC, colocando as devidas ferramentas (castanha, retífica, entre outros). Demais atividades pertinentes a função. Ensino médio completo. Desejável que tenha Técnico em Mecânica ou Torno CNC. Empresa oferece transporte fretado.

7. ANALISTA FISCAL: Necessário possuir conhecimentos em escrituração de notas fiscais de empresas do simples nacional, lucro presumido e lucro real. Apuração de impostos estaduais, federais e municipais, sped fiscal, sped contribuições, reinf e sistema folhamatic. Preferencialmente com experiência em escritório contábil. Ensino médio completo.

8. ASSISTENTE DE CONTABILIDADE: Contabilidade, classificação, conciliação, balancete, balanço, apuração de impostos, lucro presumido, lucro real, ecf, ecd, dcft, defis, sistema folhamatic. Preferencialmente com experiência em escritório contábil. Ensino médio completo.

9. ATENDENTE DE MONITORAMENTO: Necessário que possua conhecimentos básicos em informática. Horário de trabalho: Sábado das 12h às 19h, Domingos e feriados das 07h às 19h e feriados. Ensino médio completo. CNH: B

10. AUXILIAR CONTÁBIL: Efetuar classificação e realização de conciliações contábeis, registro de lançamentos e auxílio na recuperação de impostos. Elaboração de balancetes, arquivo e acompanhamento das guias pagas. Ensino médio completo e técnico ou superior incompleto na área.

11. AUXILIAR DE FERRAMENTARIA: Realizar atividades de manutenção, limpeza, ajustes em moldes e componentes, operar máquinas como esmirilhadeira, serra, furadeira , fresadora, etc. Ter ensino médio completo e Técnico em Mecânico de Usinagem, Operador de Torno ou Fresador.

12. AUXILIAR DE MECÂNICO À DIESEL: Necessário conhecimentos básicos em Mecânica `diesel, troca de óleo, conhecimento das ferramentas de utilização.Ensino fundamental completo.

13. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Realizar manutenção das quadras de tênis ( tênis de campo), manutenção na quadra coberta, passar rastelo, limpar sauna, banheiros e vestiários, transportar mesas e cadeiras para eventos, auxiliar na limpeza de pátios, áreas em volta das piscinas e limpeza em geral.Ensino fundamental completo.

14. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Necessário conhecimento e experiência com jardinagem. Irá auxiliar na manutenção e conservação predial r do local, dentre outras atividades. Ensino fundamental completo. CNH: AB

15. AUXILIAR DE VENDAS: Necessária experiência na função. Habilidade em computação básica e atendimento ao cliente. Vaga feminina. Ensino médio completo.

16. BORRACHEIRO: Necessária experiência na função. Efetuar troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Trocar ou consertar câmaras de ar. Escolaridade não exigida. CNH:B

17. BORRACHEIRO: Necessária Experiência na função com comprovação em carteira de trabalho ou carta de referência. Montagem de pneus e balanceamento. Escolaridade indiferente. CNH: /b

18. CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO: (Vaga Temporária por tempo indeterminado). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função e possuir certificado de curso de desenho técnico na área. Ensino médio completo.

19. CALDEIREIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Desenvolver as atividades pertinentes a função. Possuir um pouco de conhecimento em serralheria. Ensino fundamental completo.

20. CALDEIRISTA: Necessário possuir conhecimento e experiência na função, comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Ter conhecimento em caldeiraria. Escolaridade não exigida. CNH: B (Desejável).

21. CAMAREIRA EM MOTEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas entre outras atividades pertinentes a função.Horário noturno das 22h às 06h. Empresa oferece transporte e alimentação no local.

22. CONTROLADOR DE ACESSO: Controlar entrada e saída de pessoas a fim de atender as necessidades dos clientes e garantir a segurança do ambiente de trabalho. Possuir disponibilidade de horário, residir em Mogi Guaçu e ter altura mínina de 1,75mt. Vaga masculina. Não necessita experiência. Ensino médio completo.

23. COSTUREIRA EM GERAL: Vaga para trabalhar em Itapira. Não é necessário experiência. Empresa oferece treinamento, oportunidade para uma recolocação no mercado de trabalho e nova profissão. Empresa oferece transporte. Ensino fundamental ou alfabetizado.

24. COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: Conhecimentos básicos em costura (qualquer tipo de máquina). Não exige experiência em carteira. Ensino fundamental completo.

25. COZINHEIRA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função com comprovação através de carteira de trabalho ou carta de referência. Cuidar do preparo e finalização de alimentos / comida. Assumir o fogão e o Buffet. Horário de trabalho das 15h às 23h. Ensino fundamental completo.

