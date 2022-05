PAT oferece 132 vagas de EMPREGO nesta quarta (11)

132 vagas distribuídas em 47 ocupações, confira abaixo:

1. Ajudante de Carga e Descarga: Carregar e descarregar caminhões, separação de mercadorias, organização. Necessário conhecimento em transportes de cargas. Ensino fundamental completo.

2. Ajudante de Motorista Entregador: Função oferece oportunidade para pessoas mais maduras que tenham comprometimento.Diferencial quem tenha CNH D. Escolaridade indiferente.

3. Ajudante de Obras: Auxiliar na área de pinturas, andaimes, alvenaria em geral. Ter disponibilidade de horário e para viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

4. Armador de Ferragens (1/2 Oficial e Servente): Necessário conhecimento em armações de ferragens. Escolaridade indiferente.

5. Armador de Ferragens : Preparar a confecção de armações e estruturas de concreto e de corpos de prova, interpretar projetos e arquitetura e estrutural, definir o local de trabalho, relacionar materiais para armação de ferragens, selecionar vergalhões, medir ferragens e armações, cortar e dobrar ferragens, montar e aplicar armações . Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

6. Auxiliar de Cobrança: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim: Realizar cobrança de títulos vendidos com requisitos especiais conforme política interna e prazo estabelecido, solicitar e realizar identificação de pagamento dos clientes. Acompanhar e alcançar as metas de recebimentos estabelecidos, identificar e sinalizar as inadimplências e promover melhorias nos processos. Experiência em carteira ou carta de referência. Ensino médio completo. CNH: AB

7. Auxiliar de Instalação de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Auxiliar instalações de equipamentos de segurança (alarmes, cerca elétrica, CFTV e interfonia). Conhecimentos básicos em elétrica/ eletrônica e informática. Ter vontade de aprender e de crescer profissionalmente. Ensino médio completo. CNH: B

8. Auxiliar de Linha de Produção: Auxiliar na produção. Serviço Pesado.Ensino médio completo.

9. Carpinteiro: Construir, encaixar e manter no local das obras, armações de madeira dos edifícios e das obras similares, utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins. Construir formas de madeira para concretagem, substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas, ou fixando partes soltas. Aferir ferramentas de corte. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

10. Chefe do Setor de Mercearia: Coordenar equipe de trabalho no setor de mercearia, definir as necessidades de abastecimento das áreas conforme a demanda, cumprir e disseminar normas e regras da companhia. Ter disponibilidade de horário inclusive finais de semana. Ter experiência e vivência na área, inclusive gestão de pessoas. Preferencialmente ter atuado no setor de mercearia e atacados. Ensino médio completo.

11. Conferente de Carga e Descarga: Necessário conhecimentos básicos na função. Empresa contrata com urgência. Ensino médio completo.

12. Costureira em Geral: Necessária experiência em overlock, interlock e reta industrial. Escolaridade não exigida.

13. Cuidador de Idoso: Necessário ter experiência comprovada em carteira como cuidador de idoso, carta de referência, ter prática, técnica para retirar da cama e demais cuidados com idosa acamada. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

14. Dedetizador: Experiência com dedetização e desentupidor. Ensino médio completo. CNH: AB

15. Encarregado de Obras: Experiência comprovada em obras civis na indústria. Ensino médio completo. CNH: AB

16. Encarregado Pintura Industrial: Vaga temporária – 30 dias. Atuar como encarregado de equipe de pintores. Ter experiência na área de pintura industrial. Ter ensino fundamental completo.

17. Estoquista: Necessária noção de informática, lançamento de notas fiscais. Ensino médio completo.

18. Fonoaudióloga: Vaga para trabalhar em Limeira. Atendimento de pacientes com autismo e outras demandas. Necessário conhecimento em ABA e PECS. Desejável que tenha veículo próprio. Curso superior em fonoaudiologia. CNH: B

19. Funileiro Industrial: Fazer reparos e instalações de peças e elementos diversos em chapas de metal, fabricar e reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço. Atuar no recorte, modelagem e trabalho de barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos. Ter disponibilidade de horário e para viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

20. Garçom: Atendimento ao cliente, recebimento de pedidos e entrega dos mesmos para cozinha. Recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Ensino médio completo.

