PAT oferece 122 vagas de emprego nesta quarta (13)

122 vagas distribuídas em 40 ocupações, confira:

1. Ajudante de Motorista: Para carga e descarga. Ter disponibilidade para viajar para São Paulo e região, ensino fundamental completo. CNH: D/E

2. Armador de Ferragens: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência em armação de ferragens e conhecimentos de projetos. Ter ensino fundamental completo.

3. Atendente Balconista: Atender e recepcionar clientes, fazer ligações. Ter informática básica e digitação, ensino médio completo. Conhecimentos na área de oficina mecânica.

4. Auxiliar Administrativo: Obrigatório que possua curso superior em Administração ou área correlata. Ter experiência com rotinas administrativas de RH e conhecimentos com compras, vendas e financeiro. CNH : AB

5. Auxiliar de Cozinha: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 a 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

6. Auxiliar Financeiro (Temporária 03 meses, podendo ser efetivado) : Vaga para a cidade de Estiva Gerbi. Necessário que possua pacote Office, cursos básicos administrativos e financeiro. Ter ensino médio completo. CNH: B

7. Auxiliar de Manutenção de Balanças: Necessário que tenha experiência na função, informática básica, ensino médio completo.

8. Auxiliar de Pedreiro: Vaga para a cidade de Estiva Gerbi: Necessário que possua conhecimentos na função. Ter ensino fundamental completo. CNH: B

9. Auxiliar Técnico de Refrigeração: Necessário que tenha curso de refrigeração e RE 10. Ter ensino médio completo

10. Carpinteiro: Necessário que possua experiência na função. Escolaridade Indiferente.

11. Consultor de Vendas: Para efetuar vendas de serviços fixo (TV/BL/Telefonia) , atuação externa (porta e porta) na cidade e região. Ser responsável, boa dinâmica, e com espírito de equipe. Ter ensino médio completo.

12. Eletricista de Alta Tensão: Necessário que possua experiência com painéis de alta tensão, elaboração de relatório de PIE, curso em eletrotécnica, eletromecânica, automação, mecatrônica e áreas correlatas. Possuir certificações atualizadas: NR 10 e NR 35. Ter ensino médio completo. CNH: AB

13. Eletricista de Ônibus: Para efetuar manutenção corretiva e preventiva da parte elétrica de ônibus. Escolaridade indiferente. Escala de trabalho por revezamento.

14. Eletricista Industrial: Obrigatório possuir formação técnica em elétrica, eletrônica, automação ou eletrotécnica. Executar manutenções preventivas, preditivas ou corretivas em máquinas operatrizes e linhas produtivas. Conhecimentos sólidos em comandos elétricos e CPL industrial. CNH: A

15. Empregada Doméstica: Necessário que tenha experiência com afezeres domésticos. Diferencial: Que saiba cozinhar. Escolaridade Indiferente. 01 folga semanal.

16. Estagiário de Auxiliar Administrativo: Vaga para estágio na área administrativa . Obrigatório estar cursando superior em Administração ou Engenharia de Produção. Desejável que tenha vivência com rotinas administrativas e organização de arquivos. CNH: AB

17. Estoquista/Ajudante Geral: Vaga masculina para estoquista requer que além da função entregue mercadorias e faça cobranças. Ter ensino médio completo . CNH: AB

18. Fresador : Necessário ter experiência na função, facilidade em peças seriadas, furações, fresamento, leitura e interpretação de desenhos. Escolaridade indiferente.

19. Garçom/Garçonete: Necessário que tenha experiência na função. Para atendimento aos clientes, recebimento de pedidos entrega dos mesmos na cozinha, recolhimento de itens das mesas, organização do salão. Ter ensino médio completo.

20. Marmorista Acabador: Vaga para a cidade de Porto Ferreira: Necessário que tenha veículo próprio para viajar ou disponibilidade de mudar de cidade. Acabamentos em meia esquadria 45º, montagens de lavatórios e cuba esculpida, pias e ilhas. CNH: AB será um diferencial não obrigatoriedade.

