PAT oferece 136 vagas de emprego nesta quinta (25)

1. Auxiliar de Cozinha: Ter facilidade para seguir regras e instruções de receitas padrão. Separar e organizar estoque, manter higienizada a área de trabalho. Preparo da base (produção de massas diversas), auxiliar equipe nas demais demandas, conforme necessidade. Desejável curso de manipulação de alimentos (para os quesitos de higiene e segurança alimentar). Escolaridade indiferente.

2. Auxiliar de Enfermagem: Necessário que possua experiência na função e Corem ativo. Desejável quem já tenha trabalhado em sala cirúrgica. Vaga feminina.

3. Auxiliar De Limpeza: Para atuar na Parte de limpeza em Geral (cozinha, Banheiros e dependências de lojas.

4. Auxiliar Manutenção de Balanças: Auxiliar na manutenção em balanças. Trabalhar em oficina de manutenção de balanças. Ter informática básica e ensino médio completo e informática básica.

5. Auxiliar de Processos (Técnico Analista Processo Produção): Necessário ter ensino superior completo ou cursando Engenharia de Produção ou área correlata. Experiência em processos de fabricação, conhecimento médio/avançado em pacote Office, ser pró-ativo e analítico. Conhecimento em materiais será um diferencial. CNH: AB

6. Auxiliar Técnico de Refrigeração: Jovens candidatos em início de carreira. Necessário ter curso RE10 e Curso de Refrigeração.Ter ensino médio completo.

7. Borracheiro: para efetuar conserto e troca de pneus de carro, caminhão, consertos e troca de câmaras de ar. Escolaridade não exigida. CNH: B

8. Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço): Vaga para a cidade de Itapira. Ter conhecimentos em montagem de estruturas metálicas, caldeiraria pesada, em solda eletroldo de 4mm, traçagem de chapas e perfis. Trabalho em altura, leitura e interpretação de desenhos. Ter ensino fundamental incompleto.

9. Caldeireiro de Manutenção: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que tenha experiência na área. Função exige normas de NR-35, e NR-33. Ter ensino fundamental completo e disponibilidade de horário.

10. Corretor de Imóveis: Realizar assessoria na venda de imóveis, executar prospecção ativa de clientes, divulgar lançamentos e imóveis prontos, participar de plantões internos e externos de vendas, experiência em pacote Office e ferramentas de internet. Ter ensino médio completo. CNH: AB

11. Cozinheiro Industrial: Necessário que possua experiência comprovada na função e desenvolvimento de refeições coletivas. Ter ensino fundamental completo.

12. Desenhista Projetista de Máquinas: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário que possua conhecimentos em solidworks. Que tenha ensino fundamental. Função exige normas de NR-35 e NR-33.

13. Encanador Industrial: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário que possua experiência em rede de incêndio, solda Tig e Mig. Ter ensino fundamental incompleto. CNH: AB

14. Estagiário em Engenharia Mecânica: Estar cursando ensino superior em Engenharia Mecânica, conhecimento intermediário de Solidworks, habilidade em leitura e interpretação de desenhos e instrumentos de medição. No dia do processo seletivo, candidato irá realizar teste prático no software Solidworks no momento da entrevista. CNH: AB

15. Estagiário em Logística: Necessário estar com curso de Logística em andamento. Atuará no processo de logística, sendo realizadas todas as atividades inerentes ao estágio. Conhecimento em pacote Office.

16. Ferramenteiro: Necessário experiência comprovada na área, habilidade em ajuste de moldes e matrizes, torno convencional, fresadora, furadeira, bancada e retifica.

17. Instalador de Alarmes Residenciais: Necessário que possua experiência na função. Para instalação de CFTV, alarme, motores, cerca elétrica, controle de acesso, monitoramento 24 horas. CNH: B

18. Líder de Limpeza (Chefe Serviços Limpeza): Liderar equipe de limpeza dentro da empresa. Diferencial quem possua experiência com máquina de auto lavação de piso. Vaga feminina. Ter ensino fundamental e disponibilidade de horário. Escala de Trabalho: 6×1 (01 folga fixa por semana/ 1 domingo por mês).

19. Mecânico de Direção, Freios, Suspensão e Alinhamento: Necessário possuir experiência na função. CNH: AB

20. Mecânico de Empilhadeira: Para efetuar manutenções nas empilhadeiras. CNH: AB

21. Mecânico de Manutenção Industrial: Vaga para a cidade de Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, trocas de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Diversas outras atividades pertinentes a função. Ter ensino médio completo ou Técnico de Manutenção. Escala de trabalho: 6×2

22. Mecânico de Manutenção Industrial: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Vaga requer experiência na função, conhecimentos com parte hidráulica e pneumática. Ter NR-33, NR-35 e disponibilidade para trabalho aos finais de semana.

23. Mecânico de Suspensão: Necessário experiência e conhecimento comprovado em mecânica e suspensão automotiva. Ter ensino médio completo. CNH: AB

24. Montador de Estruturas Metálicas: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário que possua experiência em montagem e desmontagem de estruturas metálicas, interpretar desenhos técnicos, soldagem e traçagem de peças.