26. COZINHEIRO JUNIOR: Necessária experiência em cozinha industrial como cozinheiro ou como cozinheiro em empresa comercial. Ensino fundamental completo.

27. DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO: Vaga para trabalhar em Itapira. Projetar desenhos técnicos mecânicos. Conhecimento em desenho mecânico e metrologia, elementos de máquinas, dimensionamento de componentes mecânicos, básico em processo de fabricação, software CAD 3d solidWorks.. De 21 a 55 anos. Cursando ou Concluído técnico ou tecnólogo na área de Engenharia Mecânica ou Produção. CNH: AB

28. ELETRICISTA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Conhecimento em elétrica, e serviços de manutenção em geral, competência de organização, curso técnico e NR-10. Horário de Trabalho das 18h às 06h. Escala 12×36.

29. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Vaga para trabalharem Aguaí. Realizam manutenção preventiva, preditiva e corretiva, montagem e desmontagem de painéis elétricos industriais e máquinas. Realiza testes e condicionamento de equipamentos. Faz planilhamento de cabos para desligamento/ religamento de máquinas. Acompanha a execução de trabalhos e monta painéis elétricos e quadros de comandos, fabrica suporte para instrumentos, faz ligação de equipamentos elétricos. Lança cabos elétricos em dutos e eletro calhas; avalia qualidade o trabalho. Necessário possuir NR-10 e experiência na função. Ensino médio completo.

30. ENFERMEIRO: Necessário que possua Coren Ativo; Trabalhar no sistema “Home Care”. Escala de trabalho: 12×36.

31. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em Administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário de estagiário, comissão por vendas ao ocorrer venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas. Vaga feminina.

32. ESTAGIÁRIO EM COMPRAS: Obrigatório estar cursando superior em Administração e possuir inglês fluente. Auxiliar no controle de requisições e demais registros de compras, nas avaliações para qualificações de fornecedores, elaboração de contratos para prestadores de serviços da empresa.

33. ESTAGIÁRIO EM CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS: Obrigatório estar cursando a partir do segundo ano de Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos , ou a partir do segundo semestre do Curso Técnico em Química ou Técnico em Alimentos. Executar análise de materiais do gênero alimentício e demais atividades pertinentes a função.

34. ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA: Obrigatório estar cursando superior em Engenharia Mecânica ou De Produção, Administração ou Tecnólogo em Projetos Mecânicos. Vaga exige inglês avançado. Auxiliar na análise de dados técnicos e elaboração de projetos com emissão de desenhos e AutoCAD e preenchimento de documentos técnicos. Auxiliar a produção com revisão de desenhos e orientações técnicas, na elaboração e acompanhamento de custos de projetos.

35. ESTAGIÁRIO EM VENDAS: Obrigatório estar cursando superior em Administração. Será um diferencial ter inglês intermediário. Responsável por todas as atividades operacionais do departamento e auxílio nas atividades no setor comercial.

36. FISIOTERAPEUTA / BIOMÉDICA: Atendimento ao cliente, vendas e realização de procedimentos. Ser comunicativa. Conhecimento no sistema CRM e interações nas redes sociais e mídia social será um diferencial. Trabalhar em clínica de estética.Vaga feminina. Ensino superior completo em Fisioterapia ou Biomedicina.

37. FONOAUDIÓLOGO: Conhecimento em Audiologia, Disfagia, Fluência, Fonoaudiologia Escolar, do Trabalho e Neurofuncional. Gerontologia. Superior completo na área.

38. FRESADOR: Necessária experiência na função. Saber fazer leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Trabalhar com fresadora ferramenteira com painel digital , manutenção preventiva de fresadoras, alinhamento e regulagem de folgas nos eixos x, y e z;interpolação nos perfis côncavos e convexos, uso de cabeçote divisor, tratamentos térmicos, máquinas manuais. Dentre outras atividades pertinentes a função. Ensino médio completo.

39. FUNILEIRO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO): Necessário possuir conhecimento e experiência em funilaria, preferencialmente de caminhões. Escolaridade não exigida. CNH: B

40. GESSEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Aplicar gesso e massa corrida. Será considerado um diferencial quem possuir experiência. Ensino médio completo.

41. INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS: Instalar som e acessórios automotivos. Ter conhecimento em instalação de som : alto falante, rádio e acessórios automotivos. Diferencial quem possua carta de referência. Escolaridade não exigida.

42. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Possuir curso técnico em manutenção. Ensino médio completo. Empresa oferece transporte fretado.