21. Mecânico de Automóveis: Necessário que possua experiência na função. Ter ensino fundamental completo.

22. Montador de Móveis Planejados: Necessário que possua experiência com montagens de ambientes planejados. Escolaridade indiferente.CNH: AB

23. Motorista de Caminhão: Vaga para motorista ajudante com experiência com entregas. CNH: D/E.

24. Motorista de Caminhão: Necessário possuir experiência na função. Para viagens a São Paulo e região. Ter ensino fundamental completo. CNH: D/E.

25. Motorista Carreteiro: Necessário que tenha experiência com caminhão Bitrem e Carreta. Curso Mopp. Escolaridade Indiferente. CNH: E.

26. Operador de Escavadeira Hidráulica: Ter experiência na função, CNH tem que constar nas observações EAR (Exerce Atividade Remunerada), ter disponibilidade para ficar alojado. Escolaridade indiferente. CNH: C, D, ou E.

27. Operador de Extrusora de Borracha e Plástico: Necessário que saiba operar a máquina e possua conhecimentos da mesma. Ter ensino fundamental completo.

28. Operador de Motoniveladora: Ter experiência na função, CNH tem que constar nas observações EAR (Exerce Atividade Remunerada), ter disponibilidade para ficar alojado. Escolaridade indiferente. CNH: C, D, ou E.

29. Operador de Pá Carregadeira: Necessário ter experiência como operador de mini pá carregadeira (Bob Cat), CNH correspondente a função, ter a sigla EAR (Exerce Atividade Remunerada) nas observações da CNH, ter disponibilidade para fica alojado. Escolaridade Indiferente. CNH, C, D, ou E.

30. Operador de Processo de Produção: Para trabalhar no ramo cerâmico. Com ou sem experiência. Ter ensino médio completo.

31. Operador de Rolo Compactador: Necessário ter experiência como operador de rolo compactador, ter CNH corresponde a função, ter a sigla EAR (Exerce Atividade Remunerada) nas observações da CNH, ter disponibilidade para ficar alojado. Escolaridade indiferente. CNH: C, D, ou E.

32. Operador de Retro Escavadeira: Ter experiência na função, CNH tem que constar nas observações EAR (Exerce Atividade Remunerada), ter disponibilidade para ficar alojado. Escolaridade indiferente. CNH: C, D, ou E.

33. Pedreiro: Vaga para a cidade de Estiva Gerbi. Necessário que tenha experiência em instalação de piso intertravado. CNH: B

34. Recepcionista Atendente: Vaga para o Estado de São Paulo. Para jovens (de 18 a 28 anos) a procura de trabalho e crescimento profissional. Disponibilidade para viagem e mudança de cidade. Não é exigida experiência profissional. Escala de Trabalho 6×1.

35. Representante Comercial: Ter veículo próprio (moto ou carro) , atuar como representante comercial na região de Mogi Guaçu. CNH: AB

36. Técnico em Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd. Conhecimento em eletrônica analógica e digital. Ter ensino médio completo ou técnico na área.

37. Vendedor de Consórcio: Necessário possuir experiência em vendas, habilidades em redes sociais, bom relacionamento no mercado, habilidade de negociação, de comunicação e saber lidar com pessoas. Ter veículo próprio, ensino fundamental completo. CNH: AB

38. Vendedor Externo (Em Domicílio): Necessário que possua experiência com vendas, boa comunicação, comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários, ensino médio completo. Diferencial: Quem tenha veículo próprio

39. Vendedor Interno: Necessário ter experiência na função ou como balconista, atendente, chefe de setor, encarregado ou gerente. Ter ensino médio completo.

VAGAS PCD

40. Auxiliar de Linha de Produção: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Atuar na linha de produção, ter experiência em fábrica ou operação de máquinas. Diferencial: Quem possua cursos na área. Possuir disponibilidade total de horário. Ter ensino médio completo.



OBS: Vagas disponíveis para 13 /10 /2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 08/10/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.