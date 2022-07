PAT oferece 130 vagas de emprego nesta segunda (25)

130 vagas distribuídas em 59 ocupações

1. AJUDANTE DE SERRALHEIRO: Necessário conhecimento com medidas (Milímetro e Polegada). Ensino fundamental completo ou curso Técnico Mecânica, Solda ou Metrologia.

2. ANALISTA DE T.I. PLENO: Dar suporte técnico a rede de computadores, atualizações de sistemas e certificados. Desejável conhecimento em Datasul, cabeamento e infraestrutura, Windows Server, MYSQL, Totvs. Ensino superior completo em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação ou áreas afins.

3. ARMADOR DE FERRAGENS: Vaga para trabalhar em Pinhal. Necessária experiência na função. Empresa oferece alojamento, transporte, alimentação, piso da categoria + bônus por produção. Escolaridade indiferente.

4. ASSENTADOR DE BLOCOS: Vaga para trabalhar em Pinhal. Necessária experiência com assentamento de blocos de concreto. Empresa oferece alojamento, transporte, alimentação, piso da categoria + bônus por produção. Escolaridade indiferente.

5. ATENDENTE DE MONITORAMENTO: Possuir conhecimento básico em informática. Horário de trabalho: Sábados 12h as 19h, Domingos e Feriados das 07h as 19h . Ensino médio completo.

6. AUXILIAR CONTÁBIL: Efetuar classificação e realização de conciliações contábeis, registro de lançamentos e auxilio na recuperação de impostos. Elaboração de balancetes, balanço, arquivo e acompanhamento das guias pagas. Ensino médio completo ou Técnico ou Superior incompleto na área.

7. AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE: Auxiliar no controle de qualidade em empresa de fundição de metais. Ter conhecimento em desenho mecânico, metrologia, interpretação de desenhos e instrumentos de medições. Ensino médio completo.

8. AUXILIAR DE FERRAMENTARIA: Realizar atividades de manutenção, limpeza, ajustes em moldes e componentes, operar máquinas como esmirilhadeira, serra, furadeira, fresadora, etc. Ter ensino médio completo e Técnico em Mecânico de Usinagem, Operador de Torno ou Fresador.

9. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Profissional para auxiliar na linha de Produção em empresa de Fundição de Metais. Trabalhador precisa ter 1,85mts de altura (devido equipamentos do setor ficarem no alto). Necessário conhecimento na área. Ensino médio completo.

10. AUXILIAR DE PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Holambra. Necessária experiência na função. Empresa oferece transporte e vale alimentação. Escolaridade não exigida. CNH: AB

11. AUXILIAR LABORATÓRIO QUÍMICO INDUSTRIAL: Trabalhar em empresa de Fundição de Metais, ter habilidades com instrumentos de medição. Ensino médio completo, Técnico ou Superior em Química Industrial, formados ou cursando.

12. BORRACHEIRO: Troca e conserto de pneus de carro, moto, caminhonete, caminhão, trator. Troca e conserto de câmaras de ar. Às vezes carregar caminhão de pneus. Escolaridade não exigida. CNH: B

13. CARPINTEIRO: Vaga para trabalhar Pinhal. Necessária experiência na função. Empresa oferece piso da categoria + bônus por produção, alojamento, transporte e alimentação. Escolaridade indiferente.

14. CONSULTOR DE VENDAS: Profissional irá realizar vendas, identificar a necessidade do cliente, orientá-lo com informações referentes aos produtos e financiamentos. Prospectar clientes. Ensino médio completo.

15. CORRETOR DE IMÓVEIS: Trabalhar como corretor e representante comercial. Ter domínio em vendas. Ensino médio completo ou cursando ensino Superior.

16. COSTUREIRA EM GERAL: Vaga para trabalhar em Itapira. Não é necessário experiência. Empresa oferece treinamento, oportunidade para uma recolocação no mercado de trabalho e nova profissão. Oferece transporte. Ensino alfabetizada.

17. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES: Atuar como meio oficial eletricista. Instalação e manutenção em sistemas de segurança como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico entre outros. Experiência em carteira. Ensino fundamental completo. CNH: B

18. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL : (Vaga Temporária – 90 dias). Trabalhar com comandos elétricos, acionamento de motores, controlador lógico programável (CLP), inversor de freqüência, Soft Starter, interpretação de desenho elétrico, instalações elétricas em geral. Ensino médio completo e curso técnico em eletrotécnica ou Técnico em automação ou SENAI (Eletricista de Manutenção). CNH: AB

19. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em Administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário de estagiário, comissão por vendas ao ocorrer venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas. Vaga feminina.