43. MECÂNICO ELETRICISTRA DE AUTOMÓVEIS: Efetuar troca de lâmpadas em geral, diagnóstica e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro. Manuseio de scanner e diagnóstico, instalação de máquinas de vidros em geral. Básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Ensino fundamental completo. CNH: B

44. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Vaga para trabalhar em Aguaí. Efetua manutenções de máquinas, equipamentos e instalações da empresa conforme necessidade da mesma utilizando-se de material e aparelhos portáteis (chaves, instrumentos de medição, equipamento de solda oxi-acetilênica ou elétrica). Desmonta o equipamento, revisa ou repara, substitui peças, lubrifica, torna a montar, testa o serviço realizado. Interpreta desenhos e esquemas mecânicos para localização das falhas e orientações. Ensino fundamental completo.

45. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL: Necessário conhecimento em hidráulica e pneumática. Experiência com manutenção de máquinas e equipamentos industriais. Ensino fundamental completo. CNH: AB

46. MECÂNICO DE MOTOCICLETAS: Executar manutenção preventiva, manutenções de rotina, troca de óleo, troca de pastilhas, entre outras atividades. Necessária experiência na função (carteira de trabalho ou carta de referência). Ensino fundamental completo. CNH: A

47. MECÂNICO DE MOTOS: Vaga para trabalhar em Conchal. Necessária experiência com Mecânica de motos. Empresa oferece ajuda de custo na alimentação e combustível. Escolaridade indiferente. CNH: AB

48. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: Necessária experiência na função comprovada com carteira de trabalho ou carta de referência. Mecânico de suspensão e alinhamento. Escolaridade indiferente. CNH: B

49. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES À DIESEL: Necessária experiência como mecânico de caminhões e ônibus. Vaga apenas para moradores de Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB – Desejável D

50. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos, auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo do cárter e testando freios, nível de combustível, água, óleo do cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso mopp atualizado. Ensino médio completo. CNH: D.

51. OPERADOR DE CAIXA: Efetuar atendimento a clientes, abertura e fechamento de caixa. Habilidade com informática, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.

52. OPERADOR DE CAIXA: Atendimento ao cliente, conhecimento e experiência em vendas. Facilidade de relacionamento com o público, perfil proativo, comunicativo, dinâmico, atenção e facilidade de operar sistema de caixa, registro de venda em sistema, conferência de venda cartão, emissão de nota, fechamento de caixa, auxílio na limpeza, manutenção e organização do ambiente de trabalho. Ensino médio completo.

53. OPERADOR DE TORNO CNC: Necessária experiência na função. Ensino médio completo. CNH: B (Desejável).

54. OPERADOR ELETROMECÂNICO: Manutenção preventiva, prediativa e corretiva mecânica e elétrica, a fim de garantir a funcionalidade das máquinas, equipamentos convencionais e com CNC e robôs. Dentro das demandas do processo, leitura e interpretação de desenhos mecânicos, diagramas pneumáticos, instrumento de medição mecânico e elétrico. NR-12, manutenção predial e motores elétricos, montagem de sistemas pneumáticos, hidráulicos e painéis elétricos. Inversor de freqüência, CLP e IHM, pacote Office. Ensino Técnico na área. CNH: AB

55. OPERADOR ELETROMECÂNICO: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Executar manutenções corretivas e preventivas elétricas, mecânicas e pneumáticas das máquinas. Uso de aparelhos específicos (multímetro, alicate amperímetro, etc). Consertos eletrônicos, solda, troca de peças e reconexão, reconfiguração do sistema, analisar problemas e realizar regulagens necessárias. Lubrificação e troca de peças, inspeção, paletização e embalagens. Demais atividades pertinentes a função. Ensino médio completo. Desejável curso técnico de mecatrônica/ eletrônica e afins. Empresa oferece transporte fretado.

56. OPERADOR JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pelo carregamento e descarregamento de produtos químicos, pelo controle de matéria-prima, material auxiliar e produto acabado, movimentação interna de IBC, limpeza e drenagem dos tanques, imput e dados em formulário, planilha e erp, check list da empilhadeira, solicitar reparo dos equipamentos da sua unidade. Escala de Trabalho: 12×36.Curso Técnico em Química completo com CRQ ativo.

57. OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar máquina industrial de produção de embalagens de vidro, acompanhando seu funcionamento. Realizar controle de peso dos dutos, lubrificação dos moldes, troca periódica de moldes, controle fluxo do produto, executar procedimentos para ejetar produtos não uniformes e retirada de amostras.Ensino médio completo. Empresa oferece transporte fretado.

