PAT oferece 144 vagas de emprego para esta terça (19)

144 vagas distribuídas em 50 ocupações, confira:

1. Ajudante de Funileiro: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua conhecimentos na função. Escolaridade indiferente. CNH A ou B.

2. Ajudante de Montador de Móveis: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência como ajudante na montagem de móveis. Ter ensino fundamental completo.

3. Ajudante de Motorista: Para carga e descarga. Ter disponibilidade para viajar para São Paulo e região, ensino fundamental completo. CNH: D/E

4. Apoio de Loja: Necessário que possua experiência com rotinas de loja, caixa, estoque e vendas. Ter ensino médio completo e disponibilidade de horário.

5. Auxiliar Administrativo: Obrigatório que possua curso superior em Administração ou área correlata. Ter experiência com rotinas administrativas de RH e conhecimentos com compras, vendas e financeiro. CNH : AB

6. Auxiliar de Cozinha: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 a 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

7. Auxiliar de Limpeza: Efetuar atividades tais como: remoção de pó, limpeza das estruturas, janelas, banheiros, corredores, escadas e zelar pela conservação e organização do local de trabalho. Ter ensino fundamental completo. Escala de horário a ser definida. CNH: A ou B , ou AB.

8. Auxiliar de Linha de Produção: Necessário que possua experiência na função. Vaga masculina. Ter ensino médio completo.

9. Auxiliar de Manutenção de Balanças: Necessário que tenha experiência na função, informática básica, ensino médio completo.

10. Auxiliar de Pedreiro: Vaga para a cidade de Estiva Gerbi: Necessário que possua conhecimentos na função. CNH: B

11. Auxiliar Técnico de Refrigeração: Necessário que tenha curso de refrigeração e RE 10. Ter ensino médio completo

12. Caldeireiro de Manutenção: Vaga para a cidade Mogi Mirim: Necessário que possua experiência na área. Função exige normas de NR-35, NR-33. Ter ensino fundamental completo e disponibilidade de horário.

13. Controlador de Acesso: Vaga para a cidade de Itapira. Fazer o controle externo de acesso de pessoas, carros, clientes e prestadores, identificando, orientando e encaminhando os mesmos para lugares desejados. Realizar cadastros, emitir crachás, realizar controles em planilhas. Necessário conhecimento, facilidade e agilidade com informática. Escala de trabalho 12×36.CNH: AB

14. Cozinheiro Industrial: Necessário experiência no preparo de refeições e manuseio de alimentos. Preparar almoço seguindo cardápio e preparo de sopas. Ter ensino fundamental. Preferência para quem tenha mais idade.Horário de trabalho das 6:00 as 14:00 horas.

15. Cuidador de Idosos Institucional: Necessário que tenha conhecimentos na função. Atividade requer uso de esforço físico. Escolaridade indiferente.

16. Eletricista: Necessário que possua conhecimentos e experiência em Força e Controle. Ter disponibilidade de horário.

17. Eletricista Industrial: Obrigatório possuir formação técnica em elétrica, eletrônica, automação ou eletrotécnica. Executar manutenções preventivas, preditivas ou corretivas em máquinas operatrizes e linhas produtivas. Conhecimentos sólidos em comandos elétricos e CPL industrial. CNH: A

18. Empregada Doméstica: Necessário ter experiência com afazeres domésticos. Lavar, passar, e limpeza da casa. Ter ensino fundamental completo.

19. Encanador: Necessário que possua conhecimentos e experiência com tubulação de PVC, carbono e inox (Experiência com hidráulica). Ter disponibilidade de horário.

20. Estagiário de Auxiliar Administrativo: Vaga para estágio na área administrativa . Obrigatório estar cursando superior em Administração ou Engenharia de Produção. Desejável que tenha vivência com rotinas administrativas e organização de arquivos. CNH: AB

21. Estoquista/Ajudante Geral: Necessário que possua experiência na função, faça entregas de mercadorias e cobrança. CNH: AB

22. Fresador : Necessário ter experiência na função, facilidade em peças seriadas, furações, fresamento, leitura e interpretação de desenhos. Escolaridade indiferente.

23. Instalador de Fibra Ótica: Necessário que tenha veículo próprio (empresa paga aluguel pelo uso do mesmo). Ter ferramental: Medidor de sinal, escada de 7 ou 9 metros, EPIS e crivador. Certificados NR-10 e 35. CNH: A

24. Instalador de Som e Acessórios Automotivos: Necessário experiência com instalação de som e acessórios automotivos. Escolaridade indiferente.

25. Mecânico de Automóveis: Necessário que possua experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

26. Mecânico de Suspensão: Necessário que possua conhecimentos em mecânica e suspensão automotiva. Ter ensino médio completo. CNH: AB

27. Motorista Carreteiro: Necessário que tenha experiência com caminhão Bitrem e Carreta. Curso Mopp. Escolaridade Indiferente. CNH: E.