21. Gerente de Vendas: Ter bom relacionamento com clientes. Efetuar vendas de serviços de estética automotiva , necessita entender de carros. Informática básica. Experiência com vendas. Captação de clientes para loja seja por telefone ou através de divulgação. Ter ensino médio completo. CNH: AB

22. Isolador Térmico: Aplicar material de proteção, seguir normas de segurança definidas na permissão de trabalho, solicitar remoção dos resíduos, obedecerem aos procedimentos de execução, fixar os materiais com amarração, providenciar o acondicionamento adequado aos materiais, executar o rejuntamento (fechamento das juntas), providenciar o descarte dos resíduos de materiais isolantes. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

23. Lavador De Carros: Efetuará limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Demais atividades solicitadas. Empresa oferece treinamento. Ensino fundamental completo. CNH: AB

24. Mecânico Eletricista de Automóveis: Efetuar trocas de lâmpadas em geral, diagnóstico e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro, manuseio de scanner e diagnóstico. Instalação de máquinas de vidros em geral, básico referente à injeção eletrônica. Ensino fundamental completo. CNH: B

25. .Montador de Andaimes: Experiência em montagem e desmontagem de andaimes, apto a espaço confinado e altura. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: A

26. Motofretista: Efetuar entregas de documentos em Mogi Guaçu e região. Esporadicamente entregas em São Paulo. Ter experiência como motociclista e possuir moto. Escolaridade indiferente. CNH: A

27. Motorista Carreteiro: Ter experiência comprovada em carteira de trabalho. Disponibilidade para ficar alojado em outras cidades. Ter ensino fundamental completo. CNH: E

28. Motorista de Caminhão: Necessária experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E.

29. Motorista de Caminhão Truck: Necessário que possua experiência comprovada na carteira como motorista preferencialmente como caçamba. Ensino fundamental completo. CNH: D

30. Motorista Entregador: Experiência na função e necessário que tenha comprometimento. Escolaridade indiferente. CNH: D

31. Motorista Turmeiro: Experiência comprovada como motorista de ônibus, van, caminhão pipa e basculante. Ensino fundamental completo. CNH: D

32. Movimentador de Mercadorias: Ajudar no estoque e motorista nas entregas. Ensino fundamental completo.

33. Operador de Empilhadeira: Necessário experiência e curso na função em dia. Empresa contrata com urgência.Ensino médio completo. CNH: B

34. Operador de Retro-Escavadeira: Vaga Temporária – 30 dias. Ter experiência como operador de retro-escavadeira.Ensino fundamental completo.

35. Pedreiro: Executar trabalho em alvenaria, concreto e outros materiais, construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

36. Pedreiro: Necessária ampla experiência em construção civil. Ensino fundamental completo.

37. Pintor Industrial: Calcular quantidade dos materiais para executar a pintura, preparar a superfície a ser pintada, preparar a tinta, pintar superfícies, organizar o ambiente de trabalho, preparar equipamentos de pintura. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

38. Pintor Industrial: Vaga temporária – 30 dias. Necessária experiência com pintura industrial. Ensino fundamental completo.

39. Pintor Jatista: Experiência em indústria ou metalúrgica, efetuar processo de jateamento em peças de metais, colaborar com a limpeza e a organização de todo o setor de revestimento, experiência com pintura industrial para estruturas metálicas. Disponibilidade de horário e viagens. Ensino médio completo. CNH: AB

40. Soldador: Trabalhar com soldas em chapa de aço, carbono em geral, grandes e pesadas, como: eletrodo revestido, tig, mig mag, etc. Ensino fundamental completo. CNH: B

41. Técnico em Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada de equipamentos industriais. Conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd. Conhecimento em eletrônica analógica e digital. Curso técnico em manutenção eletrônica.

42. Torneiro Mecânico: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Metrologia e interpretação de desenhos. Conhecer bem torno convencional. Ensino fundamental completo.

43. Vendedor de Consórcio: Necessário experiência na função, irá realizar vendas internas e externas de consórcios, imóveis, automóveis, motocicletas, náuticos e máquinas, elaborar propostas comerciais, realizar visitas e reuniões presenciais e online para demonstração do produto e fechamento de negócios, fazer prospecção e captação de novos negócios, realizar vendas com foco e excelência no atendimento, CNH B.

44. Vendedor Porta a Porta: Experiência na função de vendedor, efetuar vendas de fibras ópticas. Ter ensino médio completo.

45. Vendedor Porta a Porta: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como vendedor externo, ter experiência na área. Desejável ter veículo próprio (moto/carro). Empresa oferece vale combustível. Ensino médio completo. CNH: A ou B.

46. Vendedor de Serviços: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência na área de vendas externas. Ter veículo próprio. Ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

47. Assistente de Vendas: Assessoria ao comercial pós-vendas. Ensino médio completo.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.



Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 11/05/2022.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAM QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 10/05/2022 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.