20. ESTAGIÁRIO EM USINAGEM / FERRAMENTARIA: Administrar materiais sobressalentes: Limpeza, organização, entre outros. Preparar matrizes de forjar e corte e enrolar. Acompanhar o ferramenteiro no setup de matrizes de dobra. Atividades práticas como: manutenção corretiva e preventiva em ferramentas de forjar, montar e enrolar fazer rosca, furar, identificar ferramental, pintura e lubrificação ferramental. Atividades práticas em máquinas operatrizes, furadeira, fresa, entre outras. Cursando Engenharia ou Técnico em Mecânica ou área correlata.

21. ESTOQUISTA: Efetuar separação, recebimento e armazenamento de pedidos. Ensino médio completo. Vaga masculina

22. FAXINEIRA: Executar serviços de limpeza conforme a necessidade do local, seguindo normas de segurança e higiene. Escala de trabalho 6×1. Das 16h00 às 00h00. Ensino fundamental completo . Vaga feminina.

23. FISCAL DE PISO: Efetuar Atendimento ao público, sendo atencioso e prestativo, mantendo postura adequada nos shoppings e lojas, para prestar um bom serviço ao cliente e ficar atento ao movimento. Ensino médio completo.

24. FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO): Necessária experiência comprovada em carteira como funileiro ou pintor automotivo. Ensino fundamental completo. CNH: B

25. GOVERNANTA DE HOTELARIA: Cuidará do planejamento e da supervisão das tarefas da equipe de colaboradores do local e organiza os serviços de atendimento aos hóspedes como: limpeza, lavanderia, conservação dos quartos, entre outros, a fim de assegurar os padrões requeridos pelo hotel e atender as necessidades e satisfação dos clientes. Ensino médio completo.

26. INSPETOR DE QUALIDADE: Realizar ensaios, medições e testes de controle de qualidade de produtos, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, analisando sua conformidade dentro das especificações técnicas. Reportar os resultados das inspeções, a fim de orientar a elaboração de planos de prevenção e correção. Ensino médio ou Superior completo ou cursando na área. CNH: AB

27. INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: Executar instalações de equipamentos de comunicação.Necessária experiência na função. Telecomunicações, instalações diversas, alarmes. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH: B

28. INSTALADOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA:Vaga para Técnico Instalador. Experiência em instalação de sistema de segurança ( CFTV, Alarme, Cerca Elétrica, Automatização de Portão, Controle de Acesso). Ensino médio completo. CNH: AB

29. MECÂNICO ELETICISTRA DE AUTOMÓVEIS: Efetuar troca de lâmpadas em geral, diagnóstica e conserto de alternadores, motor de partida, instalação de alarmes, módulos de vidro. Manuseio de scanner e diagnóstico, instalação de máquinas de vidros em geral. Básico referente a injeção eletrônica. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência de trabalho anterior na área. Ensino fundamental completo. CNH: B

30. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO JUNIOR: Realizar manutenção em máquinas pesadas, regulagens de motor, conjuntos de peças e sistemas de freios, lubrificação de equipamentos. Manutenção de motores à diesel. Experiência com manutenção de motores a diesel, máquinas pesadas (linha amarela): Escavadeira, retroescavadeira, carregadeira, pá carregadeira, caminhão fora de estrada. Conhecimentos em mecânica hidráulica e manutenção, preventiva e corretiva. Ensino médio completo com cursos na área. CNH: C ou D.

31. MECÂNICO DE MOTOCICLETAS: Vaga para trabalhar em Conchal. Necessária experiência com mecânica de motos. Empresa oferece Custo alimentação e combustível para os candidatos de fora de Conchal. Escolaridade indiferente. CNH: AB

32. MESTRE DE OBRAS: Vaga para trabalhar em Pinhal. Empresa oferece alojamento, transporte, alimentação , piso da categoria + bônus por produção. Escolaridade indiferente. Ter disponibilidade para viagens

33. MOTORISTA CARRETEIRO: Necessária experiência comprovada na função. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: E

34. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK: Necessária experiência comprovada preferencialmente com caçamba. Residir em Mogi Guaçu. CNH: D

35. MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA: Necessária experiência comprovada como motorista e operador de betoneira. Residir em Mogi Guaçu. Ensino Fundamental completo. CNH: AD

36. OPERADOR DE CAIXA: Atendem ao público, recebem valores de vendas de produtos e serviços. Preenchem formulários e relatórios administrativos. Escala de Trabalho 6×1. Das 16h00 às 00h00. Ensino fundamental completo.Vaga feminina.