28. Motorista de Caminhão Betoneira: Necessário que tenha experiência comprovada na função. Ter ensino fundamental completo. CNH: D

29. Motorista de Caminhão Truck: Necessário que possua experiência comprovada na função, preferencialmente com caçamba. Ter ensino fundamental completo. CNH: D

30. Operador de Empilhadeira: Vaga para a cidade de Mogi Mirim.Necessário que tenha certificado de conclusão do curso. Ter ensino fundamental incompleto. CNH: B

31. Operador de Escavadeira Hidráulica: Ter experiência na função, CNH tem que constar nas observações EAR (Exerce Atividade Remunerada), ter disponibilidade para ficar alojado. Escolaridade indiferente. CNH: C, D, ou E.

32. Operador de Extrusora de Borracha e Plástico: Necessário que saiba operar a máquina e possua conhecimentos da mesma. Ter ensino fundamental completo.

33. Operador de Motoniveladora: Ter experiência na função, CNH tem que constar nas observações EAR (Exerce Atividade Remunerada), ter disponibilidade para ficar alojado. Escolaridade indiferente. CNH: C, D, ou E.

34. Operador de Pá Carregadeira: Necessário ter experiência como operador de mini pá carregadeira (Bob Cat), CNH correspondente a função, ter a sigla EAR (Exerce Atividade Remunerada) nas observações da CNH, ter disponibilidade para fica alojado. Escolaridade Indiferente. CNH, C, D, ou E.

35. Operador de Rolo Compactador: Necessário ter experiência como operador de rolo compactador, ter CNH corresponde a função, ter a sigla EAR (Exerce Atividade Remunerada) nas observações da CNH, ter disponibilidade para ficar alojado. Escolaridade indiferente. CNH: C, D, ou E.

36. Operador de Retro Escavadeira: Ter experiência na função, CNH tem que constar nas observações EAR (Exerce Atividade Remunerada), ter disponibilidade para ficar alojado. Escolaridade indiferente. CNH: C, D, ou E.

37. Pedreiro: Necessário que possua experiência comprovada na função. Ter conhecimentos em armação de ferragens, formas e hidráulica. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

38. Pedreiro: (Temporária – 20 dias): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que tenha experiência na função.

39. Pintor: Necessário que possua experiência comprovada em carteira, na função. Ter ensino fundamental completo.

40. Porteiro: Necessário que possua experiência na função. Ter ensino médio completo.Escala de trabalho: 12×36. Para início imediato.

41. Recepcionista Atendente: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 a 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

42. Social Mídia: Necessário que possua conhecimentos básicos em redes sociais e Photoshop. Diferencial quem esteja cursando superior em Publicidade e Propaganda ou Designer Gráfico. Início imediato.

43. Soldador Tig: Vaga para a cidade Mogi Mirim: Necessário que possua experiência na área. Função exige normas de NR-35, NR-33. Ter ensino fundamental completo e disponibilidade de horário.

44. Torneiro CNC: Com ou sem experiência. , mas obrigatório que tenha curso na área. Escolaridade: Indiferente.

45. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio, ensino fundamental completo. CNH: AB

46. Vendedor Externo: Vaga para a cidade de Jaguariuna: Desejável graduação em administração, gestão comercial ou áreas afins, imprescindível vivência na função, domínio de gestão de carteira de clientes, demonstração do escopo do trabalho, parcerias com empresas da região, envio de propostas comerciais, controle, negociações, fechamentos (trabalhará 20% do tempo interno e 80% externo), realizando visitas. Ter ensino médio completo. CNH: AB

47. Vendedor Externo Porta a Porta: Necessário experiência na função, ter mais de 21 anos. Abordar clientes e oferecer soluções que atendam as grandes, pequenas e micro empresas e também profissionais liberais com ou sem CNPJ. Atender bem e ter vontade de crescer profissionalmente. Ter ensino médio completo.

48. Vendedor de Serviços (Externo): Ter experiência como vendedor. Para atuar como vendedor de energia solar (haverá treinamento). Ter veículo próprio, ensino médio completo, sexo masculino.

49. Vendedor de Serviços (Externo): Ser dinâmico, ter boa comunicação, trabalho em equipe, organizado, facilidade com vendas e negociação. Experiência de vendas externas comprovado em carteira. Ter ensino médio completo. CNH: AB

50. Vendedor Interno: Necessário que tenha experiência em vendas e pleno domínio em informática. Ter ensino médio completo.



VAGAS PCD

Não Há vagas para PCD (Pessoas com Deficiência).



OBS: Vagas disponíveis para 19 /10 /2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 18/10/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.