25. Motorista de Caminhão: Necessário experiência na função. Para viagens a São Paulo e Região. CNH: D ou E.

26. Motorista de Caminhão Basculante: Necessário experiência com carreta basculante. Ensino médio completo. CNH: E

27. Motorista de Caminhão (Categoria D): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa, conduzindo-os de acordo com planejamento logístico estabelecido e as regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos. Auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga. Acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água, óleo do cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso MOPP atualizado. Ter ensino médio completo. CNH: D

28. Motorista de Caminhão (Categoria E): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa, conduzindo-os de acordo com planejamento logístico estabelecido e as regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos. Auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga. Acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água, óleo do cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso MOPP atualizado. Ter ensino médio completo. CNH: D

29. Motorista de Caminhão Truck: Necessário que tenha experiência na função, preferencialmente com caçamba. CNH: D

30. Motorista de Caminhão Semi Pesado: Necessário experiência comprovada com rollon, basculante e polinguindaste, ter disponibilidade de horário.

31. Motorista Entregador: Necessário que possua experiência com entregas. Ter ensino fundamental. CNH: D ou E.

32. Operador de Máquinas Industrial (Máquinas fixas): Vaga para a cidade de Jacutinga: Operar máquinas de produção, acompanhando seu funcionamento e a qualidade dos produtos fabricados em termos de peso e visual. Diversas outras atividades pertinentes a função. Ter ensino médio completo. Escala de trabalho: 6×2.

33. Operador de Torno CNC: Responsável pela produção de peças não seriais, preenchimentos de documentos de qualidade, organização, conhecimento em leitura e interpretação de desenho dimensional. Cursos compatíveis com a função será um diferencial.

34. Operador de Telemarketing Ativo: Necessário que possua experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

35. Pedreiro: Vaga para a cidade de Estiva Gerbi. Necessário que tenha experiência na função e com instalação de piso intertravado. CNH: B

36. Pizzaiolo: Necessário que possua experiência no preparo de massas , recheios e forno. Ter ensino médio completo.

37. Promotor de Vendas: Para efetuar vendas do Cartão Roldão Pay, comissão de R$2,00 para cada cadastro feito, seja ele aprovado, negado ou em análise. Atingido a meta estipulada pela supervisora. Ter ensino fundamental completo, vaga feminina.

38. Promotor de Vendas: Para trabalhar com linhas de crédito consignado para aposentados e pensionistas, ofertar demais produtos da instituição financeira. Ter boa comunicação verbal e escrita, conhecimentos em informática, ensino médio completo.

39. Serralheiro: Necessário que possua experiência comprovada em carteira ou carta de recomendação. Trabalhar com estruturas metálicas, coberturas e portões. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

40. Serralheiro: Para trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais funções inerentes ao cargo. CNH: B

41. Soldador: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência com solda Tig. Função exige normas de NR-35, NR-33. Ter ensino fundamental completo e disponibilidade de horário.

42. Soldador: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário que possua conhecimento em solda eletroldo 4MM, Tig e Mig. Ter ensino fundamental incompleto.

43. Subgerente de Loja (Comércio de Água): Necessário possuir experiência na função, Excel, pacote Office, contas a pagar/receber. Ter ensino médio completo.

44. Trabalhador Rural: Possuir prática em serviço de campo/roçada.

45. Técnico de Enfermagem: Necessário que possua experiência na função e Corem ativo. Diferencial quem já trabalhou em sala cirúrgica. Vaga feminina.

46. Técnico de Instalação em Fibra Óptica: Necessário que tenha conhecimento com instalação em postes residenciais. Diferencial quem tiver curso na área ou experiência comprovada. Ter ensino fundamental completo. CNH:B

47. Vazador de Metais (Fundição de Alumínio): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Operar máquina de fundir manual ou hidráulica, alimentando a coquilha com liga de alumínio, colocando macho de areia e acionando comandos de abertura e fechamento da máquina. Realizar manutenção preventiva pelo operador e demais atividade inerentes a função. Ter ensino fundamental completo.

48. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio, ensino fundamental completo. CNH: AB

49. Vendedor Externo (Em Domicílio): Necessário que tenha experiência com vendas, boa comunicação, comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários. Diferencial quem possua veículo próprio.

50. Vendedor Interno: Para trabalhar com vendas de tintas imobiliária e automotiva, quando necessário visita externa ao cliente. Ter ensino médio completo. CNH: AB

51. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência com atendimento e vendas a clientes. Vaga feminina. Ter ensino médio completo.

52. Vendedor Interno: Necessário experiência com vendas e ter informática básica.

53. Vendedor Interno: Necessário que tenha experiência com vendas, boa comunicação, comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários.

54. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência no ramo óptico e venda de óculos. Ter ensino médio completo.

55. Vendedor de Serviços (Externo): Necessário que possua experiência, ter ensino médio completo.

56. Vendedor de Serviços (Externo): Necessário conhecimento na função.

57. Vendedor de Serviços (Externo): Ser dinâmico, ter boa comunicação, trabalho em equipe, organizado, facilidade com vendas e negociação. Experiência de vendas externas comprovado em carteira. Ter ensino médio completo. CNH: AB

58. Vendedor Porta a Porta: Necessário que possua experiência na função, efetuar vendas de fibras ópticas. Ter ensino médio completo.