58. OPERADOR DE TELEMARKETING: Não precisa experiência. Possuir boa dicção. Escolaridade não exigida.

59. OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO: Necessário experiência com Torno CNC. É imprescindível experiência em operação de torno Mazak. Ensino médio completo. CNH: AB.

60. PADEIRO: Planejar a produção e preparar massas de pães e similares. Fazer pães, bolachas, biscoitos, doces, entre outros. Exercer demais atividades relativas a função. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. Ensino fundamental completo.

61. PADEIRO (CONFEITEIRO): Necessária experiência na função. Setor de produção doces, salgados, pães, bolos, entre outros. Atendimento a clientes. Ensino médio completo.

62. PASTELEIRO: Necessária experiência na função. Escolaridade indiferente.

63. PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Holambra. Necessária experiência na função. Empresa oferece transporte e vale alimentação. Escolaridade não exigida.

64. PEDREIRO: Necessário que possua ampla experiência em construção civil. Ensino fundamental completo.

65. POLIDOR DE METAIS: Vaga para trabalhar em Itapira. Experiência em polimentos em superfícies de inox, acabamento grau alimentício e escovado. Escolaridade não exigida. CNH: A ou B.

66. PROFESSOR DE INGLÊS: Necessária experiência de 12 meses na função. Ser comunicativo e pró-ativo, ter aptidão ou experiência com crianças. Ter disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. Ensino médio completo.

67. PROGRAMADOR DE MANUTENÇÃO: Efetuar controle de materiais, operar sistema informatizado, verificar e fiscalizar produtos recebidos. Ensino médio completo. CNH: AB

68. REPOSITOR EM SUPERMERCADO: Fazer o trabalho operacional de um supermercado. Atendimento a clientes, reposição de mercadorias, conferência produtos, controle de datas, higienização setor. Necessário facilidade em operar computador. Ensino médio completo.

69. SOLDADOR: Trabalhar com solda Mig. Necessária experiência na função com comprovação em carteira de trabalho ou carta de referência. Ensino fundamental completo. CNH: B

70. TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Necessário possuir Coren ativo. Trabalhar no sistema “Home Care”. Escala de Trabalho: 12×36.

71. TÉCNICO DE QUALIDADE: Função requer domínio em leitura e interpretação de desenhos técnicos, instrumentos de medição, ferramentas de qualidade, controles de processos, conhecimento em processos de fabricação. Realizar ensaios, medições, testes de produtos e relatórios. Definir plano de ação quando necessário. Demais atividades pertinentes a função. Ensino técnico mecânica, mecatrônica, plástico ou áreas correlatas, ou cursando tecnólogo ou superior em gestão de qualidade, produção, polímeros, engenharia mecânica, mecatrônica, produção ou áreas afins. CNH: A ou B.

72. TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Técnico de Instalações. Residir em Estiva Gerbi. Desejável experiência, caso não tenha empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: B.

73. TÉCNICO DE PROJETOS JUNIOR: Vaga para trabalhar em Paulínia. Necessária experiência na função. Possuir conhecimento em Autocad, levantamento em campo, Excel e relação com concessionárias de energia. Ter disponibilidade de horário, função exige viagens e condução de veículos. Cursando ou concluído Eletrotécnica ou Engenharia Elétrica. CNH: B.

74. TÉCNICO INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA: Possuir experiência em instalação de sistemas de segurança (CFTV, Alarme, Cerca Elétrica,

Automatização de Portão, Controle de Acesso). Ensino médio completo.

75. TORNEIRO MECÂNICO: Efetuar leitura e interpretação de desenho. Leitura de paquímetro e de micrometro. Experiência na função será um diferencial. Ensino médio completo e Curso de Torneiro.

76. VENDEDOR FERISTA: Fazer visitas nos clientes para efetuar a venda dos produtos comercializados pela empresa. Nas férias do promotor efetuará o abastecimento das gôndolas. Ensino médio completo.

77. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência em vendas de roupas e atendimento ao cliente, vendas e caixa. Idade acima de 20 anos. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

78. VENDEDOR PORTA A PORTA: Necessária experiência na função. Efetuar vendas de fibras ópticas. Ensino médio completo.

79. VIGILANTE: Executar atividades da função a fim de atender as necessidades dos clientes e garantir a segurança do ambiente de trabalho. Possuir disponibilidade de horário. Residir em Mogi Guaçu. Ter altura mínima de 1,75mt. Possuir curso atualizado de vigilante a vencer no máximo em até 06 meses. Vaga masculina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA )

80. ASSISTENTE DE VENDAS: Profissional irá trabalhar com assessoria ao comercial Pós Vendas. Ensino médio completo.



Vagas disponíveis para o dia: 15 08/ 2022.