37. OPERADOR DE CAIXA: Atendimento à clientes, abertura e fechamento de caixa. Habilidade com informática, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. Ensino médio completo.

38. OPERADOR DE CAMINHÃO FORA DE ESTRADA: Operar, dirigir o caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores, remoção de terra, checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Desejável experiência com caminhão fora de estrada Catepillar 770 e 769, Truck, Pipa e Carretas. Ensino fundamental completo. CNH: D

39. OPERADOR DE ESCAVADEIRA: Operador de equipamentos pesados com certificado. Experiência na função. Disponibilidade para trabalhar em turnos. Ensino fundamental completo. CNH: D

40. OPERADOR DE LOJA: Trabalhar como operador de loja. Irá fazer o trabalho operacional de um supermercado, tais como: atendimento à clientes, reposição de mercadorias, conferência de produtos, controle de datas, higienização de setor. Necessário que possua facilidade em operar computador.Ensino médio completo.

41. OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS: Necessária experiência na função. Escolaridade não exigida. Vaga masculina.

42. OPERADOR DE REATOR (PRODUTOS QUÍMICOS): Operador de reator em indústria química. Experiência na função comprovada em carteira. Ensino médio completo.

43. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA: Necessário que possua curso na função. Dirigir máquina retro-escavadeira, de acordo com orientação da chefia. Abrir valas para instalação de rede de esgoto e elétrica, de acordo com planta ou desenhos recebidos. Manter a retro-escavadeira em condições ideais de uso. Solicitar manutenção quando necessário. Ensino fundamental completo. CNH: D

44. OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA: Necessária experiência comprovada na função. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH:AD

45. OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR: Necessária experiência comprovada em serviços de operação de rolo compactador em construção civil, terraplenagem. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: D

46. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional de programação, preparação e operação de Torno CNC. Domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho.Ensino fundamental completo.

47. PASTELEIRO: Necessária experiência na função. Escolaridade e sexo indiferentes.

48. PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Holambra. Necessária experiência na função. Empresa oferece transporte e vale alimentação. Escolaridade não exigida.

49. PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Pinhal. Necessária experiência na função. Empresa oferece alojamento, transporte, alimentação , piso da categoria + bônus por produção. Escolaridade indiferente. Ter disponibilidade para viagens.

50. PEDREIRO: Necessária experiência em assentamento de pisos e azulejos. Ensino fundamental completo.

51. PEDREIRO: (Vaga Temporária – 30 dias, podendo ser alterada conforme serviço). Necessária experiência na função. Escolaridade não exigida.

52. RECEPCIONISTA DE HOTEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Recepcionar e registrar hóspedes, fornecer informações sobre o Hotel, realizar reservas e negociações online, presencialmente, por telefone, whatsapp e email, desempenhar as tarefas de check-in e check-out. Necessária flexibilidade de horário. Trabalhar em escala e finais de semana, ter boa comunicação. Desejável condução própria para se locomover até o trabalho. Ensino médio completo.

53. SERRALHEIRO: Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais funções inerentes ao cargo. Ensino fundamental incompleto. CNH: B

54. SUPERVISOR A&B (ALIMENTOS E BEBIDAS): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. O profissional tem como objetivo principal prestar todo suporte necessário a coordenadora do departamento considerando sua abordagem e liderança sobre as auxiliares de cozinha da manhã. Esse profissional tem foco no gerenciamento das atividades do café da manhã, assim como eventos. Exerce influência sobre a equipe, auxilia na administração de assunto dos departamentos, como dos fornecedores e oferece suporte completo a todas as operações de A&B quando necessário. Vaga feminina. Ensino médio completo ou cursando superior em Administração, Nutrição ou afins será um diferencial.

55. TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Técnico de Instalações. Residir em Estiva Gerbi. Desejável experiência, caso não tenha empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: B

56. VENDEDOR PORTA A PORTA: Necessária experiência como vendedor. Efetuar vendas de fibras ópticas. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

57. AJUDANTE DE FARMÁCIA: Necessário conhecimento na função. Ensino fundamental completo.

58. AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Necessário conhecimento na função. Ensino fundamental completo.

59. PORTEIRO: Exercer a função de Porteiro em Hospital. Ensino fundamental completo.

