PAT oferece 143 vagas de empregos nesta terça (20)

Confira as vagas:

1. Açougueiro: Vaga para a cidade de Conchal: Necessário experiência na função. Empresa oferece refeição no local e ajuda de custo com vale transporte.

2. Ajudante de Mecânico de Manutenção de Maquinas Industrial:(temporária 05 dias) Não necessita ter experiência, leve conhecimento na função.

3. Auxiliar Administrativo: Necessário ter conhecimento em computador, Excel, habilidade com e-mail, atendimento ao telefônico, possuir CNH A/B, boa comunicação.

4. Auxiliar Contábil : Vagapara a cidade de Espírito Santo do Pinhal.Necessário experiência em contabilidade de ME, EPP, Lucro Presumido e Real, Spedconabil. CNH: A

5. Auxiliar deCorte (Preparação de Confecção de Roupas): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário conhecimento na área de corte e modelagem (confecção).

6. Auxiliar de Limpeza: Conhecimento na área solicitada.

7. Balconista: Necessário experiência em vendas de materiais de construção e atendimento ao público.

8. Caldeireiro em Manutenção: (temporária 05 dias) Necessário Experiência na área.

9. Controlador de Acesso: Necessário possuir informática básica, controlar entrada e saída de carros, ainda em área externa sob responsabilidade do condomínio. Evitar aglomeração de pessoas em locais determinados pelo contratante, cumprir normas e regras fornecidas pela administração, como horários de uso das áreas comuns.

10. Cuidador em Saúde: Necessário curso de cuidador, acompanhar acolhidos em consulta medica, orientação de cuidados com higiene pessoal dos acolhidos, público atendido são pessoas em situação de rua.

11. Eletricista de Manutenção Industrial:Necessário ampla experiência na função. Para efetuar montagem e conserto de painel elétrico, conserto da parte elétrica das máquinas. CNH: AB

12. Instalador de Estação de TV: Para efetuar instalações de pacotes claro, net. Empresa fornece treinamento. CNH: B

13. Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Para instalação de sistemas de segurança, alarmes, cercas elétricas, monitoramento, circuito fechado de TV (câmeras), portão eletrônico, etc. CNH: B

14. Líder em Reposição de Mercadoria: Necessário possuir experiência comprovada na função como: Ser responsável pela gestão de equipes de reposição,de produtos em área de vendas, estoque, contagens e demais atividades correlatas da função. Obrigatório possuir formação em Logística.

15. Mecânico Manutenção de Automóveis (Operador de Serviços Automotivos): Necessário conhecimento com suspensão e alinhamento de veículos. CNH: AB

16. Mecânico de Motor a Diesel: Necessário possuir amplo conhecimento em veículos a diesel, necessária experiência na área para manutenção corretiva e preventiva. CNH: D

17. Mecânico de Suspensão : Vaga para moleiro com experiência em toda parte de suspensão de caminhões e carretas.

18. Montador de Estruturas Metálicas: Necessário experiência em serviços com solda, trabalho em altura. Montagem de estruturas metálicas.

19. Montador de Paletes: Necessário que tenha experiência com montagem de paletes. Possuir facilidade em ouvir e interagir com pessoas, ter iniciativa.

20. Motorista de Caminhão: Necessário experiência na função, CNH E, irá atuar em fábrica de recuperação de pneus.

21. Motorista de Micro-Ônibus:Necessário que possua experiência. Para dirigir micro-ônibus linha escolar, obrigatório possuir curso de transporte coletivo. CNH: D/E.

22. Oficial de Manutenção (Serviços Gerais): Trabalhar com roçagem (Roçadeira Manual), aplicação de herbicidas, plantio de mudas, capinagem nas áreas verdes dos loteamentos da região, dirigir, possuir CNH:B

23. Operador Máquina Usinagem de Madeira em Geral: Necessário possuir conhecimento em cortes de madeira em pêndulo. Ter postura proativa e facilidade em ouvir e interagir com pessoas, possuir iniciativa.

24. Operador Máquina Usinagem de Madeira em Geral: Necessário experiência em linha de produção e operação de máquinas.

25. Soldador:(temporária 05 dias). Necessário experiência na função

26. Técnico Mecânico na Manutenção de Ferramentas: Obrigatório que possua formação técnica em Manutenção Mecânica. Diferencial quem possua experiência com manutenção de válvulas industriais e segurança, metrologia e calibração. CNH: B.

27. Torneiro Mecânico:Vaga para a cidade de Socorro: Experiência em usinagem geral, leitura e interpretação de desenhos e manuseio dos instrumentos.

28. Torneiro Mecânico e Fresador ou Estudantes (Senai): Saber utilizar torno mecânico com material em aço inox. Desejável conhecimento com fresadora. ALUNOS DO SENAI CURSANDO (TORNEIRO MECÂNICO), TAMBÉM PODEM SER ENCAMINHADOS PARA O PROCESSO SELETIVO. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO.

29. Vendedor Interno: Necessário que tenha experiência comprovada em vendas de óculos, atender clientes, fazer crediário e recebimentos, conhecimento em patologias do olho e lentes oftalmológicas.

30. Vendedor: Necessário possuir ampla experiência em vendas, ter habilidade em redes sociais, negociação e comunicação, saber lidar com pessoas. CNH: AB

31. Zelador: Irá promover a gestão dos funcionários para garantir o cumprimento dos afazeres de rotina necessários para a conservação do empreendimento.

OBS: Vagas disponíveis para 20/04/2021.

VAGAS PCD – Vaga para pessoas com deficiência.

(Não há vagas disponíveis no momento)

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 19/04/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.